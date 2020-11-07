Александрия - Львов: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. 9-й тур

6 октября. Александрия. КСК "Ника". Начало в 17:00

"Александрия" - "Львов"

Главный арбитр - Юрий Иванов

Ассистенты: Тарас Клименко и Александр Дашко

Телетрансляция - "Футбол2"

Интернет-трансляция - oll.tv

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Цифры и факты

"Александрия" после восьми туров делит восьмую-девятую позицию таблицы с "Зарёй". Три очка в этом домашнем поединке помогут "горожанам" сразу подобраться к "Десне", которая идёт пятой. Ниже нынешнего места команда точно не упадёт до ближайшей международной паузы.

"Львов" только в прошлом туре выбрался из последней строчки. Вторая подряд победа подарит львовянам возможность обойти "Ингулец" и "Минай" (если они уступят в своих встречах). Ну, а фиаско вместе с возможным выигрышем "Руха" вернёт "Львов" на дно таблицы.

в прошлом туре "Александрия" в родных стенах расписала ничью с "Десной". Команда Владимира Шарана уступала по ходу матча, но затем забила дважды, однако за шесть минут до окончания основного времени пропустила во второй раз.

"Львов" неделю назад только во второй раз в календарном году выиграл. Три очка представитель Западной Украины набрал в игре против одного из лидеров текущей Премьер-лиги, "Ворсклы" (1:0). На 90+9 минуте голкипер львовян Орест Костик вытащил пенальти.

с 2018 года, когда львовяне формально вернулись в УПЛ, соперники провели шесть игр. Пока наблюдается паритет: по две победы и ничьи. Любопытно, что оба триумфа "Львова" случились как раз в Александрии.

из четырёх крайних встреч "Александрия" выиграла только один - у "Ингульца". Ещё два раза проиграли и однажды свели поединок к ничьей.

"Александрия" - одна из лучших команд текущего сезона по играм на своём поле. В пяти встречах "горожане" уступили только раз и в сумме набрали 10 баллов (больше только у "Шахтёра" - 13).

"Львов" в гостях в нынешнем чемпионате взял лишь один балл. Хуже показатель только у "Александрии" (ноль).

у "Львова" худшая оборона лиги - 20 пропущенных. У "Александрии" третье нападение чемпионата - 16 забитых (больше только у "Динамо" и "Шахтёра").

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Составы

"Александрия"

Не сыграют: Пашаев (дисквалификация), Билык, Довгий, Шастал (все - под вопросом / игра за дубль)

У александрийцев после всех неурядиц теперь достаточно боевой состав и даже появилась конкуренция на некоторых позициях. Банада, Грицук и Мышенко поборятся за место в середине поля. Не исключаем, что Владимир Шаран решит выбрать более атакующую модель игры, учитывая, что в соперниках у него один из главных аутсайдеров чемпионата.

Ориентировочный состав "Александрии" (слева - направо): Панькив - Вантух, Дубра, Бондаренко, Пашаев - Гречишкин - Третьяков, Банада, Ковалец, Лучкевич - Ситало.

"Львов"

Не сыграют: Фелипе, Кошман (оба - под вопросом / игра за дубль)

Против "Ворсклы" львовяне защищались по схеме 5-3-2, и вряд ли отойдут от этих принципов в Александрии, учитывая, что такая тактика принесла результат. Виталий Шумский не особо изменил состав по сравнению со своим предшественником, Георгием Цецадзе. Из возможной ротации не исключаем выхода в старте Кравчука.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Костик - Клименчук, Михоби, Айнсалу, Махмутович, Грисьо - Казлаускас, Сабино, Шина - Чирьяк - Ныч.

Прогноз на матч "Александрия" - "Львов"

Александрийцы так называемые "свои" очки в текущем сезоне с горем пополам берут, но с командами из ТОП-5 пока играть на равных не получается. "Львов" - это как раз клиент для набора трёх очков. Но поединок недельной давности показал, что клуб потихоньку избавляется от пассажиров и готов включаться в борьбу за выживание, а то и чего побольше. Поэтому у хозяев этого поединка будет достаточно хлопот с набором трёх очков.

Ставка: фора на "Львов" +1,5 за 1,73