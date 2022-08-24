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Рух - Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 августа 2022
Вторая харьковская команда стартует в сезоне
Фото: Александр Приходько
Если вы внимательно следите за украинским футболом на протяжении последних лет, то вряд ли забыли, какой ажиотаж долгое время царил над харьковским "Металлистом". Он же - "Металл". В том, что коллектив в сезоне 2022/23 дебютирует в УПЛ никто не сомневался, был лишь один вопрос - будет это борьба за титул или за еврокубки. Но в 2022-м году у "Металлиста", как у многих других, все полетело в тартарары. Никакого былого ожидания нет и близко, а о будущей игре против "Руха" говорят скорее в контексте единого телепула и того факта, что львовяне (как к слову и харьковчане) отказываются принимать предложение Setanta. Об остальном говорят куда меньше.
"Рух" 15:00 "Металлист"
VBET-лига. 1-й тур
24 августа, Львов, стадион "Украина"
Арбитр: Д.Шурман
Трансляция: "Setanta Sports" (оф.транслятор), Youtube-канал ФК "Рух" (решение клуба)
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"Рух":
Львовяне, как мы уже писали выше, отказываются идти на мировую с Setanta, но эта история только начинает набирать обороты. С вашего позволения мы сконцентрируемся лишь на футболе. За восемь месяцев без игры "Рух" немного ослаб кадрово. Центр поля после ухода Мартынюка и Карасюка оголился, один из главных форвардов Кондраков уехал заграницу, а Панькив почему-то был заявлен на сезон с опозданием. Но, вероятнее всего, именно опытный кипер и сыграет против "Металлиста".
Трансферы на вход также удивляют. Алексей Довгий был подписан в опорную зону и... Да и все, если не считать несколько возвратов из аренд. С другой стороны, "Рух" имеет талантливых выпускников академии, а также легионеров, что для современной УПЛ немалая роскошь. Ожидаем, что двое зарубежных исполнителей в эту среду появятся в старте.
Ориентировочный состав: Панькив - Роман, Белый, Слюсар, Лях - Довгий, Федорчук, Таллес - Рунич, Климчук, Соломон-Отабор
"Металлист":
В декабре 2021-го харьковчане уходили на зимнюю паузу в качестве уверенного лидера Первой лиги, а также участника 1/4 финала кубка. В январе клуб традиционно подписывает интересных легионеров из латинской Америки и капитана "Десны" Картушова. В феврале сказка завершилась. Смертельное ДТП с возможным участием Ярославского, его отъезд заграницу, начало военных действий, молчание руководства, уход Кучера, Красникова и лидеров в "Днепр-1". Официальным тренером был назначен Олег Ратий, однако все равно не до конца ясно, кто конкретно будет управлять коллективом. Ходят слухи, что этим может заняться новоиспеченный спортивный директор Василий Кобин.
У харьковчан не заявлен ни один легионер, а значит в среду мы увидим полностью украинский состав На сборах тренерский штаб чередовал схемы 4-2-3-1 и 4-1-4-1, при этом доверяя примерно одному набору исполнителей. Вопросы остаются только по центральному нападающему, однако учитывая неплохую форму Рязанцева, именно на него должна быть сделана ставка.
Ориентировочный состав: Рыбка - Романюк, Порох, Мизюк, Каплиенко - Ралюченко - Подлепенец, Панасенко, Танковский, Картушов - Рязанцев
Турнирное положение команд
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Статистика команд
"Рух":
"Металлист":
Очные встречи
Ранее "Рух" и "Металлист" не пересекались на футбольном поле.
"Рух" - "Металлист": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Рух" - "Металлист" от UA-Football
Победа "Руха" 2:1. Тяжело сказать, на что будут рассчитывать команды в сезоне и что покажут в первом туре после затяжной паузы. Очень много будут решать детали и опыт. Второй фактор точно на стороне хозяев, чего только стоит мудрость прожитых лет Леонида Кучука. Мы прекрасно знаем, чего ждать от его команд, их сильные и слабые стороны. Надежная оборона и быстрые контратаки - вполне себе удачный рецепт для того, чтобы победить в первом туре нового сезона.
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