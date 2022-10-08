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Днепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.10.2022
Днепр-1 - Заря: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
С фактами не поспоришь: по состоянию на сегодняшний день это команды, которые не могут в еврокубках пройти/обыграть соперников уровня "Университати" и "Вадуца". И они являются одними из лидеров УПЛ. Как говорил классик, "имеем то, что имеем". Контекст, конечно, не самый яркий, но если абстрагироваться от сопутствующих обстоятельств, то матч между "Днепром-1" и "Зарей" обещает много интриги и напряжения. Воскресенье, около полудня. Один из центральных поединков шестого тура.
УПЛ. Шестой тур
09.10.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин
"Днепр-1" 13:00 "Заря"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция – телеканал УНИАН, FootballHab
Новости "Днепра-1"
Команда Александра Кучера сохраняет стопроцентную эффективность в матчах внутреннего первенства. Четыре победы из четырех возможных и ни одного пропущенного мяча. Именно на фоне столь яркого внутреннего перформанса так остро воспринимается локальная неудача в Лиге конференций. Ничья с "Вадуцом" – сомнительный результат, но "Днепр-1" еще сохраняет отличные шансы на выход из группы. Но эта тема – не ко времени.
Очень интересно, не поколеблет ли последний результат (2:2 с "Вадуцом") психологическую устойчивость днепрян. Команда чуть ли не впервые в этом сезоне оказалась под шквалом столь сильной критики. И это испытание как для тренеров, так и для игроков.
Есть определенные испытания и в кадровом плане. Вернее, неприятности. Едва восстановившийся от травмы Валерий Лучкевич снова оказался в лазарете. Для команды это неприятность (заменить игрока есть кем), а для самого футболиста – чуть ли не катастрофа.
Кстати, интересно, применит ли Александр Кучер ротацию? Все же против "Вадуца" играла основа, потратив достаточно сил (в первую очередь – эмоциональных). А уже в четверг – еще один матч еврокубков, в котором нет права на ошибку.
Ориентировочный состав: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло – Бабенко, Когут, Бланко – Гуцуляк, Амаш – Довбик
Новости "Зари"
У "Зари" график не такой напряженный, как у "Днепра-1". Хотя это не "достижение", а недоработка. Потому что из Лиги конференций луганчане вылетели еще на стадии третьего квалификационного раунда, хотя, как показали следующие матчи, провал в Румынии не был признаком системного кризиса.
"Заря" достаточно крепко стоит на ногах в матчах УПЛ. А главное – усиливается кадрово. Потеряла Назарину, но пригласила на его место Шахова. Кирюханцев, Турбаевский, Русин – это тоже новоприбывшие под каденцию Патрика ван Леувена. Пока, если не считать вылета из еврокубков, сбой случился только один – поражение "Руху" во Львове.
Хотя и ничья с "Кривбассом" в прошлом туре – это тоже не достижение. Тогда дублем отличился новичок Кирюханцев. Отмечаем, что слева в защите в последнее время играет молодой Смиян – Роман Вантух травмированный.
Ориентировочный состав: Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Смиян – Шахов, Бражко, Булеца – Кирюханцев, Кристиан – Русин
"Днепр-1" – "Заря". Статистика личных встреч
"Днепр-1" – молодой клуб, так что история противостояний его команды с современными участниками УПЛ априори не может быть долгой. Но принципиальной – вполне. В пяти поединках, сыгранных против "Зари", у днепрян нет ни одной победы. Не проиграть удалось только раз – ничья 1:1 в уже далеком 2019-м.
"Днепр-1" – "Заря". Последние матчи команд
Успешная упл-овская серия разбавлена не совсем удачными матчами "Днепра-1" в Лиге конференций. Вернее, матч против "Аполлона" вписался в победный контекст, а вот против АЗ (поражение) и "Вадуца" (ничья) – нет. Но команда старается идти шаг за шагом, считая самым важным поединком – следующий. Сейчас – "Заря", в четверг – еще один экзамен в Лиге конференций. Если удастся взять максимум, конфуз в Кошице забудут.
В трех последних матчах "Зари" – три разных результата. Это симптом нестабильности, хотя по рисунку игры у луганцев нет "семи пятниц на неделе". Команда забивала в каждом из пяти матчей текущей УПЛ – и в каждом из пяти пропускала.
"Днепр-1" – "Заря". Турнирное положение команд
"Днепр-1" не лидер из-за того, что не сыграл один матч – он был перенесен. Но "Днепр-1" – лидер по потерянным очкам. "Заря" немного отстает, но победа в отчетном поединке поднимет луганскую команду выше "Днепра-1" – на уровень "Шахтера", который игру этого тура проведет позже.
Цена матча… Точнее, цена трех очков очень высока.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|5
|4
|1
|0
|10-2
|+8
|13
|0
|2
|СК Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11-0
|+11
|12
|0
|3
|Колос
|6
|3
|2
|1
|5-3
|+2
|11
|0
|4
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|9-11
|-2
|10
|0
|5
|Заря
|5
|3
|1
|1
|12-10
|+2
|10
|0
|6
|ФК Александрия
|5
|3
|1
|1
|7-6
|+1
|10
|0
|7
|Верес
|6
|3
|1
|2
|7-7
|0
|10
|0
|8
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|5-5
|0
|8
|0
|9
|Ворскла
|6
|2
|1
|3
|7-9
|-2
|7
|0
|10
|Динамо
|4
|2
|0
|2
|4-6
|-2
|6
|0
|11
|ФК Львов
|5
|1
|1
|3
|3-7
|-4
|4
|0
|12
|Рух
|5
|1
|1
|3
|6-8
|-2
|4
|0
|13
|ФК Минай
|5
|1
|1
|3
|4-6
|-2
|4
|0
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4-7
|-3
|3
|0
|15
|Кривбасс
|5
|0
|2
|3
|2-5
|-3
|2
|0
|16
|Черноморец
|6
|0
|2
|4
|4-8
|-4
|2
|0
"Днепр-1" – "Заря". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" – "Заря". Прогноз матча от UA-Футбол
Ничья 2:2. "Заря" забивает в каждом матче УПЛ, и в каждом пропускает… То есть, играет сама и дает это делать сопернику. У "Днепра-1" несколько похожее ДНК. Поэтому мы прогнозируем веселый, результативный поединок, где все может закрутиться в пользу любой из сторон. И где ничья – тоже вероятный результат. "Днепр-1" пошатнулся в психологической плоскости, "Заря" может этим воспользоваться и как минимум не проиграть. Ставка на Х2 или тотал больше 2,5.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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