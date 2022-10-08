Днепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.10.2022

С фактами не поспоришь: по состоянию на сегодняшний день это команды, которые не могут в еврокубках пройти/обыграть соперников уровня "Университати" и "Вадуца". И они являются одними из лидеров УПЛ. Как говорил классик, "имеем то, что имеем". Контекст, конечно, не самый яркий, но если абстрагироваться от сопутствующих обстоятельств, то матч между "Днепром-1" и "Зарей" обещает много интриги и напряжения. Воскресенье, около полудня. Один из центральных поединков шестого тура.

УПЛ. Шестой тур

09.10.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин

"Днепр-1" 13:00 "Заря"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция – телеканал УНИАН, FootballHab

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Дніпро-1 - Зоря Смотреть трансляцию

Новости "Днепра-1"

Команда Александра Кучера сохраняет стопроцентную эффективность в матчах внутреннего первенства. Четыре победы из четырех возможных и ни одного пропущенного мяча. Именно на фоне столь яркого внутреннего перформанса так остро воспринимается локальная неудача в Лиге конференций. Ничья с "Вадуцом" – сомнительный результат, но "Днепр-1" еще сохраняет отличные шансы на выход из группы. Но эта тема – не ко времени.

Очень интересно, не поколеблет ли последний результат (2:2 с "Вадуцом") психологическую устойчивость днепрян. Команда чуть ли не впервые в этом сезоне оказалась под шквалом столь сильной критики. И это испытание как для тренеров, так и для игроков.

Есть определенные испытания и в кадровом плане. Вернее, неприятности. Едва восстановившийся от травмы Валерий Лучкевич снова оказался в лазарете. Для команды это неприятность (заменить игрока есть кем), а для самого футболиста – чуть ли не катастрофа.

Кстати, интересно, применит ли Александр Кучер ротацию? Все же против "Вадуца" играла основа, потратив достаточно сил (в первую очередь – эмоциональных). А уже в четверг – еще один матч еврокубков, в котором нет права на ошибку.

Ориентировочный состав: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло – Бабенко, Когут, Бланко – Гуцуляк, Амаш – Довбик

Новости "Зари"

У "Зари" график не такой напряженный, как у "Днепра-1". Хотя это не "достижение", а недоработка. Потому что из Лиги конференций луганчане вылетели еще на стадии третьего квалификационного раунда, хотя, как показали следующие матчи, провал в Румынии не был признаком системного кризиса.

"Заря" достаточно крепко стоит на ногах в матчах УПЛ. А главное – усиливается кадрово. Потеряла Назарину, но пригласила на его место Шахова. Кирюханцев, Турбаевский, Русин – это тоже новоприбывшие под каденцию Патрика ван Леувена. Пока, если не считать вылета из еврокубков, сбой случился только один – поражение "Руху" во Львове.

Хотя и ничья с "Кривбассом" в прошлом туре – это тоже не достижение. Тогда дублем отличился новичок Кирюханцев. Отмечаем, что слева в защите в последнее время играет молодой Смиян – Роман Вантух травмированный.

Ориентировочный состав: Мацапура – ​​Данченко, Имереков, Батагов, Смиян – Шахов, Бражко, Булеца – Кирюханцев, Кристиан – Русин

"Днепр-1" – "Заря". Статистика личных встреч

"Днепр-1" – молодой клуб, так что история противостояний его команды с современными участниками УПЛ априори не может быть долгой. Но принципиальной – вполне. В пяти поединках, сыгранных против "Зари", у днепрян нет ни одной победы. Не проиграть удалось только раз – ничья 1:1 в уже далеком 2019-м.

"Днепр-1" – "Заря". Последние матчи команд

Успешная упл-овская серия разбавлена ​​не совсем удачными матчами "Днепра-1" в Лиге конференций. Вернее, матч против "Аполлона" вписался в победный контекст, а вот против АЗ (поражение) и "Вадуца" (ничья) – нет. Но команда старается идти шаг за шагом, считая самым важным поединком – следующий. Сейчас – "Заря", в четверг – еще один экзамен в Лиге конференций. Если удастся взять максимум, конфуз в Кошице забудут.

В трех последних матчах "Зари" – три разных результата. Это симптом нестабильности, хотя по рисунку игры у луганцев нет "семи пятниц на неделе". Команда забивала в каждом из пяти матчей текущей УПЛ – и в каждом из пяти пропускала.

"Днепр-1" – "Заря". Турнирное положение команд

"Днепр-1" не лидер из-за того, что не сыграл один матч – он был перенесен. Но "Днепр-1" – лидер по потерянным очкам. "Заря" немного отстает, но победа в отчетном поединке поднимет луганскую команду выше "Днепра-1" – на уровень "Шахтера", который игру этого тура проведет позже.

Цена матча… Точнее, цена трех очков очень высока.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 5 4 1 0 10-2 +8 13 0 2 СК Днепр-1 4 4 0 0 11-0 +11 12 0 3 Колос 6 3 2 1 5-3 +2 11 0 4 Металлист 6 3 1 2 9-11 -2 10 0 5 Заря 5 3 1 1 12-10 +2 10 0 6 ФК Александрия 5 3 1 1 7-6 +1 10 0 7 Верес 6 3 1 2 7-7 0 10 0 8 Металлист 1925 5 2 2 1 5-5 0 8 0 9 Ворскла 6 2 1 3 7-9 -2 7 0 10 Динамо 4 2 0 2 4-6 -2 6 0 11 ФК Львов 5 1 1 3 3-7 -4 4 0 12 Рух 5 1 1 3 6-8 -2 4 0 13 ФК Минай 5 1 1 3 4-6 -2 4 0 14 Ингулец 6 0 3 3 4-7 -3 3 0 15 Кривбасс 5 0 2 3 2-5 -3 2 0 16 Черноморец 6 0 2 4 4-8 -4 2 0

"Днепр-1" – "Заря". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – "Заря". Прогноз матча от UA-Футбол

Ничья 2:2. "Заря" забивает в каждом матче УПЛ, и в каждом пропускает… То есть, играет сама и дает это делать сопернику. У "Днепра-1" несколько похожее ДНК. Поэтому мы прогнозируем веселый, результативный поединок, где все может закрутиться в пользу любой из сторон. И где ничья – тоже вероятный результат. "Днепр-1" пошатнулся в психологической плоскости, "Заря" может этим воспользоваться и как минимум не проиграть. Ставка на Х2 или тотал больше 2,5.