Ворскла - Рух. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

"Ворскла" попала в идеальный шторм. Там, где от полтавчан ожидали уверенной победы, она проиграла. К тому же проиграла, отыграв 120 минут, вместо 90. Перед этим не удержала победный счет, играя в большинстве. СМИ переполнены новостями о проблемах с законом у владельца клуба Константина Жеваго. Чтобы выбраться из такой ситуации, действительно нужна холодная голова и высокий уровень квалификации.

То, что Юрий Максимов умеет давать результат, он доказывал в той же "Ворскле". Но из низов турнирной таблицы он ее поднимал, когда от команды ничего не ожидали, при этом игроки не чувствовали околофутбольных проблем. Сейчас ситуация у тренера "Ворсклы" другая и его реакция (точнее ее отсутствие) после поражения от КуПС настораживают. Матч с "Рухом", который стремится исправить негативный фон, сложившийся из-за поражения от "Металлиста 1925", или возродит веру полтавских болельщиков в собственную команду, или загонит их в еще большую депрессию.

Украинская Премьер-лига. Второй тур

1 августа. Полтава. Стадион "Ворскла" им.Бутовского

Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

"Ворскла" (Полтава) 19:30 "Рух" (Львов)

Телетрансляция - Футбол 1

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Последние новости и составы

"Ворскла" (Полтава):

Юрию Максимову есть смысл хорошенько подумать, не стоит ли провести широкую ротацию, учитывая деморализованное состояние тех, кто проигрывал КуПС. Тем более, что выбор у него на нескольких позициях пока действительно есть. Так, Яворский должен вернуться в основу и заменит он, скорее всего, Тамма, хотя не исключено, что отдых получит капитан Чеснаков. Вакулу можем увидеть вместо Степанюка, а вместо Кане обычно на замену выходит Пешич. Не забывайте, что летом в Полтаву перешел Эсеола, почему бы "Ворскле" не сыграть с чистым форвардом. В центре поля альтернативой Пуцлину или Скляру является Луизао. Кушниренко мог бы заменить Якубу на фланге, но еще вопрос, готов ли Богдан к игре ментально после того, как подвел свою команду в Лиге конференций.

Ориентировочный состав: Резник - Чеснаков, Яворский, Бондаренко - Пердута, Луизао, Скляр, Якубу - Кане, Степанюк, Вакула

"Рух" (Львов):

Львовяне провалили первый тайм с "Металлистом 1925", но после перерыва выглядели очень неплохо. Существенно поспособствовал перевоплощению выход Ореста Кузыка на замену, поэтому на этот раз ожидаем его в старте. Вопрос в том, кого он оставит на скамейке запасных. Теоретически - Борячука, но и Андрей способен качественно играть в контратакующий футбол. В линии защиты возможно изменение на левом фланге - вместо Мысыка готов выйти Лях, в центре поля дебютировать может Павел Ориховский, который в межсезонье перешел из "Колоса". Впрочем, вытеснить Федорчука или Мартынюка будет непросто, остается разве Кухарук.

Ориентировочный состав: Бандура - Гагун, Дидык, Билый, Лях - Федорчук, Мартынюк, Ориховский - Бойчук, Борячук, Кузык

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Статистика противостояния "Ворскла" - "Рух"

Соперники сыграли два матча в рамках прошлого чемпионата. Год назад "Ворскла" экзаменовала "Рух" в первом туре и разгромила соперника со счетом 5:2. Взять реванш на своем поле львовянам не удалось - на гол Климчука ответил Цитаишвили.

Последние пять матчей (без учета контрольных)

"Ворскла":

Лига конференций. "Ворскла" - КуПС 2:3

УПЛ. "Ворскла" - "Днепр-1" 2:2

Лига конференций. КуПС - "Ворскла" 2:2

УПЛ. "Проходи" - "Ворскла" 1:2

УПЛ. "Ворскла" - "Десна" 1:1

"Рух":

УПЛ. "Металлист 1925" - "Рух" 2:1

УПЛ. "Днепр-1" - "Рух" 1:1

УПЛ. "Рух" - "Олимпик" 3:0

УПЛ. "Рух" - "Александрия" 2:1

УПЛ. "Львов" - "Рух" 1:1

Котировки букмекеров

Прогноз на матч "Ворскла" - "Рух" 1: 2

Если бы противостояние в рамках Лиги конференций завершилось в пользу "Ворсклы", именно она бы выглядела фаворитом в этом матче, ведь раньше начав подготовку, она скорее должна набрать оптимальную форму. Но в нынешней ситуации больше приходится говорить об усталости и не так физической, как психологической. "Рух" должен этим воспользоваться, хотя уберечь свои ворота на замке львовянам вряд ли удастся.