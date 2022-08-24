Рух - Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 августа 2022

Если вы внимательно следите за украинским футболом на протяжении последних лет, то вряд ли забыли, какой ажиотаж долгое время царил над харьковским "Металлистом". Он же - "Металл". В том, что коллектив в сезоне 2022/23 дебютирует в УПЛ никто не сомневался, был лишь один вопрос - будет это борьба за титул или за еврокубки. Но в 2022-м году у "Металлиста", как у многих других, все полетело в тартарары. Никакого былого ожидания нет и близко, а о будущей игре против "Руха" говорят скорее в контексте единого телепула и того факта, что львовяне (как к слову и харьковчане) отказываются принимать предложение Setanta. Об остальном говорят куда меньше.

"Рух" 15:00 "Металлист"

VBET-лига. 1-й тур

24 августа, Львов, стадион "Украина"

Арбитр: Д.Шурман

Трансляция: "Setanta Sports" (оф.транслятор), Youtube-канал ФК "Рух" (решение клуба)

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Рух":

Львовяне, как мы уже писали выше, отказываются идти на мировую с Setanta, но эта история только начинает набирать обороты. С вашего позволения мы сконцентрируемся лишь на футболе. За восемь месяцев без игры "Рух" немного ослаб кадрово. Центр поля после ухода Мартынюка и Карасюка оголился, один из главных форвардов Кондраков уехал заграницу, а Панькив почему-то был заявлен на сезон с опозданием. Но, вероятнее всего, именно опытный кипер и сыграет против "Металлиста".

Трансферы на вход также удивляют. Алексей Довгий был подписан в опорную зону и... Да и все, если не считать несколько возвратов из аренд. С другой стороны, "Рух" имеет талантливых выпускников академии, а также легионеров, что для современной УПЛ немалая роскошь. Ожидаем, что двое зарубежных исполнителей в эту среду появятся в старте.

Ориентировочный состав: Панькив - Роман, Белый, Слюсар, Лях - Довгий, Федорчук, Таллес - Рунич, Климчук, Соломон-Отабор

"Металлист":

В декабре 2021-го харьковчане уходили на зимнюю паузу в качестве уверенного лидера Первой лиги, а также участника 1/4 финала кубка. В январе клуб традиционно подписывает интересных легионеров из латинской Америки и капитана "Десны" Картушова. В феврале сказка завершилась. Смертельное ДТП с возможным участием Ярославского, его отъезд заграницу, начало военных действий, молчание руководства, уход Кучера, Красникова и лидеров в "Днепр-1". Официальным тренером был назначен Олег Ратий, однако все равно не до конца ясно, кто конкретно будет управлять коллективом. Ходят слухи, что этим может заняться новоиспеченный спортивный директор Василий Кобин.

У харьковчан не заявлен ни один легионер, а значит в среду мы увидим полностью украинский состав На сборах тренерский штаб чередовал схемы 4-2-3-1 и 4-1-4-1, при этом доверяя примерно одному набору исполнителей. Вопросы остаются только по центральному нападающему, однако учитывая неплохую форму Рязанцева, именно на него должна быть сделана ставка.

Ориентировочный состав: Рыбка - Романюк, Порох, Мизюк, Каплиенко - Ралюченко - Подлепенец, Панасенко, Танковский, Картушов - Рязанцев

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА І В Н П М РМ О ЧІ - Металлист 0 0 0 0 0-0 0 0 0 - Рух 0 0 0 0 0-0 0 0 0

Статистика команд

"Рух":

"Металлист":

Очные встречи

Ранее "Рух" и "Металлист" не пересекались на футбольном поле.

"Рух" - "Металлист": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Рух" - "Металлист" от UA-Football

Победа "Руха" 2:1. Тяжело сказать, на что будут рассчитывать команды в сезоне и что покажут в первом туре после затяжной паузы. Очень много будут решать детали и опыт. Второй фактор точно на стороне хозяев, чего только стоит мудрость прожитых лет Леонида Кучука. Мы прекрасно знаем, чего ждать от его команд, их сильные и слабые стороны. Надежная оборона и быстрые контратаки - вполне себе удачный рецепт для того, чтобы победить в первом туре нового сезона.