Шахтер - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13 августа 2021

"Металлист 1925" - одна из самых интересных команд на старте нового сезона. В трех матчах УПЛ харьковчане победили дважды, а также сумели навязать бой "Колосу", что уже почетно. Однако, чтобы доказать серьезные амбиции команды, "1925" нужно пройти испытание грандом. В эту пятницу это произойдет - команда Кривенцова сыграет в гостях против "Шахтера". Того самого "Шахтера", за который Валерий Сергеевич отыграл более двухсот матчей. Того самого "Шахтера", который для Кривенцова - родной клуб. Важность будущего матча переоценить сложно.

Для "горняков" - встреча также не из рядовых. На прошлой неделе коллектив де Дзерби неожиданно проиграл "Александрии", тем самым дав фору киевскому "Динамо". Вряд ли "Шахтер" захочет еще дальше отпускать главного оппонента, а потому должен сделать в пятницу все для победы, параллельно с этим понимая, что уже во вторник их будет ждать "Монако".

"Шахтер" 19:30 "Металлист 1925"

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13 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

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Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

"Горнякам" сейчас сложно. Команда де Дзерби, которая никак не может до конца освоить стиль нового наставника, играет параллельно в двух турнирах (отбор ЛЧ и УПЛ), и в каждом оступаться никак нельзя. "Шахтер" и так уже успел проиграть "Александрии", правда после этого провел классный матч с "Генком" в Киеве. В целом, состав команды позволяет де Дзерби тасовать футболистов, однако пока игроки далеки от своего пика, а потому провалы могут случаться. Задача алленаторе - минимизировать подобное.

«Шахтер» прошел второй этап вакцинации от коронавируса.



Футболисты и персонал «Шахтера» были вакцинированы в отеле «Опера» спустя три недели после первого этапа.#Shakhtar https://t.co/1Z3Z7CyPSt pic.twitter.com/7Sp0IXszOX — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 12, 2021

В матче пятницы ДД точно сделает несколько изменений. Не сыграет Педриньо (повреждение с "Генком"), которого, рискнем предположить, заменит Коноплянка. Вероятно, второй шанс от наставника получит и Судаков, но выйдет на родной позиции "десятки". Состояние Исмаили все еще остается загадкой, а потому на левом крыле обороны появится Корниенко, в то время, как Матвиенко, в паре с Марлоном, снова сыграет в качестве центрбека.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Майкон - Тете, Судаков, Коноплянка - Траоре

"Металлист 1925":

Шесть очков в трех матчах - добротный показатель для дебютанта УПЛ. Просто вспомните, как долго в прошлом сезоне свои первые победы искали "Рух" и "Ингулец". У харьковчан с этим куда проще, что в целом отмечает ряд экспертов, восторгаясь командной игрой и характером коллектива. Вопрос остается в другом: как долго сможет Кривенцов выжимать максимум из одинакового набора игроков? Каким бы хорошим наставником он не был, на дистанции с короткой скамейкой запасных далеко уехать не получится.

Учитывая не самый большой набор игроков, Кривенцов вряд ли решится на серьезные изменения в составе. Да, против "горняков" он может рискнуть и сыграть в пять защитников, но нам кажется, что коуч доверится классике - 4-1-4-1. Главная потеря - Дмитрий Крыськив, контракт которого принадлежит "Шахтеру". Вероятнее всего, хавбек в центре поля заменит Батюшин, а самого Юрия на фланге - Савин.

Ориентировочный состав: Сидоренко - Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня - Габелок - Протасов, Батюшин, Голодюк, Савин - Фабиньо

Цифры и факты

"Шахтер" и "Металлист 1925" никогда не пересекались в очных дуэлях. У "горняков" яркая история противостояний с "Металлистом", однако с будущим соперником они еще не играли

Донецкая и харьковская команды - соседи по турнирной таблице, которые имеют одинаковые показатели. У них по шесть очков, по две победы и по одному поражению. "Горняки" больше забили (шесть против пяти), и меньше пропустили (три против четырех)

С 21-го февраля "Шахтер" не играет вничью в рамках УПЛ - десять побед, пять поражений

Команда де Дзерби забивала в каждом из пяти матчей (три в УПЛ, два - в квалификации ЛЧ) этого сезона. На их счету десять точных ударов

Лучшие бомбардиры в составе двух команду - Лассина Траоре и Юрий Батюшин. Оба забивали по два раза

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Турнирное положение команды

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 6 Шахтер 2 2 0 1 6-3 +3 6 0 7 Металлист 1925 2 2 0 1 5-4 0 6 0

Очные встречи

"Шахтер" и "Металлист 1925" впервые сыграют друг против друга

"Шахтер" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Металлист 1925" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. В будущем матче каждая из команд будет придерживаться своей роли - "горняки" заберут мяч под контроль и будут атаковать, харьковчане - защищаться и ждать контратак. Вопрос заключается лишь в том, как хорошо сыграет оборона "Металлиста 1925", ведь с "Черноморцем" они допустили ряд странных ошибок, из-за которых пропустили дважды. "Шахтер" за такое тем более прощать не будет.

Коллектив де Дзерби - фаворит, однако, учитывая график команды, а также медленное вкатывание в сезон, не стоит рассчитывать на легкую победу. Поставим на то, что обе команды смогут забить, а три очка заберет донецкий "Шахтер".