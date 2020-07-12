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Александрия - Динамо: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(1 голосов)

Александр Рыженко ждёт как минимум одного гола от хозяев

Александрия - Динамо: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

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12 июля. Александрия. КСК "Ника". Начало в 19:30
"Александрия" - "Динамо" (Киев)

Главный арбитр - Виталий Романов
Ассистенты: Виктор Матяш и Александр Корнийко

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "Футбол1"
Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

  • "Александрия" до окончания регулярного чемпионата останется на пятой строчки. "Колос" подопечные Владимира Шарана опережают на 15 очков, а от "Динамо" отстают на 11.
  • "Динамо" после победы "Зари" в субботу опустилось на четвёртое место. Впрочем, с третьей "Десной" у киевлян одинаковое количество очков, а от луганчан отставание всего в два балла.
  • "Динамо" выиграло все четыре предыдущих матча в нынешнем сезоне. В чемпионате "бело-синие" побеждали по нарастающей - 1:0, 3:1 и 5:1. А в Кубке страны победу принёс единственный гол в овертайме.
  • у Карлоса де Пены семь баллов по системе "гол+пас" в восьми матчах после карантина. Единственный соперник, которому уругваец на этом отрезке не забивал или не ассистировал на результативный удар, "Минай".
  • Виктор Цыганков забивает в трёх кряду встречах УПЛ.
  • победа над "Зарёй" в стартовом туре после карантина до сих пор остаётся для "горожан" единственной. Из пяти следующих игр александрийцы уступили четырежды, а в сумме за послекарантинный период пропустили уже 17 голов.
  • "Динамо" в среду выиграло Кубок Украины. В серии пенальти киевляне одолели "Ворсклу". По ходу матча "бело-синие" даже уступали 0:1, но отыгрались, а затем добились победы благодаря 11-метровым.
  • "Александрия" забивает во всех играх после карантина и только однажды сыграла "на ноль". У "Динамо" статистика аналогична: голы во всех встречах конца весны и лета и лишь один "клин-шит".

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Составы

"Александрия"
Не сыграют: Гречишкин (под вопросом)

Из-за отсутствия Гречишкина у Владимира Шарана есть сложности с заполнением опорной зоны. Зато возвращается в строй Ковалец, который должен занять позицию центрхава. Из позиций, где высока вероятность ротации, левый фланг обороны (Вантух или Мирошниченко), а также нападение (Ситало или Безбородько).

Ориентировочный состав "Александрии" (слева - направо): Панькив - Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев - Довгий - Третьяков, Банада, Ковалец, Лучкевич - Ситало.

"Динамо"
Не сыграют: Кадири, Пиварич (оба - дисквалификация), Миколенко, Соль (оба - вне заявки)

Киев вновь не избежал кадровых потерь: в Кировоградскую область команда отправилась без левых защитников. Скорее всего, на этой позиции мы увидим Караваева. Вербич органично выглядит форвардом, его и планируем увидеть. Хотя не исключено, что Алексей Михайличенко немного освежит состав после изнуряющего финала Кубка в среду.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Караваев, Шабанов, Сирота, Кендзёра - Шепелев, Сидорчук - де Пена, Буяльский, Цитаишвили - Вербич.

Прогноз на матч Александрия - Динамо

Обе команды сейчас далеки от своих идеальных кондиций, поэтому списывать "Александрию" со счетов раньше времени не стоит. Более того - Киев сейчас выглядит очень тяжело и пропускает в каждом матче. На это и обращаем внимание в нашем прогнозе. Тотал, возможно, берём слишком громкий, но в крайнем случае ожидаем возврата.

Ставка: тотал "Александрии" больше 1 за 2,08.

1xbet
5,15
4,80
1,54
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Favbet
6,00
4,75
1,48
Сделать ставку
Parimatch
5,30
4,80
1,53
Сделать ставку

Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Прогнозы
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