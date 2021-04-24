Верес - Николаев. Прогноз с анонсом на центральный матч Первой лиги

Имея три игры в запасе по сравнению со вторым местом и, соответственно, девять потенциальных очков отрыва, "Верес" близок к выходу в Премьер-лигу. Поэтому команда уже сейчас озаботилась вопросом, где именно будет принимать домашние матчи сезона 2021/22. Правда не во Млинове, если вы вдруг подумали об этом...

"Николаев" выдал красочный поединок против "Оболони" (5:3) в прошлом туре, а перед тем разгромил "Горняк-Спорт" на выезде (3:0). При этом команда Ильи Близнюка все еще может побороться за топ-3, ибо конкуренты также активно теряют очки.

Первая лига, 23-й тур

Стадион: "Колос" (Млинов)

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Верес 14:00 Николаев

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Верес (Ровно)

Официально заключили в Ровно соглашение с Луцком для проведения домашних матчей предстоящего сезона (вероятно, премьерлигового для команды) на стадионе "Авангард". Собственная арена с таким же названием все еще находится на реконструкции, темпы которой не впечатляют.

У "Вереса" нет серьезных кадровых потерь накануне встречи с "Николаевом". Если не считать Виталия Тимофеенко, который выбыл до конца сезона. Даже Сергей Петько, у которого также была серьезная травма, вышел на замену в концовке матча с тернопольской "Нивой" (1:0) в прошлом туре.

Ориентировочный состав Вереса (4-2-3-1): Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Полюлях, Панасенко - Дахновский, Гегедош, Пасич - Шестаков.

МФК Николаев

"Николаев" с запасом стал самой результативной командой в целом "престной" на голы Первой лиги в двух последних турах. Подопечные Близнюка забили восемь раз, добыв две яркие победы.

Вадим Яворский и Владислав Войцеховский все еще продолжают восстановление от травм, не попав даже в заявку на матч предыдущего тура. Центральный защитник "Николаева" Богдан Порох не сыграет по причине дисквалификации.

Ориентировочный состав Николаев (4-2-3-1): Бубенцов - Ульянов, Парцвания, Кушниренко, Кулинич - Охрончук, Росляков - Кравченко, Одарюк, Куксенко - Паламар.

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Очные встречи команд

Очный матч чемпионата в первом круге принес нулевую ничью. Мировой закончилось и основное время кубкового поединка во Млинове, после чего ровенчане сломили сопротивление соперника в экстра-тайме (4:2, д.в.).

В сезоне 2016/17 "Верес" Юрия Вирта дважды обыграл "корабелов" - со счетом 2:1 на выезде и 3:1 дома.

Ставки и коэффициенты на матч Верес - Николаев

Цифры и факты

Победная серия "Вереса" насчитывает уже шесть матчей. "Николаев" не проигрывает в течение пяти встреч подряд. "Корабелы" делят третье место по надежности обороны с луцкой "Волынью", пропустив лишь 16 голов в 21 поединке. Безоговорочным лидером Первой лиги в плане надежности защиты является "Верес", вынувший мяч из сетки собственных ворот лишь девять раз в 20 играх!

Прогноз на поединок Верес - Николаев

Все равны, а побеждает "Верес" - именно так можно охарактеризовать последние туры Первой лиги с обилием ничьих, но только не в матчах с участием команды Вирта. В этот раз же есть все предпосылки к успеху ровенчан и без помощи судей, ведь связка центральных защитников соперника Парцвания - Порох разорвана и это серьезно ослабит редут "корабелов".

Ставка: Победа "Вереса" за 2.00