Важный день для Юрия Вернидуба. Заря - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 октября 2022

Если заглянуть в таблицу УПЛ, то вряд ли данную игру можно назвать интересной. Как не крути, но в воскресенье сойдется один из лидеров с одной из худших команд старта турнира. Но иногда нужно копнуть глубже. Во-первых, "Заря" перед международной паузой неожиданно проиграла "Руху", а потому пятый тур стоило ждать как минимум для того, чтобы узнать, как луганчане отреагируют на этот удар. Во-вторых, "Кривбасс" на словах амбициозно ворвался в УПЛ и теперь должен это подтвердить делом. Ибо все ресурсы для этого имеются.

Но главный интерес к игре приковывает личность наставника криворожан. Юрий Вернидуб сделал из "Зари" тех, кого в народе называют "мужиками", и теперь он впервые встретится против некогда своей команды. Да, с момента их разлуки изменилось слишком многое, но главные достижения луганчан последних лет связанны именно с Юрием Николаевичем. Посмотрим теперь, как он покажет себя, будучи на противоположной стороне.

"Заря" 17:00 "Кривбасс"

VBET-лига. 5-й тур

2 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр: Н.Балакин

Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports" / Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Заря":

Луганчане задорно начали новый сезон УПЛ, добыв на старте три победы кряду. Однако против "Руха" все неожиданно сломалось. Быстрые атаки коллектива Ван Леувена перестали приносить результат, центральная ось допускала много ошибок, а в обороне никто не мог уследить за бразильцем Таллесом, который оформил хет-трик. Вот с таким смазанным чувством "Заря" ушла на международный перерыв, во время которого их состав был сильно обновлен.

Тренування після вихідного! pic.twitter.com/veKfGlFRFj — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) September 28, 2022

Во-первых, клуб лишился капитана. Опорник Егор Назарина отправился в "Шахтер", а взамен, помимо денежной компенсации, под крыло ван Леувена прибыл ряд исполнителей - Турбаевский, Кирюханцев, Гулько. Также "Заря" договорилась о трансфере двух именитых футболистов - Бутко и Шахова. Первый будет бороться с Данченко за место на правом фланге обороны; второй, вероятнее всего, в опорной зоне заменит Назарину.

Ориентировочный состав: Мацапура - Данченко, Имереков, Снурницын, Смиян - Шахов, Булеца, Чурко - Кристиан, Русин, Антюх

"Кривбасс":

Строительство новой команды пока дается Вернидубу с трудом. За четыре тура его "Кривбасс" пока не смог показать ни добротной игры в обороне, ни интересных атак, ни быстрых контратак, которыми всегда славились коллективы Юрия Николаевича. "Кривбасс" лишь раз не потерял очки на старте сезона, при этом ноль забитых говорят сами за себя.

Во время паузы криворожане сыграли контрольный матч против "Ингульца" (2:2), а также попытались в последний раз укрепить состав. Клуб подписал 25-летнего вингера Жана По, а также смог арендовать у "Шахтера" 20-летнего Артура Микитишина. В теории, оба трансфера должны расширить обойму игроков, однако далеко не факт, что они сходу усилят "Кривбасс" и смогут пробиться в основу.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Татарков, Вернидуб, Стецков, Якимец - Семенов, Банада, Хомченовский - Понедельник, Хобленко, Волошин

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 5 Заря 4 3 0 1 10-8 +2 9 0 15 Кривбасс 4 0 1 3 0-3 -3 1 0

Статистика команд

"Заря":

"Кривбасс":

Очные встречи

В новейшей истории "Заря" и "Кривбасс" (экс-клуб "Горняк", переименованный в августе 2020-го года) не пересекались.

"Заря" - "Кривбасс": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Заря" - "Кривбасс" от UA-Football

Победа "Зари" 1:0. Первые игры после матчей сборных - всегда непростое время для прогнозов. Если учитывать данный параметр, то небольшое преимущество должны быть за гостями, поскольку немало игроков "Зари" поиграли за свои сборные (в основном за украинскую молодежку). Правда в сенсацию все равно поверить непросто. "Кривбасс" хуже оппонента начал сезон и далеко не факт, что Юрий Вернидуб успел исправить все проблемы за международную паузу. Игра "Зари" поставлена куда лучше (особенно что касается созидания), а потому на их итоговую победу мы и поставим.