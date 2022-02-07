Динамо - Рудар. Анонс и прогноз на контрольный матч 07.02.2022

"Динамо" (Киев, Украина) - "Рудар" (Плевля, Черногория)

Контрольный матч

7 февраля. Турция. Анталия. "Mardan Stadium". Начало в 16:00

Трансляция - "Динамо Киев ТВ"

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Динамо"

Игра киевлян на втором сборе в Турции пока не впечатляет. Казалось, что период нагрузок футболистов уже должен пройти, но команда всё равно выглядит измученной. А ещё совершенно не оправдывают возложенных на них ожиданий игроки так называемого ближайшего резерва: пока, по сути, никто не впечатлил. Исключением стал только Витиньо, здорово вцепившийся в свой шанс и старающийся его уже не отпускать. Вербичу и де Пене не помешало бы задуматься о своих перспективах. Потому что есть риск ближайшие четыре месяца провести в запасе.

В предыдущем матче с "Левски" киевляне открыли счёт в первом тайме усилиями Буяльского. Были моменты и в начале второй половины, однако затем "динамовцы" выпустили нити игры из своих рук, пропустив в ответ. Счёт справедлив, но были у соперника моменты и для второго взятия ворот. За два дня до этого ситуация произошла обратная: к перерыву горели 0:2 "Чукаричкам" и во второй 45-минутке стали спасаться. Нельзя разделить ответственность между условными Командой1 и Командой2 за пропущенные мячи, потому что ротация в команде Луческу постоянна. Но мы постепенно приближаемся к возобновлению чемпионата, до которого осталось меьше трёх недель. Поэтому уже пора задавать вопрос: когда основной состав будет наигрываться?

"Рудар"

Для представителя чемпионата Черногории этот спарринг будет четвёрым на сборах в Турции. Дебютным соперником в Анталии стало кутаиское "Торпедо" (2:1), а затем результаты пошли по нисходящей: ничья с "Лодзем" 1:1 и поражение ковалёвскому "Колосу" (0:1). Можно было бы предположить, что эта тенденция продолжится, но у "Рудара" через десять дней возобновляется чемпионат страны, поэтому теоретически они должны быть готовы лучше киевлян функционально.

В текущем чемпионате Черногории "горняки" занимают седьмую строчку: в пяти очках от зоны переходных матчей за сохранение места в элитном дивизионе и в семи баллах от зоны плей-офф за Лигу конференций.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" - "Рудар"

Пять матчей кряду "Динамо" привозит голы в свои ворота, пропустив за это время шесть раз. Причём, зачастую голы получаются не вследствие каких-то невероятных комбинаций соперников, а из-за собственной неосмотрительности. Мирча Луческу продолжает тасовать состав, а номинально запасных продолжают не оправдывать его доверя. Поэтому с большой долей вероятности Киев пропустит и сейчас.

Ставка: обе забьют за 1.79