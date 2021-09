Заря - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 30 сентября 2021

Многие говорят, что украинским командам не повезло со жребием в еврокубках. Согласиться с этим можно - "Бавария", "Реал", "Барса", "Рома", "Шериф". Да, каждый оппонент серьезен, но давайте попробуем найти положительные моменты. К примеру, когда еще в Украину приедут признанные мастера европейского тренерского цеха? Этой осенью будет и Анчелотти, и Нагельсманн, и Моуриньо. О команде последнего как раз стоит поговорить детальнее, поскольку уже в четверг римляне сыграют с "Зарей".

"Особенный" уже пересекался с луганчанами, но учитывая, что это было в 2016-м году, можно говорить, что встречались команды еще в прошлой жизни. Моуриньо сменил несколько клубов, "Заря" получила нового тренера, который попытается обыграть португальского коллегу и добыть первые очки с луганчанами в рамках Лиги Конференций.

ЛК, групповой этап. 2-й тур

30 сентября, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Арбитр: Л.Годинью

Прошло две недели с момента последнего еврокубкового матча луганчан. В Норвегии коллектив Скрипника был уничтожен "Буде-Глимтом", после чего стало понятно - с командой что-то не так. Пришлось вмешаться президенту клуба, который переговорил с игроками и выразил доверие тренеру. С того момента все резко изменилось - две победы в УПЛ с общим счетом 7:0 приводим в качестве подтверждения. И если "Черноморец" - не гранд украинского футбола, то уничтожение "Днепра-1" на их поле должно считаться серьезным достижением. Гостей из Рима луганчане будут ждать с позитивным настроем.

Главная проблема "Зари" перед четвергом - травма Виталия Вернидуба, из-за которой он не смог доиграть последнюю встречу в УПЛ. Достаточно мало шансов, что он выйдет на игру с "Ромой", а значит в центре обороны Скрипник выпустит Имерекова и Цвека. В целом, коуч хозяев может почти полностью повторить состав последнего матча, учитывая, что тактика с одним номинальным форвардом, Аллахяром, поможет "Заре" быстро выбегать в контратаки. А Шахаб и Гладкий всегда могут усилить уже по ходу игры.

Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Цвек, Имереков, Хомченовский - Назарина - Кочергин, Громов, Булеца, Кабаев - Аллахяр

Очередной бурный старт Моуриньо в очередной новой команде продлился недолго. После недавнего "Derby della Capitale", в котором римляне проиграли "Лацио", Жозе сорвался на пресс-конференции, высказав все, что думает о некоторых решениях арбитра . В трех последних играх Серии А, "Рома" проиграла дважды, пропустив по три раза от "Лацио" и "Вероны". У "волков" неплохо обстоят дела с нападением, а вот сзади местами творится хаос.

