Металлист - Истиклол. Прогноз предпоследнего спарринга лидера Первой лиги

"Металлист" - "Истиклол"

22 февраля. Турция. Начало в 15.00.

Трансляция – YouTube канал "Металлиста"

"Металлист" (Харьков, Украина)



Лидер Первой лиги завершает свою подготовку к весенней части сезона. Харьковчане в первый день марта сыграют четвертьфинал Кубка Украины против луганской "Зари".

На заключительном турецком сборе "Металлисту" осталось сыграть два спарринга. Подопечные Александра Кучера приятно радуют своих болельщиков результатом. "Металлист" все предыдущие четыре матча выиграл. Стабильно на высоком уровне харьковчане пока не могут провести всю игру, но отрезками лидер Первой лиги играет ярко.

Приятно удивляют юные воспитанники Академии "Металлиста". С наилучшей стороны на этом сборе проявили себя Александр Цвиренко, Кирилл Дегтярь и Геннадий Синчук. Эти ребята заставили говорить о себе всю футбольную Украину. Тинейджеры не боятся брать инициативу на себя и удача им за это улыбается.

После матча против "Оболони" (1:0) нападающий "Металлиста" Артур Мурза сказал, что футболисты уже переварили все нагрузки и в функциональном плане команда чувствует себя гораздо лучше.

"Истиклол" (Душамбе, Танджикистан)

"Истиклол" – таджикский футбольный клуб из города Душанбе, созданный в ноябре 2007 года. Один из самых титулованных и известных футбольных клубов Таджикистана и Средней Азии. Это действующий чемпион Высшей лиги Таджикистана и действующий обладатель Суперкубка Таджикистана.

"Истиклол" прибыл на турецкий сбор 18 февраля. "Металлист" станет дебютным соперником для коллектива из Душамбе на турецком сборе.

Отметим, что команда сейчас работает в режиме двухразовых тренировок.

Прогноз

"Металлист" превосходит своего соперника во многих компонентах. У харьковчан играют индивидуально сильные исполнители, которые в функциональном плане хорошо подготовлены к первому официальному матчу. "Истиклол" только начал учебно-тренировочный сбор в Турции и футболисты будут играть под серьезными нагрузками. Прогноз – победа "Металлиста" со форой -1,5 мяча.