Десна - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 августа 2021

2017-й год. Лето. Черниговская "Десна" завершает сезон Первой лиги на втором месте, набрав 74 очка в 34-х матчах. Третьим расположился "Верес", который с 67-ю пунктами пролетел мимо высшего дивизиона. Однако после этого "северяне" неожиданно не получили аттестат, проиграли апелляцию и не попали в УПЛ, а на их место был приглашен все тот же "Верес". Скандал был громкий, за событиями следили все, а мотивация была достаточно интересной. Ровенский клуб тогда предоставил гарантии реконструкции стадиона, в то время, как "северяне", судя по всему, чего-то сделать не смогли.

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2021-й год. "Десна" играет в УПЛ уже четвертый сезон подряд, успела дебютировать в Лиге Европы и продолжает свою борьбу за возвращение туда. "Верес" же недавно вернулся после очередного вояжа в Первую лигу, пока без стадиона, но с надеждами и обещаниями рано или поздно снова сыграть в родном городе. Старые раны вряд ли так быстро зажили, а потому игра шестого тура в Чернигове обещает быть интересной.

"Десна" 14:00 "Верес"

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29 августа, Чернигов, стадион им. Ю.Гагарина

Арбитр: Д.Панчишин

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Десна":

Первые четыре тура коллектив Александра Рябоконя как будто не замечал летних потерь, не замечал отсутствия центральных защитников, а просто штамповал победы. Одну за другой. По законам Вселенной это рано или поздно должно было закончиться. Случилось это в пятом туре на стадионе Лобановского, где киевское "Динамо" скинуло "северян" с первого места, забив четыре безответных гола. После матча Александр Рябоконь признал, что его коллектив может бороться за любые места, кроме первых двух. Что ж, посмотрим, как черниговцы умеют держать удар.

Последние сообщения в прессе говорят нам, что Евгений Хачериди покинул тренировочный лагерь "Десны" и не будет подписывать контракт с командой. Учитывая отсутствие центрбеков, эта новость вряд ли обрадовала поклонников "северян". Предположим, что Рябоконь внесет несколько изменений в состав, выпустив с первых минут Селина, а также Сергея Болбата, которого "Десна" арендовала у "Шахтера".

Ориентировочный состав: Литовка - Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов - Домбровский, Завийский - Калитвинцев, Тотовицкий, Болбат - Безбородько

"Верес":

Несмотря на то, что ровенский клуб вынужден временно проводить домашние матчи в Луцке, стадион "Авангард" для них стал родным местом. В новой кампании здесь они не проигрывают. В трех матчах они сыграли вничью с "Колосом" и "Ворсклой", а также неделю назад обыграли "Минай". Да, по матчу "Верес" смотрелся не очень хорошо, но сейчас команде Вирта куда важнее результат. А потому особых претензий быть не должно.

‼️На стадіоні Авангард тривають роботи з облаштування футбольного поля.



Подробиці за посиланням - https://t.co/W0L2Q1R5zd pic.twitter.com/TZWN00CfpV — NK VERES RIVNE (@veres_club) August 24, 2021

Перед матчем воскресенья у "Вереса" две серьезные потери. Два матча из-за дисквалификации пропустит Дахновский, а нападающий Роберт Гегедош перенес операцию, из-за чего останется вне игры на ближайший месяц. Последний - ключевой игрок в построениях Вирта, а потому заменить его будет сложно. Вполне вероятно, что номинально его заменит Дмитрий Клец, однако схема игры поменяется - с 4-4-2 на 4-5-1.

Ориентировочный состав: Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Е.Пасич, Полюлях, Кучеров, Клец, Г.Пасич - Сергийчук

Цифры и факты

Между собой "Десна" и "Верес" успели провести 14 матчей, ни разу не пересекавшись в рамках высшего дивизиона. Первая их встреча датирована далеким 1960-м, последний официальный матч состоялся в 2017-м. В общих встречах преимущество на стороне ровенчан, которые побеждали шесть раз. Пять раз триумфатором уходила "Десна", трижды была зафиксирована ничья

"Верес" может пропустить свой 150-й гол в рамках УПЛ. Для этого сопернику нужно отметиться дважды

В составе "Десны" юбилейными голами могут отметиться сразу несколько футболистов. 20-е голы на клубном уровне могут забить Безбородько и Дегтярев, Калитвинцев может нанести 20-й точный удар в рамках УПЛ

Лучший бомбардир в составе двух команд - Денис Безбородько, который отметился четырьмя голами. Весь "Верес" за пять туров забил трижды

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 3 Десна 5 4 0 1 9-6 +3 12 0 10 Верес 5 1 2 2 3-7 -4 5 0

Статистика команд

"Десна":

"Верес":

Последние очные встречи

"Десна" - "Верес": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Десна" - "Верес" от UA-Football

Победа "Десны" 2:0. В пользу "северян" говорят два фактора. Первый, неумение ровенского клуба играть за пределами Луцка. В двух выездных матчах они проиграли "Динамо" и "Руху", в то время, как при благосклонных трибунах Луцка добыли пять очков в трех встречах. Есть разница. Вторая причина - травма Гегедоша. Роберт был ключевым футболистом у ровенчан в атаке и с его травмой теряется добрая половина атакующих действий.

"Десна" был разбита "Динамо" и теперь нуждается в победе. Домашний матч с "Вересом" - отличный шанс снова добыть три очка, доказав, что рано их списывать со счетов. "Северяне" еще повоюют.