Заря - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 30 сентября 2021

Многие говорят, что украинским командам не повезло со жребием в еврокубках. Согласиться с этим можно - "Бавария", "Реал", "Барса", "Рома", "Шериф". Да, каждый оппонент серьезен, но давайте попробуем найти положительные моменты. К примеру, когда еще в Украину приедут признанные мастера европейского тренерского цеха? Этой осенью будет и Анчелотти, и Нагельсманн, и Моуриньо. О команде последнего как раз стоит поговорить детальнее, поскольку уже в четверг римляне сыграют с "Зарей".

"Особенный" уже пересекался с луганчанами, но учитывая, что это было в 2016-м году, можно говорить, что встречались команды еще в прошлой жизни. Моуриньо сменил несколько клубов, "Заря" получила нового тренера, который попытается обыграть португальского коллегу и добыть первые очки с луганчанами в рамках Лиги Конференций.

"Заря" 19:45 "Рома"

ЛК, групповой этап. 2-й тур

30 сентября, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Арбитр: Л.Годинью

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"

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Последние новости и составы

"Заря":

Прошло две недели с момента последнего еврокубкового матча луганчан. В Норвегии коллектив Скрипника был уничтожен "Буде-Глимтом", после чего стало понятно - с командой что-то не так. Пришлось вмешаться президенту клуба, который переговорил с игроками и выразил доверие тренеру. С того момента все резко изменилось - две победы в УПЛ с общим счетом 7:0 приводим в качестве подтверждения. И если "Черноморец" - не гранд украинского футбола, то уничтожение "Днепра-1" на их поле должно считаться серьезным достижением. Гостей из Рима луганчане будут ждать с позитивным настроем.

Главная проблема "Зари" перед четвергом - травма Виталия Вернидуба, из-за которой он не смог доиграть последнюю встречу в УПЛ. Достаточно мало шансов, что он выйдет на игру с "Ромой", а значит в центре обороны Скрипник выпустит Имерекова и Цвека. В целом, коуч хозяев может почти полностью повторить состав последнего матча, учитывая, что тактика с одним номинальным форвардом, Аллахяром, поможет "Заре" быстро выбегать в контратаки. А Шахаб и Гладкий всегда могут усилить уже по ходу игры.

Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Цвек, Имереков, Хомченовский - Назарина - Кочергин, Громов, Булеца, Кабаев - Аллахяр

"Рома":

Очередной бурный старт Моуриньо в очередной новой команде продлился недолго. После недавнего "Derby della Capitale", в котором римляне проиграли "Лацио", Жозе сорвался на пресс-конференции, высказав все, что думает о некоторых решениях арбитра . В трех последних играх Серии А, "Рома" проиграла дважды, пропустив по три раза от "Лацио" и "Вероны". У "волков" неплохо обстоят дела с нападением, а вот сзади местами творится хаос.

Если же Скрипник обязан будет выпустить всех сильнейших, то Жозе, вероятнее всего, пойдет на ротацию состава. Ставим, что в обороне появится Смоллинг и Кумбулла, которые после ухода Фонсеки покинули основу, в опорной зоне выйдет Диавара, а впереди Шомуродов подменит Абрахама. Вернется в старт лучший бомбардир, Лоренцо Пеллегрини, который не помог "Роме" с "Лацио" из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав: Патрисиу - Карсдорп, Кумбулла, Смоллинг, Калафьори - Диавара, Верету - Перес, Пеллегрини, Эль-Шаарави - Шомуродов

Цифры и факты

"Заря" и "Рома" проведут свой первый очный матч

Жозе Моуриньо, как мы говорили выше, дважды пересекался с луганчанами. Оба раза его "МЮ" обыгрывал коллектив Юрия Вернидуба - 2:0 в Одессе и 1:0 в Манчестере

У "волков" равная статистика с украинсками командами: 12 матчей, шесть побед, шесть поражений. В прошлом розыгрыше ЛЕ в рамках 1/8 финала они прошли донецкий "Шахтер" (3:0, 2:1)

"Заря" выиграла только два из девяти домашних матчей в групповых стадиях еврокубков

В активе "Ромы" шесть побед в восьми последних еврокубковых матчей на выезде

Игрок римлян Генрих Мхитарян забил четыре гола в ворота "Зари" во время выступлений за "Шахтер" и "МЮ"

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Рома 1 1 0 0 5-1 +4 3 2 Буде-Глимт 1 0 0 0 3-1 +2 3 3 Заря 0 0 0 1 1-3 -2 0 4 ЦСКА-София 0 0 0 1 1-5 -4 0

Статистика команд

"Заря":

"Рома":

Очные встречи

"Заря" и "Рома" не пересекались на футбольном поле

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"Заря" - "Рома": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Заря" - "Рома" от UA-Football

Победа "Ромы" 2:1. Хотелось бы выдать желаемое за действительное, но к игре второго тура ЛК римляне подходят в статусе фаворита. Самолюбие Моуриньо было задето в недавнем дерби и теперь "особенному" срочно необходима победа. У "Ромы" хватает быстрых игроков, с которыми проблемной обороне луганчан будет тяжело справиться. У коллектива Скрипника есть свои козыри, но вряд ли у них получится зацепиться за очки. С еврокубками у "Зари" отношения складываются в этом сезоне тяжело.