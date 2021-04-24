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Верес - Николаев. Прогноз с анонсом на центральный матч Первой лиги
Центральным поединком 23-го тура Первой лиги станет противостояние "Вереса" и "Николаева" во Млинове на стадионе "Колос". Начало матча в субботу 24-го апреля в 14:00
Фото - МФК Николаев
Имея три игры в запасе по сравнению со вторым местом и, соответственно, девять потенциальных очков отрыва, "Верес" близок к выходу в Премьер-лигу. Поэтому команда уже сейчас озаботилась вопросом, где именно будет принимать домашние матчи сезона 2021/22. Правда не во Млинове, если вы вдруг подумали об этом...
"Николаев" выдал красочный поединок против "Оболони" (5:3) в прошлом туре, а перед тем разгромил "Горняк-Спорт" на выезде (3:0). При этом команда Ильи Близнюка все еще может побороться за топ-3, ибо конкуренты также активно теряют очки.
Первая лига, 23-й тур
Стадион: "Колос" (Млинов)
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Верес 14:00 Николаев
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Верес (Ровно)
Официально заключили в Ровно соглашение с Луцком для проведения домашних матчей предстоящего сезона (вероятно, премьерлигового для команды) на стадионе "Авангард". Собственная арена с таким же названием все еще находится на реконструкции, темпы которой не впечатляют.
У "Вереса" нет серьезных кадровых потерь накануне встречи с "Николаевом". Если не считать Виталия Тимофеенко, который выбыл до конца сезона. Даже Сергей Петько, у которого также была серьезная травма, вышел на замену в концовке матча с тернопольской "Нивой" (1:0) в прошлом туре.
Ориентировочный состав Вереса (4-2-3-1): Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Полюлях, Панасенко - Дахновский, Гегедош, Пасич - Шестаков.
МФК Николаев
"Николаев" с запасом стал самой результативной командой в целом "престной" на голы Первой лиги в двух последних турах. Подопечные Близнюка забили восемь раз, добыв две яркие победы.
Вадим Яворский и Владислав Войцеховский все еще продолжают восстановление от травм, не попав даже в заявку на матч предыдущего тура. Центральный защитник "Николаева" Богдан Порох не сыграет по причине дисквалификации.
Ориентировочный состав Николаев (4-2-3-1): Бубенцов - Ульянов, Парцвания, Кушниренко, Кулинич - Охрончук, Росляков - Кравченко, Одарюк, Куксенко - Паламар.
Очные встречи команд
- Очный матч чемпионата в первом круге принес нулевую ничью. Мировой закончилось и основное время кубкового поединка во Млинове, после чего ровенчане сломили сопротивление соперника в экстра-тайме (4:2, д.в.).
- В сезоне 2016/17 "Верес" Юрия Вирта дважды обыграл "корабелов" - со счетом 2:1 на выезде и 3:1 дома.
Ставки и коэффициенты на матч Верес - Николаев
Цифры и факты
- Победная серия "Вереса" насчитывает уже шесть матчей.
- "Николаев" не проигрывает в течение пяти встреч подряд.
- "Корабелы" делят третье место по надежности обороны с луцкой "Волынью", пропустив лишь 16 голов в 21 поединке.
- Безоговорочным лидером Первой лиги в плане надежности защиты является "Верес", вынувший мяч из сетки собственных ворот лишь девять раз в 20 играх!
Прогноз на поединок Верес - Николаев
Все равны, а побеждает "Верес" - именно так можно охарактеризовать последние туры Первой лиги с обилием ничьих, но только не в матчах с участием команды Вирта. В этот раз же есть все предпосылки к успеху ровенчан и без помощи судей, ведь связка центральных защитников соперника Парцвания - Порох разорвана и это серьезно ослабит редут "корабелов".
Ставка: Победа "Вереса" за 2.00
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