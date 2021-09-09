Александрия - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10 сентября 2021

"Долгий путь домой". Под таким слоганом на игру седьмого тура выйдут игроки "Александрии". Последний их матч на стадионе "Ника" состоялся 25-го апреля, когда команда Шарана обыграла "Шахтер". С того времени все круто поменялось. Владимира Богдановича заменил Юрий Гура, часть лидеров покинули клуб, чтобы на их место пришли более молодые, и не только, футболисты. Одним словом, перестройка. Пока этот процесс не настолько болезненный, как многие переживали, но давайте не спешить с выводами после шести сыгранных матчей.

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У "Ингульца" все спокойнее. Да, летом Лавриненко потерял некоторых лидеров (Балан, Ситчинава), после чего его команда тяжело вкатывалась в сезон, проиграв сразу нескольким топам. Далее пошел более радостный период - ничья с "Динамо" и две подряд виктории. К дерби команды должны подойти в хорошем настроении, из-за чего хотелось бы верить, что обе стороны подарят зрителям смотрибельное шоу. Они ведь на это способны.

"Александрия" 19:30 "Ингулец"

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10 сентября, Александрия, стадион "Ника"

Арбитр:

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Александрия":

В последнем туре перед двухнедельной паузой, команда Гуры отправилась в Одессу, где расписала ничью с "Черноморцем". Игра "горожан" в очередной раз доказала, что против топов, где можно "ломать" и действовать вторым номером, им гораздо проще, ведь, как только нужно что-то предлагать самим, сразу начинаются проблемы. С "Черноморцем" их хватало, причем, как в атаке, так и в обороне.

Паузу коллектив Гуры заполнил товарняком с "Днепром-1", который закончился со счетом 1:1. Впереди - официальное дерби, где будет недоступен Владислав Бабогло. Ключевой центрбек пропустит встречу из-за перебора желтых и в старте, вероятнее всего, его заменит Мельник. Помимо этого "Александрия" отпустила в "Полесье" Шастала, а из "Шахтера" был арендован Кирюханцев. Последнего в пятницу мы ждем с первых минут.

Ориентировочный состав: Билык - Кирюханцев, Мельник, Дубра, Цуриков - Копина, Калюжный - Кожушко, Ковалец, Третьяков - Устименко

"Ингулец":

После трех туров команда Лавриненко единолично замыкала турнирную таблицу, набрав "почетное" зеро. За последующие три недели они в сумме заработали семь балов и поднялись сходу на девятую строчку. Вот это настоящий прогресс. Коуч "казаков" отказался от построения в три центральных защитника, откатившись к привычным 4-2-3-1, после чего игра стала куда симпатичнее. В шестом туре "Ингулец" не заметил сопротивления "Мариуполя", забив в ворота команды Маркевича-младшего три безответных гола.

"Желто-красные" недавнюю международную паузу заполнили товарняком с "Зарей", где луганчане победили 3:1. Состав "Ингульца" не афишировался, а потому мы не можем прогнозировать большого количества изменений в стартовом наборе. Под вопросом остается появление Ситало, который игру с "Мариуполем" не доиграл из-за повреждения.

Ориентировочный состав: Гальчук - Асмелаш, Ковалев, Бен Салем, Опанасенко - Шишка, Бартулович - Козак, Запорожец, Шарай - Гопей

Цифры и факты

Между собой "Александрия" и "Ингулец" провели три матча. Что символично, все они прошли в сезоне 2020/21. Дважды триумф праздновали "горожане" (по разу в УПЛ и кубке), один раз - "казаки". Общая разница голов - 8:5

"Ингулец" забивал в каждой игре с "Александрией"

Команда Гуры может проиграть свой 110-й мяч в рамках УПЛ

Свои 20-тые голы в украинском первенстве могут забить Кирилл Ковалец и Артем Ситало, 10-й - Евгений Опанасенко

Богдан Шуст, в случае своего появления и одного точного удара соперника, может пропустить 250-й гол в профессиональной карьере

Сразу четыре футболиста забили по два гола в нынешнем сезоне. Речь про Максима Третьякова ("Александрия"), Артема Ситало, Майкла Гопея и Владислава Шарая (все "Ингулец")

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 6 Александрия 6 3 2 1 7-5 +2 11 0 9 Ингулец 6 2 1 3 8-11 -3 7 0

Статистика команд

"Александрия":

"Ингулец":

Очные встречи

"Александрия" - "Ингулец": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Ингулец" от UA-Football

Ничья 1:1. Несмотря на то, что у букмекеров "горожане" считаются фаворитом будущей встречи, мы же предполагаем мирный исход дерби. Положительный заряд от первого домашнего матча коллективу Гуры обеспечен, однако в последнее время "Ингулец" доказывал, что его просто так не обыграешь. Они умеют держать удар, так как дважды в трех играх отыгрывались, умеют обороняться и быстро выбегать в контратаки. Голы в пятницу точно будут, а вот победитель... Маловероятно. Ставим на ничью.