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Заря - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.08.2022

Украина
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Заря - Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.08.2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Заря - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.08.2022

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Шумихи на миллион, сути на копейку… Вокруг этого матча кипели нешуточные страсти относительно официального транслятора. Вроде как договорились, хотя не надо исключать варианта, при котором все снова сорвется в последний момент. Суть в другом – чего стоит наш футбол, кроме скандалов и закулисных игр? Эти команды должны были сыграть между собой между еврокубковыми матчами, а по факту вылетели из Европы задолго до возобновления УПЛ. "Ворскла" от АИКа хотя бы с боем, а "Заря" от "Университати" – с позором.

Обе имели достаточно времени на подготовку, обе будут в равных условиях. Обе попытаются забыть о еврокубковых неудачах. Для обоих, кроме всего прочего, это будет принципиальная встреча: менее года назад нынешний тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник тренировал "Зарю".

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УПЛ. Первый тур. 23.08.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Екатерина Монзуль

"Заря" (Луганск) 15:00 "Ворскла" (Полтава)

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Телетрансляция – телеканал "2+2"

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"Заря"

"Заря" официально не сообщала, где будут играть домашние матчи УПЛ. Есть информация о стадионе "Динамо" имени Лобановского, но матч первого тура проведет в Ужгороде. Все просто: "Ворскла" проводила сбор на Закарпатье, играла товарищеские матчи на "Авангарде", а официальные домашние будут проводить в Минае. Ужгород – удобная локация для всех.

Первый официальный поединок "Зари" подарил немало оптимизма. Однако уже через неделю он (оптимизм) превратился в иллюзии, которые возвращают к суровой обыденности. Команда более полугода не проводила официальных игр, потеряла немало игроков, сменила тренера. Удачный перформанс с "Университатей" в Польше – это был эмоциональный порыв и недоработка соперника. Ответный матч стал более показательным: под прессингом и на скоростях у "Зари" есть и будут игровые проблемы.

Усубить их может уход Владислава Кабаева, которого "сватают" в "Динамо". Но есть и усиление: Назарий Русин уже в заявке. Непонятно, в каком состоянии находится Вантух, замененный еще в первом тайме матча против "Университати".

Ориентировочный состав: Мацапура – ​​Данченко, Имереков, Батагов, Смеян – Назарина, Булеца, Кабаев – Чурко, Кристиан – Нагнойный

"Ворскла"

"Ворскла" вылетела от АИКа по аналогичному сценарию – победа в первом матче и поражение во втором. Но полтавчане хотя бы дали бой в обеих сериях противостояния. В другой даже могли претендовать на что-то большее, если бы не несколько рикошетов и сомнительное решение судьи.

Виктор Скрипник сразу перестроил "Ворсклу" под себя. Изменилась не только тактика, но и кадровое наполнение: Олейник, Марлисон, Зайков, Козыренко – новые люди для основного состава "Ворсклы". После вылета из Лиги конференций пришли легионеры Габриэль Назарио, Эннур Тотре, Таулент Сефери. Последнего, правда, на момент написания анонса на официальном сайте УПЛ в заявке "Ворсклы" еще не было.

Ориентировочный состав: Резник – Пердута, Яворский, Чеснаков, Зайков – Бацула, Скляр, Олейник – Тотре, Марлисон – Степанюк

"Заря" – "Ворскла". Статистика личных встреч

История этого противостояния очень богата. Она насчитывает 33 матча, в которых команды завоевали почти одинаковое количество очков: у "Зари" на одну победу больше.

Примечательно, что в двух из последних четырех матчей одна из команд забивала в ворота другой четыре гола.

Заря - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.08.2022 - изображение 4

"Заря" – "Ворскла". Последние матчи команд

У "Зари" классная статистика последних матчей… если бы не разгром от "Университати". Вообще, в контрольных поединках команда проявила себя как результативный коллектив, первый матч с румынами также показал, что подопечные Ван Леувена умеют создавать моменты. Провал на выезде в Румынии все-таки спишем на психологию.

Заря - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.08.2022 - изображение 5

"Ворскла" в последнем матче забила десять голов. Но соперником был любительский "Севлюш". Понятно, что на основании этого спарринга не следует делать дальновидных выводов. Атака полтавчан понравилась в противостоянии с АИК: видно, что команда умеет находить пути к чужим воротам.

Но у своих не умеет тушить пожары. По крайней мере, пока что.

Заря - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.08.2022 - изображение 6

"Заря" – "Ворскла". Турнирное положение команд

Соперников многое объединяет: ранний вылет из еврокубков, соседние позиции в прошлогоднем чемпионате (четвертая и пятая), амбиции по поводу нового сезона. Но начинают обе с чистого листа.

"Заря" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты

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"Заря" – "Ворскла". Анонс и прогноз матча от UA-Футбол

Победа "Ворсклы" 2:1. Это будет результативный матч. Обе команды умеют атаковать, а главное – обе будут смело идти вперед. Победителем окажется тот, кто допустит меньше ошибок сзади. Спрогнозируем, что это будет "Ворскла".

Виктор Скрипник все же немного дольше работает с "Ворсклой", чем его визави – с "Зарей". Полтавчане уже полностью привыкли не только к закарпатским условиям, но и к газону в Ужгороде. Да и состав Полтавы сейчас выглядит солиднее. "Победа "Ворсклы" и обе забьют – да".

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Прогнозы
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