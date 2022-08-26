Ворскла - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.08.2022

"Ворскла" Виктора Скрипника неудачно начала чемпионат, но это тот случай, когда с тренером нельзя не согласиться: нет смысла опускать руки, когда на носу уже другая игра. Против соперника, который не декларирует амбициозных целей, но взвешенно, методологически, прагматично делает свою работу.

Матч первого тура против "Черноморца" – образцовая демонстрация стиля "Вереса". Игра была крайне скучной, без большого количества острых моментов, но все равно победной для представителя Ровно. И вот новый тур: теперь по ту сторону баррикад соперник, имеющий амбиции пробиться в еврокубки и стремящийся реабилитироваться за плохой старт сезона.

Чья возьмет?

Трансляция матча В эфире Дивіться трансляцію матчу Ворскла - Верес Смотреть трансляцию

УПЛ. Второй тур. 27.08.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Виктор Копиевский

"Ворскла" 13:00 "Верес"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Телетрансляция – "Setanta Spotrs"

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Ворскла"

Виктор Скрипник сразу после поражения от "Зари" переключил свои мысли на этот матч. Тренер сказал, что ему будет интересно сыграть с командой, показавшей в первом туре стопроцентный результат. "Верес" – сыгранный, и этим может доставить проблемы любой украинской команде. Но у "Ворсклы" тоже есть аргументы.

Клуб финансово стабилен (по украинским меркам), что позволяет даже во время войны искать усиление за границей. Хотя слово "усиление", пожалуй, не очень точно описывает ситуацию. "Ворскла" просто пытается компенсировать потери, к которым буквально накануне прибавился и Давид Пуцлин.

Игра с "Зарей" не была безнадежной. Но стала провальной из-за большого количества командных и индивидуальных ошибок в защите. После такой пощечины, полученной от бывшей команды, Виктор Срипник обязан извлечь урок и сыграть собраннее. Теперь это дело чести.

Дисквалифицированных в команде нет. Среди травмированных продолжает находиться Игорь Пердута, который на матч с "Зарей" даже не попал в заявку.

Ориентировочный состав: Ризнык – Фелипе, Яворский, Чеснаков, Бацула – Скляр, Ардит – Тотре – Олейник – Степанюк, Марлисон

"Верес"

В матче с "Черноморцем" "Верес" выполнил меньше ТТД, выполнил меньшее количество передач и демонстрировал меньший процент точности пасов. Но это Юрия Вирта не смущает, потому что так команда играет уже не первый день. Сильное качество "Вереса" – сыгранность, умение выжать максимум из минимума.

С другой стороны, по воротам "Черноморца" команда нанесла девять ударов, четырежды попав в створ и наработав на 1,29 xG. Не так уж плохо для коллектива, постоянно критикуемого за низкое качество футбола. Этой победой (1:0) ровенчане прервали свою трехматчевую безвыигрышную серию в УПЛ, поэтому и психологическая составляющая должна быть на высоте. Даже несмотря на нереализованный пенальти.

Без дисквалифицированных. Это значительно упрощает прогнозирование состава "Вереса", который обычно без форс-мажорных обстоятельств не меняется от матча к матчу.

Ориентировочный состав: Когут – С. Шестаков, Мельник, Вовченко, Е. Пасич – Клец, Кучеров – Дахновский, Лебеденко, Г. Пасич – Гайдучик

"Ворскла" – "Верес". Статистика личных встреч

Это противостояние, по итогам которого не напишешь мемуаров, но все же со своей историей. Девять матчей, которые пришлись на три турнира: Первая и Премьер-лига, Кубок Украины. "Ворскла" победила пять раз, а проиграла только раз.

Никогда между этими командами не было зафиксировано разницы более чем в два мяча.

"Ворскла" – "Верес". Последние матчи команд

Для "Ворсклы" это будет уже четвёртый официальный матч сезона. Именно на них ориентируемся, а не на товарищеские игры. Интересно, что все матчи с участием полтавчан были результативными, но только один победным для команды Скрипника. Работу в защите нужно улучшать.

"Верес" в прошлом году закрепился в УПЛ как крепкий середняк, но поединок с "Черноморцем" начинал с трехматчевой безвыигрышной серией за спиной. Юрий Вирт сказал, что против одесситов его ребята сыграли идеально. Интересно, как будет против "Ворсклы"? Этот соперник – более крепкий и статусный.

"Ворскла" – "Верес". Турнирное положение команд

Один тур, да и тот до конца не сыгран – это не повод делать дальновидные выводы. Но просто констатировать ситуацию можно. "Верес" – среди лидеров турнира после победы 1:0 над "Черноморцем", "Ворскла" – среди тех, кто все еще без очков.

Полтавцам нужна победа; ничья существенно не изменит положение.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Заря 1 1 0 0 3-1 +2 3 0 2 Металлист 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 3 ФК Александрия 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 4 Верес 1 1 0 0 1-0 +1 3 0 5 Колос 1 1 0 0 1-0 +1 3 0 6 Шахтер 1 0 1 0 0-0 0 1 0 7 Металлист 1925 1 0 1 0 0-0 0 1 0 8 ФК Минай 0 0 0 0 0-0 0 0 0 9 ФК Львов 0 0 0 0 0-0 0 0 0 10 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 11 Динамо 0 0 0 0 0-0 0 0 0 12 Рух 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 13 Ингулец 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 14 Черноморец 1 0 0 1 0-1 -1 0 0 15 Кривбасс 1 0 0 1 0-1 -1 0 0 16 Ворскла 1 0 0 1 1-3 -2 0 0

"Ворскла" – "Верес". Ставка и коэффициенты

"Ворскла" – "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Не ждем от этого матча феерического и яркого футбола. Кроме того, что это не стиль "Вереса", не будет способствовать быстрой и результативной игре ужгородская жара (в последние дни было свыше плюс 35). Можно было бы прогнозировать 0:0, но ошибками, которые "Ворскла" стабильно допускает в защите, "Верес" непременно воспользуется. Как, вероятно, и сами полтавчане найдут щель в защите "Вереса". Благо, мастеровитые игроки в распоряжении Скрипника есть. Поэтому ставка "обе забьют" – вполне адекватна в этой ситуации.