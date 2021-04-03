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Александрия - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 апреля 2021
Команда Шарана постарается огорчить лидера
Фото: ФК Динамо
В 20-м туре УПЛ киевское "Динамо" проведет выездной матч. Событие достаточно необычное, ведь по доброй традиции нынешней кампании, команда Мирчи Луческу, в силу разных причин, редко покидает столицу. В рамках украинского чемпионата таких случаев было всего четыре. В это воскресенье их ждет путешествие в Александрию, где на стадионе "Ника" их примет коллектив Владимира Шарана. Матч для гостей обещает быть достаточно непростым, но "Динамо" под руководством Луческу очки теряет редко, семимильными шагами идя к чемпионству.
Отдельной строкой отметим, что игра пройдет со зрителями на трибунах. Последний календарный год приучил нас удивляться подобному, а учитывая ситуацию с COVID-19 в конце марта - начале апреля, следует готовиться к тому, что трибуны всех арен будут закрыты. Задача номер один - доехать до конца сезона без вынужденных остановок.
"Александрия" 19:30 "Динамо"
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4 апреля, Александрия, стадион "Ника"
Арбитр: Д.Кривушкин
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Александрия":
Команда Владимира Шарана ужасно провела последний матч марта, проиграв "Ингульцу". Мы несколько раз хвалили "горожан" за игру весной, но после дерби вынуждены были критиковать игроков Владимира Богдановича и самого наставника. Было за что. Остается посмотреть, какие выводы сделал Шаран и как подготовил свой клуб к дуэли с лидером.
В отличие от будущего соперника, "Александрию" не очень сильно коснулась международная пауза, а значит команда могла вести целенаправленную подготовку к тому, чтобы с хлебом, солью и голами встречать гостей из столицы. Однако потерь у хозяев будущей встречи хватает. Главная из них - травма Кирилла Ковальца. Лидер "горожан", по заявлениям СМИ, продолжает восстановление от повреждения, полученного еще месяц назад. Не стоит забывать и о Дубре, который травмировался в последней игре с "Ингульцом". Также Шаран не сможет выпустить в воскресенье Вантуха и Калюжного. Контракты обоих принадлежат "Динамо".
Команда готується до матчу #ОлександріяДинамо pic.twitter.com/nCXYiv6TCh— FC Olexandriуa (@FCO1948) April 2, 2021
В текущей кампании Владимир Шаран несколько раз экспериментировал с составом, а в играх против мощного ныне "Днепра-1" использовал схему с тремя центрбеками, которая дважды позволила удержать ничью. Предположим, что в битве с Киевом он вернется к подобной трансформации.
Ориентировочный состав: Панькив - Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Мельник, Мирошниченко - Лучкевич, Банада, Гречишкин, Третьяков - Ситало
"Динамо":
Очень интересно будет увидеть, как Мирча Луческу подготовит киевский клуб к возобновлению матчей после перерыва. "Динамо" - один из флагманов украинского футбола, поставляющий немалое количество игроков в сборные Украины двух возрастов. Хватает представителей и в других командах. Для примера, Жерсон Родригес зажег в футболке Люксембурга, забив Португалии и Ирландии. Второй гол был победным.
Пока часть "Динамо" играла в сборных, другая половина заполнила паузу товарищеской игрой против тезок из Бухареста. Вышло хорошо. Украинская команда забила трижды, сохранив при этом свои ворота в неприкосновенности. Игровое время получило немало количество резервистов и часть из них, Леднев и Андриевский, неплохо себя показали.
Тренування киян напередодні гри з «Олександрією» pic.twitter.com/WUpaIY1rn5— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 2, 2021
Если "горожане" не смогут задействовать Ковальца, то "Динамо, в противовес, может пожаловаться на травму Цыганкова. Его не стоит ждать на поле. А вот Беседин уже работает с командой и, по нашему прогнозу, выйдет в основе. Интересно будет увидеть, как Мирча Михайлович будет искать золотую середину, ведь с одной стороны некоторым игрокам нужен отдых, с другой - сейчас не время для ротации.
Ориентировочный состав: Бущан - Караваев, Кендзера, Попов, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Родригес, Буяльский, де Пена - Беседин
Цифры и факты
- История встреч двух команд насчитывает 27 очных матчей. Тотальное преимущество на стороне киевлян, которые добыли 20 побед. Еще пять встреч закончились вничью и лишь дважды викторию праздновали "горожане"
- Интересно, что у команд будет шанс встретиться в финале кубка Украины. В рамках 1/2 финала киевляне сыграют против "Агробизнеса", а команда Шарана постарается пройти "Зарю"
- "Динамо" будет иметь шанс добыть 290-ю гостевую победу в рамках УПЛ
- Команда Мирчи Луческу не проигрывает внутри Украины на протяжении десяти встреч. За это время было добыто восемь побед и две ничьи
- Помимо этого, столичный коллектив не пропускает на протяжении 291-й минуты. Если брать сезон в целом, то в воротах киевлян соперники отличились 13 раз - лучший показатель среди всех 14 команд
- "Александрия" под руководством Владимира Шарана может проиграть в 70-й раз
- "Динамо" проведет свой 20-й матч при Луческу, если учитывать украинское первенство
- Три игрока могут в воскресенье отпраздновать юбилей. 30-й гол в УПЛ может забить Караваев, 15-й - Сидорчук, 10-й - Шапаренко
- Лучший бомбардир в составе двух команд - Виктор Цыганков. Более того, со своими десятью точными ударами он единолично возглавляет гонку бомбардиров. В ворота "Александрии" 23-летний вингер забил шесть голов
Места команда в таблице
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|19
|14
|4
|1
|41-13
|+27
|46
|0
|7
|Александрия
|19
|7
|5
|7
|26-22
|+4
|26
|0
Последние очные встречи
УПЛ, 7-й тур, 24.10.2020
"Динамо" - "Александрия" 1:0
Гол: Попов 1
УПЛ, 30-й тур, 12.07.2020
"Александрия" - "Динамо" 2:2
Голы: Третьяков 23 (п), 89 - Вербич 64, 75
УПЛ, 25-й тур, 07.06.2020
"Динамо" - "Александрия" 5:1
Голы: Буяльский 14, 85, Русин 25 (п), Миколенко 65, де Пена 81 - Гречишкин 32 (п)
Кубок Украины, 1/4 финала, 11.03.2020
"Динамо" - "Александрия" 1:0
Гол: Цыганков 106
"Александрия" - "Динамо": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Александрия" - "Динамо" от UA-Football
Победа "Динамо" 0:1. Нам не верится, что в матче будет забито большое количество голов и в подтверждение этого мы имеем несколько доказательств. Во-первых, гости не решатся тратить много сил, ведь совсем недавно львиная доля игроков "Динамо" вернулась из своих национальных сборных, проведя по 2-3 полноценных матча. К тому же, не стоит забывать, что при Луческу столичный клуб играет достаточно прагматично, не стремясь разгромить соперника любой ценой. Владимир Шаран, по нашему прогнозу, насытит оборону и будет требовать от своих подопечных прежде всего не пропустить. От того, в игре будет минимум опасных моментов, а судьбу матча решит один гол, забитый футболистами гостей.
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