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Верес - Горняк-Спорт. В погоне за счастьем - анонс с прогнозом на центральный поединок 15-го тура Первой лиги
В среду 25-го ноября на поле стадиона "Колос" во Млинове ровенский "Верес" примет горишнеплавненский "Горняк-Спорт" в центральном матче 15-го тура Первой лиги. Начало игры в 13:00
Осечка "Черноморца" и собственные две победы кряду вернули "Верес" Юрия Вирта на вершину таблицы, по крайней мере по потерянным очкам. Закончить календарный год предстоит домашними играми с прямыми конкурентами, в которых настрой будет максимальным.
"Горняк-Спорт" проваливает один за другим домашние матчи, уступив уже в трех кряду. Однако на выезде у подопечных Игоря Жабченко трехматчевая серия побед. После провала в Николаеве (1:6) были успехи в поединках с "Кристаллом" (3:1), "Альянсом" (1:0) и "Авангардом" (3:0). В настоящий момент, правда, все эти соперники расположились ниже 11-й позиции в турнирной таблице...
Чемпионат Украины, Первая лига, 15-й тур
Стадион: "Колос" (Млинов)
Арбитр: Вадим Запрутняк (Ужгород)
Верес 13:00 Горняк-Спорт
Текстовая
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В Краматорске ровенчане сыграли не на максимуме своих возможностей, решив, судя по всему, заработать три очка "малой кровью". За это едва не поплатились и только дубль Михаила Шестакова выручил "Верес" и принес победу в концовке (2:1).
У ровенчан нет дисквалифицированных, так что можно ждать основу, которая была актуальна для дерби против "Волыни" (2:0). С той лишь разницей, что тогда не мог играть Гегедош. Также предположу выход в старте Виталия Тимофеенко, который здорово включился после перерыва в матче с "Авангардом".
Ориентировочный состав Вереса (4-2-3-1): Когут - Солдат, Мирошник, Махнев, Немчанинов - Полюлях, Петько - Тимофеенко, Гегедош, Пасич - Шестаков.
Горишнеплавненцы очень много пропускают, даже чехарда на вратарской позиции не помогает решить проблему. Против "Оболони" (2:3) вернулся в старт Антон Ситников, но снова имели место три гола и потерянные в концовке очки, даже одно.
Более удачные результаты "горняков" на выезде - не результат тактических изысков. Команда привычно насытит центр поля и будет рассчитывать на быстрые фланги.
Ориентировочный состав Горняка-Спорта (4-3-2-1): Жмурко - Шопин, Векляк, Карась, Герт - Батюшин, Чепелюк, Семенив - Збунь, Мурза - Герасимец.
Цифры и факты по матчу
- "Горняк-Спорт" идет на втором месте в Первой лиге по результативности (1,77 гола за матч в среднем).
- Пропускает команда Игоря Жабченко больше всех среди команд топ-9, 17 голов в 13 играх!
- У "Вереса", наряду с житомирским "Полесьем", самая надежная оборона Первой лиги прямо сейчас. Команды в среднем пропускают лишь по 0,66 гола за матч!
Прогноз
Старая, как сам футбол, истина о том, что трофеи выигрывает оборона, актуальна для этого матча. Судьбу противостояния конкурентов решит именно качество редута подопечных Вирта, которое явно повыше. Для особо рисковых бетторов есть также в букмекерской линии вариант "Верес победит и не пропустит" за 3.65. Лучший игрок дивизиона в сентябре, Богдан Когут, отбил пенальти в прошлом домашнем поединке, так что присмотритесь и к нему...
Ставка: Победа "Вереса" за 2.09 в БК 1хБет
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