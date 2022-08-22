Шахтер - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 августа 2022

УПЛ возвращается. Последний матч украинского первенства, который был сыгран 12-го декабря 2021-го, подвел черту не только под первой половиной сезона, но и под всей кампанией в целом. Из-за войны первенство пришлось завершить досрочно, текущую таблицу признать окончательной и надеяться, что новый сезон таки придет. И вот он пришел. Можно сказать, что мы свидетели исторического процесса - футбол во время полномасштабной войны, еще год назад в такое было поверить сложно.

Открывать новое первенство доверили "Шахтеру" и "Металлисту 1925". Команды, представляющие Донецк и Харьков, новый сезон будут играть в Киеве, и именно там они проведут очный поединок. "Горняки" изменились до неузнаваемости, в то время как харьковчан потрепало скорее морально, чем кадрово. А теперь ближе к сути.

"Шахтер" 13:00 "Металлист 1925"

VBET-лига. 1-й тур

23 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: А.Шандор

Трансляция: "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

Лето 2021-го. Донецкий "Шахтер" приглашает одного из самых перспективных тренеров Италии Роберто де Дзерби, делает закупку на 40 миллионов и обозначает свою цель: "Клуб строит команду, которая играет в современный футбол и выигрывает трофеи". Зимой 2022-го в придачу к остальным новичкам был подписан некогда зажигавший в "Аяксе" Давид Нерес, а также правый фулбек Винисиус Тобиас, играющий ныне за "Реал Кастилью". Окончательный проект должен был быть презентован спустя год или два, однако все свернулось ранее.

События зимы и весны 2022-го сильно изменили "горняков". Состояние президента клуба уменьшилось, практически все легионеры команду покинули, да и Роберто де Дзерби, даже при всем своем желании, остаться не смог. Клубу пришлось менять вектор, вспоминая о своей академии, а также о тех воспитанниках, которых разбросали по Европе. За лето вернули Тотовицкого, Зубкова и Петряка, арендовали Михайличенко, а также подписали легионера Джурасека. Да и лидеров в лице Матвиенко и Мудрика пока удалось удержать. Вишенка на торте - назначение Игоря Йовичевича. Хорват прекрасно знает украинский футбол, правда ранее с грандами не работал. А "Шахтер", несмотря на сложившиеся обстоятельства, продолжает ставить цель выиграть золото УПЛ.

Сборы "горняки" провели не совсем убедительно, добыв три победы в восьми играх. Йовичевич лишь раз сыграл по схеме с тремя центрбеками, а в остальных случаях предпочитал классику - 4-2-3-1. Учитывая тот факт, что Зубков продолжает восстановление, справа в атаке ожидаем выход Топалова, местами неплохо проявившего себя на сборах. Наибольшие вопросы вызывает позиция форварда - чаще всего там наигрывался Тотовицкий, правда он ни разу забить не сумел. Сикан же отличился трижды. Заявленного на сезон Траоре пока не рассматриваем, так как он остался в Нидерландах, где продолжает восстановление.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Топалов, Судаков, Мудрик - Сикан

"Металлист 1925":

Выше мы говорили, что кадрово харьковчане не сильно изменились за прошедший период. Конечно, звучит это немного приукрашено, ведь исходящих трансферов хватало, но из по-настоящему серьезных потерь можно назвать лишь уход Крыськива (которого "Шахтер" пока не заявил на новый сезон), Марлисона и Батюшина. Задерака, Ченбай, Ермаков, Савин - они все пользовались уважением, но не были определяющими исполнителями у Кривенцова.

К тому же, харьковчане успели неплохо поработать "на вход". Опытный Курило и Мартынюк усилят оборону и опорную зону соответственно; 21-летние Рудавский и Бычек добавят задора впереди; бразилец Вендел был основным в "Волчанске", но и в "1925" подойдет для ротации. Да и сборы показали, что Кривенцов ситуацию контролирует - девять матчей, восемь побед и 27 забитых голов. Вполне себе добротно.

Вряд ли коуч харьковчан будет отходить от системы, которую начал строить в "Металлисте 1925" еще в Первой лиге. Клуб старается контролировать мяч, не делая ставку на "бей-беги" и прочие шалости. Схеме 4-1-4-1 останется базовой. Габелок продолжит исполнять роль контролирующего опорника, место Крыськива займет более оборонительный, но очень опытный Мартынюк, а пару центрбеков организуют Курило и Ткачук. Главный вопрос - кого ставить форвардом? Мы решим проблему философски: "Раз Зубков на сборах был самым результативным нападающим - ему и играть с первых минут".

Ориентировочный состав: Сидоренко - Жичиков, Курило, Ткачук, Рудавский - Габелок - Ременюк, Мартынюк, Русин, Дмитренко - Зубков

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ - Металлист 1925 0 0 0 0 0-0 0 0 0 - Шахтер 0 0 0 0 0-0 0 0 0

Статистика команд

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"Металлист 1925":

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"Шахтер" - "Металлист 1925": трансляция матча

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"Шахтер" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Металлист 1925" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Год назад пропасть между "горняками" и практически всеми командами УПЛ была значительной. Ныне все иначе. Да, "Шахтер" остается фаворитом, у них в составе много сборников и молодых дарований, но ранее многие из них знали, что в трудные моменты легионеры могут выручить, забить, спасти игру. Теперь пришло время Мудрику, Судакову, Бондаренко и Сикану доказывать, что они - новые лидеры "нового Шахтера". И поверьте, это не самая простая ноша.

Но мы все равно ставим на победу донецкой команды. "Металлист 1925" старается играть от себя, что может стать отдельным плюсом для "горняков". Симпатичный коллектив Кривенцова любит оставлять пространство сзади, а Мудрику, Топалову и Сикану только это и нужно. А потому мы поставим на то, что коллектив Йовичевича начнет новый сезон с победы. Вероятно, не самой простой.