Днепр-1 - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.11.2021

"Александрия" немного отстала от группы лидеров, но все еще имеет хорошие шансы зацепиться за зону еврокубков. Для этого нужно брать очки с прямыми конкурентами, одним из которых и является "Днепр-1". Команда Игоря Йовичевича очень продуктивно играет с аутсайдерами, но часто теряет очки с равными себе и грандами. Поэтому для днепрян этот матч будет весьма сложным.

А еще принципиальным, ведь в истории этого противостояния "Днепр-1" ни разу не побеждал. Чтобы сделать шаг вперед, нужны три очка. Но ведь и "Александрия" показала, что готова к амбициозным вызовам. Команда Юрия Гура не боится авторитетов и еще раз готова продемонстрировать это на "Днепр-Арене".

УПЛ. 15-й тур. 20.11.2021.

Днепр. "Днепр-Арена"

Арбитр в поле – Андрей Коваленко; арбитр VAR - Екатерина Монзуль

"Днепр-1" 19:30 "Александрия"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab

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"Днепр-1"

"Днепр-1" заряжен на максимальные цели. Судя по той риторике, которая властвует в клубе, а также по общему положению вещей, днепрянам просто необходимо финишировать в этом сезоне в зоне еврокубков. Минимально возможный предел для выполнения этой задачи – пятая позиция, которую команда Йовичевича как раз и занимает.

Хотя за спиной только первый круг, поэтому все еще может несколько раз поменяться. Но "Днепру-1" не нужно менять все. Достаточно изменить тенденцию неудачных результатов с грандами и середняками. "Александрия" – хороший соперник для того, чтобы начать меняться прямо сейчас.

Кроме того, у "Днепра-1" должок перед ближайшим соперником в контексте исторического разреза противостояния. Еще ни разу днепряне не побеждали соперника из центральной Украины, поэтому есть возможность сделать шаг вперед. Получится ли? Актуальный вопрос.

Кадровых проблем из-за дисквалификаций у "Днепра-1" нет.

Ориентировочный состав: Кожокару – Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак – Игнатенко, Пихаленок, Джурасек – Гуцуляк, Назаренко – Довбик

"Александрия"

У Юрия Гуры больше проблем в первую очередь из-за нескольких травмированных игроков – Кирилл Ковалец, Сергей Гринь. Но команде уже не привыкать адаптироваться к непростым условиям. "Александрии" прочили тяжелую жизнь еще летом, когда стало известно о смене тренерского штаба и существенном кадровом обновлении. Однако горожане не просто удержались на плаву, но и очертили для себя амбициозные задачи.

Сейчас "Александрия" в турнирной таблице является неким связующим звеном между группой лидеров и "серой массой" из низов. Но если говорить конкретно о коллективе Юрия Гуры, то он все-таки ближе к лидерам. Как по количеству очков, так и по содержанию игры.

"Днепр-1" расположен на одну ступеньку выше в турнирной таблице, но отрыв нельзя сократить одной победой. Но можно почти вплотную приблизиться к еврокубковой зоне. Для этого нужно из Днепра уехать со щитом.

Ориентировочный состав: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Калюжный, Рыбалка, Дришлюк – Кирюханцев, Третьяков – Ситало

"Днепр-1" – "Александрия". Статистика личных встреч

В тексте материала уже неоднократно упоминалось о плохой для "Днепра-1" статистике этого противостояния. И вот конкретика: в пяти матчах – две ничьи и три поражения. Более года назад (в сентябре 2020-го) произошел даже разгром – тогда еще команда Владимира Шарана разбила "Днепр-1" со счетом 4:1. Примечательно, что в текущем календарном году это уже будет третий матч между "Днепр-1" и "Александрией". Один состоялся в чемпионате, а один – в четвертьфинале прошлогоднего Кубка.

"Днепр-1" – "Александрия". Последние матчи команд

Перед перерывом ФИФА у "Днепра-1" продолжалась очень неплохая серия – только одно поражение в шести последних матчах (с учетом товарищеской встречи против "Металлиста 1925"). В трех из четырех последних матчей команда Йовичевича не пропускала. Как бы там ни было, а настроение у днепрян перед встречей с "Александрией" однозначно позитивное.

У "Александрии" вроде как тоже. В пяти последних поединках (с учетом товарищеского) не было ни одного поражения. В Кубке была большая победа над неуступчивым "Металлистом 1925". В трех последних поединках – только один пропущенный. Остается надеяться, что пауза ФИФА не лишила "Александрию" (как и "Днепр-1") азарта.

"Днепр-1" – "Александрия". Турнирное положение команд

Борьба соседей по позициям в турнирной таблице – это всегда интересно. Однако разница между сегодняшними соперниками не может быть нивелирована одним матчем. Однако может увеличиться цена отрыва/отставания. Если победит "Днепр-1", то оторвется от шестой строчки на семь или восемь (в зависимости от результата "Десны") баллов. Успех "Александрии" гарантирует сокращение отставания от зоны еврокубков до двух очков.

Но есть еще вариант с ничьей.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 3 Заря 14 9 2 3 33-16 +17 29 0 4 Ворскла 14 8 4 2 23-11 +12 28 0 5 СК Днепр-1 14 9 1 4 21-14 +7 28 0 6 ФК Александрия 14 6 5 3 14-10 +4 23 0 7 Десна 14 6 3 5 17-21 -4 21 0

"Днепр-1" – "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – "Александрия". Прогноз на матч от UA-Football

Ничья 1:1. Ничья, кстати, очень вероятна. Ну, не умеет сегодняшний "Днепр-1" с позиции силы действовать против равных себе оппонентов. А "Александрия" не из тех, кто боится авторитетов. Да и историческая составляющая здесь может повлиять положительно на гостей и негативно – на хозяев. Есть убеждение, что это будет интересный и богатый на голевые моменты поединок. А забьют ли много, будет зависеть от уровня реализации. Предлагаем ставить на результативную ничью.