Брюгге - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 15.09.2021

Завтра, 15 сентября, в бельгийском городе Брюгге состоится поединок первого тура Лиги чемпионов 2021/22 между местным одноименным клубом и парижским "ПСЖ". Сможет ли лидер чемпионата Бельгии продемонстрировать свой уровень в матче с настолько мощным соперником - мы увидим уже завтра.

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Лига чемпионов, первый тур

15-е сентября 2021 года, 22:00, стадион "Ян Брейдель", Брюгге

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Сайт UA-Football проведет текстовую трансляцию матча

Брюгге

Несмотря на первое место в турнирной таблице Лиги Жупиле, к состоянию "Брюгге" есть много вопросов. Вызваны они в основном проигрышем "Генту" в матче двухнедельной давности со счетом 6:1. Тогда бельгийцы показали абсолютный ноль, пробив в створ ворот три раза за матч и фактически все время обороняясь. Это был лишь "Гент", а завтра состоится матч с гораздо более серьезным соперником. Конечно, после разгромного проигрыша уже была и победа 3:0 над "Шарлеруа" в прошлые выходные, но успел ли поработать коуч над всеми слабыми местами команды - будет видно уже завтра.

Серьезных потерь перед матчем бельгийская команда не имеет - будет отсутствовать из-за травмы только колумбийский защитник Эдер Альварес. Впрочем, это не должно серьезно помешать подопечным Клемана, ведь никаких изменений в линии полузащиты и нападения вносить не нужно.

Стоит отметить, что летом, рассчитывая на игру в Лиге Чемпионов, "Брюгге" получил значительное усиление. У "Лестера" купили Камаля Сова, у "Ниццы" - Стэнли Нсоки, а в нидерландского "Аякса" - топового вингера Ноа Ланга. Всего бельгийцы потратили на усиление состава 45 млн евро. При этом главной потерей стала продажа очень перспективного 20-летнего защитника Коссуну в немецкий "Байер".

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Meer | https://t.co/it43Di6zmL — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 13, 2021

ПСЖ

В этом году "ПСЖ" впервые за четыре сезона не выиграл чемпионат Франции и попал во вторую корзину при жеребьевке Лиги Чемпионов. Таких ход событий привел к тому, что в группу к французам попал один из фаворитов самого престижного европейского турнира - "Манчестер Сити". Однако с двумя другими соперниками, можно считать, повезло. Это немецкий "Лейпциг" и бельгийский "Брюгге".

Учитывая опыт поражений парижан в матчах прошлого сезона против, казалось бы, слабых соперников, даже перед встречей с явным аутсайдером закрадываются сомнения в успехе команды. Впрочем, учитывая сверхмощное усиление летом, а также победы ребят Почеттино в последних четырех матчах Лиги 1, верить в успех против "Брюгге" довольно легко.

Если выделять проблемы "ПСЖ" в завтрашнем матче, то больше всего бросается в глаза кадровый вопрос. Из-за травм и дисквалификаций не примут участие в матче несколько основных футболистов команды, а также игроки ближайшего запаса. Точно не помогут "ПСЖ" Серхио Рамос, который восстанавливается после сложной травмы, а также Марко Вератти и Бернат. Кроме этого, из-за дисквалификации будут отсутствовать Идрисса Гейе и Анхель ди Мария.

Перед матчем возникает больше вопросов к тому, как Марурисио Почеттино решит проблемы с полузащитой при отсутствии Вератти и Гейе, чем к защите и нападению. У тренера фактически есть два варианта среднего звена: оборонный с Перейрой и Паредесом, или же опция на атаку с Вейналдумом вместо португальского опорника. Вместе с этим почти не возникает вопросов к линии защиты и атаки, ведь здесь все основные игроки присутствуют.

Abonnee? Neem twee vrienden, kennissen of familieleden mee naar de #UCL ????????????️



Meer | https://t.co/it43Di6zmL — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 13, 2021

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч от UA-Football

Конечно, подавляющее большинство любителей футбола не сомневается в победе "ПСЖ" в этом поединке, однако не стоит полностью списывать со счетов "Брюгге". В бельгийской команды намного меньше кадровые проблемы, чем у парижан, и выпускать игроков резерва главному тренеру Клеману не придется. Вместе с тем, несмотря на последние матчи команд, можно предсказывать не один забитый мяч парижан. Впрочем, мотивированные бельгийцы тоже вряд ли оставят ворота соперника сухими. Прогноз на матч: победа "ПСЖ", обе забьют.