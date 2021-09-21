Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Украины на 22.09.2021

В начале октября в рамках десятого тура УПЛ "Динамо" и "Шахтер" сыграют между собой с настоящим спортивным интересом – это будет один из важнейших поединков в борьбе за чемпионство. А вот спортивного смысла в поединке за Суперкубок нет. Во-первых, там сыграют команда, которая в прошлом году выиграла на внутренней арене все, и команда, которая не добывала трофеев. Во-вторых, этот матч должен был открывать футбольный год в Украине, а по факту состоится он после насыщенного и содержательного стартового отрезка. Цепляет этот поединок разве что исторической составляющей.

Мирча Луческу против своей бывшей команды. Первый матч Де Дзерби против сверх принципиального соперника. Киевляне, которые набрали мощный ход и не сломались даже на старте Лиги чемпионов против дончан, переживающих перестройку и терпящих поражения от команд уровня "Шерифа". Примирения и компромиссов быть не может.

Суперкубок Украины. 22.09.2021

Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Андрей Коваленко

"Шахтер" 21:00 "Динамо"

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"Шахтер"

До этого матча "Шахтер" подходит с горьким привкусом поражения от "Шерифа". Кто-то скажет, что после этого был поединок с "Мариуполем" в УПЛ и реабилитация в виде 5:0. Но цену таким поединкам мы знаем – ломаный грош в базарный день. Не показательно ли, что тот матч не включают в свои обзоры-анализы журналисты, эксперты, специалисты? Анализировать просто нечего.

Реабилитироваться "Шахтер" должен именно отчетным матчем. Потом – матчем против "Динамо" в УПЛ, а также следующими поединками в Лиге чемпионов. К Роберто Де Дзерби накопилось много вопросов, но ответы не удастся предоставить в одно мгновение.

Для Роберто Де Дзерби это будет первое Классическое дерби украинского футбола. На итальянского тренера "Шахтера" ситуация давит больше, чем на его румынского визави из "Динамо". Ведь киевляне в прошлом году выиграли все на внутренней арене, "Шахтер" же остался без трофеев. Еще одна потеря может серьезно выбить из колеи.

Кадровая ситуация "Шахтера" неизменна – травмированы Коноплянка, Жуниор Мораес, Фернандо, Дентиньо. Восстановился Анатолий Трубин, но в заявку не попал. Зато может сыграть Сергей Кривцов, который наконец одолел свои проблемы.

Ориентировочный состав: Пятов - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Майкон - Тете, Марлос, Соломон - Траоре

"Динамо"

Мирча Луческу на протяжении прошлого сезона доказывал "Шахтеру", что зря от его услуг отказались. Теперь доказывать ничего не нужно, но вряд ли румын лишился тех неоднозначных чувств, которые переполняли его раньше. После победы над "горняками" в УПЛ он сказал, что ему трудно, но не сбился с курса побед. На победу Луческу будет нацелен и сегодня, хотя впереди у "Динамо" куда более важные поединки.

Представляется, что каждый следующий матч УПЛ Для "Динамо" важнее, чем этот Суперкубок. "Шахтер" буксует, а ход, который набрали киевляне, дает поводы болельщикам надеяться на успешную защиту титула. С другой стороны, это не значит, что нужно без боя отдать конкуренту суперкубковый матч-турнир. Ведь такие удары могут пошатнуть уверенность.

В последнем матче УПЛ "Динамо" пришлось потратить немало сил ради победы (решающий гол на 90+7-й минуте с пенальти). Также после игры на клуб и команду вылилось немало обвинений в нечестной игре. Это еще один фактор, который может мотивировать подопечных Мирчи Луческу – победить конкурента в условиях непоколебимого преимущества.

За "Динамо" не сыграют Денис Попов, Никита Бурда, Эрик Рамирес, Владислав Кулач. Вероятно, не будет также Николая Шапаренко. Последний – это очень существенная потеря.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзёра, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Андриевский, Буяльский - Цыганков, Де Пена - Гармаш

"Шахтер" - "Динамо". Статистика личных встреч

История этого противостояния очень богата. За время Независимости это будет сотый матч между соперниками, за все время – 191-й. В рамках Суперкубка "Динамо" и "Шахтер" имеют разную статистику, ведь участие этих команд в этом матче не является константой.

"Шахтер" - "Динамо". Последние матчи команд

"Шахтер" в последних пяти поединках одержал только две победы, одна из которых против безнадежного "Мариуполя". Правда, и поражение только одно (от "Шерифа"), но к негативу также идет ничья с "Минаем". Перед которой, к слову, была ничья с сильным "Монако". Вот и получается картина нестабильности "Шахтера".

Особенность "Динамо" – это надежная защита. В последних пяти поединках киевляне не пропустили ни одного мяча. Конечно же, это ключ к победам. Таких у "Динамо" уже семь в текущем чемпионате Украины при одной ничьей. Ничья была также с "Бенфикой" в Лиге чемпионов. Всего в сезоне пропущено два мяча.

"Шахтер" - "Динамо". Статистика в Суперкубке

"Шахтер" восемь раз выигрывал Суперкубок Украины. Последний раз это случалось в 2017-м году. В активе "Динамо" девять трофеев подобного разлива. Интересно, что киевляне выигрывают Суперкубок Украины три последних года подряд.

"Шахтер" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Шахтер " - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Динамо" 2:1. "Динамо" снова сыграет вторым номером, но это будет не так явно, как с "Бенфикой". Мирча Луческу сделает все от себя зависящее, чтобы не дать "горнякам" сыграть в свой футбол. И будет искать счастья на контратаках. Эта тактика должна принести "Динамо" успех, но рискнем спрогнозировать, что "сухой" победа киевлян не будет.