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Александрия - Львов: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Александр Рыженко уверен, что гости дадут бой
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6 октября. Александрия. КСК "Ника". Начало в 17:00
"Александрия" - "Львов"
Главный арбитр - Юрий Иванов
Ассистенты: Тарас Клименко и Александр Дашко
Телетрансляция - "Футбол2"
Интернет-трансляция - oll.tv
Онлайн-трансляция на UA-Футбол
Цифры и факты
- "Александрия" после восьми туров делит восьмую-девятую позицию таблицы с "Зарёй". Три очка в этом домашнем поединке помогут "горожанам" сразу подобраться к "Десне", которая идёт пятой. Ниже нынешнего места команда точно не упадёт до ближайшей международной паузы.
- "Львов" только в прошлом туре выбрался из последней строчки. Вторая подряд победа подарит львовянам возможность обойти "Ингулец" и "Минай" (если они уступят в своих встречах). Ну, а фиаско вместе с возможным выигрышем "Руха" вернёт "Львов" на дно таблицы.
- в прошлом туре "Александрия" в родных стенах расписала ничью с "Десной". Команда Владимира Шарана уступала по ходу матча, но затем забила дважды, однако за шесть минут до окончания основного времени пропустила во второй раз.
- "Львов" неделю назад только во второй раз в календарном году выиграл. Три очка представитель Западной Украины набрал в игре против одного из лидеров текущей Премьер-лиги, "Ворсклы" (1:0). На 90+9 минуте голкипер львовян Орест Костик вытащил пенальти.
- с 2018 года, когда львовяне формально вернулись в УПЛ, соперники провели шесть игр. Пока наблюдается паритет: по две победы и ничьи. Любопытно, что оба триумфа "Львова" случились как раз в Александрии.
- из четырёх крайних встреч "Александрия" выиграла только один - у "Ингульца". Ещё два раза проиграли и однажды свели поединок к ничьей.
- "Александрия" - одна из лучших команд текущего сезона по играм на своём поле. В пяти встречах "горожане" уступили только раз и в сумме набрали 10 баллов (больше только у "Шахтёра" - 13).
- "Львов" в гостях в нынешнем чемпионате взял лишь один балл. Хуже показатель только у "Александрии" (ноль).
- у "Львова" худшая оборона лиги - 20 пропущенных. У "Александрии" третье нападение чемпионата - 16 забитых (больше только у "Динамо" и "Шахтёра").
Составы
"Александрия"
Не сыграют: Пашаев (дисквалификация), Билык, Довгий, Шастал (все - под вопросом / игра за дубль)
У александрийцев после всех неурядиц теперь достаточно боевой состав и даже появилась конкуренция на некоторых позициях. Банада, Грицук и Мышенко поборятся за место в середине поля. Не исключаем, что Владимир Шаран решит выбрать более атакующую модель игры, учитывая, что в соперниках у него один из главных аутсайдеров чемпионата.
Ориентировочный состав "Александрии" (слева - направо): Панькив - Вантух, Дубра, Бондаренко, Пашаев - Гречишкин - Третьяков, Банада, Ковалец, Лучкевич - Ситало.
"Львов"
Не сыграют: Фелипе, Кошман (оба - под вопросом / игра за дубль)
Против "Ворсклы" львовяне защищались по схеме 5-3-2, и вряд ли отойдут от этих принципов в Александрии, учитывая, что такая тактика принесла результат. Виталий Шумский не особо изменил состав по сравнению со своим предшественником, Георгием Цецадзе. Из возможной ротации не исключаем выхода в старте Кравчука.
Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Костик - Клименчук, Михоби, Айнсалу, Махмутович, Грисьо - Казлаускас, Сабино, Шина - Чирьяк - Ныч.
Прогноз на матч "Александрия" - "Львов"
Александрийцы так называемые "свои" очки в текущем сезоне с горем пополам берут, но с командами из ТОП-5 пока играть на равных не получается. "Львов" - это как раз клиент для набора трёх очков. Но поединок недельной давности показал, что клуб потихоньку избавляется от пассажиров и готов включаться в борьбу за выживание, а то и чего побольше. Поэтому у хозяев этого поединка будет достаточно хлопот с набором трёх очков.
Ставка: фора на "Львов" +1,5 за 1,73
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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