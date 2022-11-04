Заря – Металлист. Анонс и прогноз на матч УПЛ 05.11.2022

По отношению к этим двум клубам очень уместно будет вспомнить начало года. Уже было известно, что "Металлист" встретится с "Зарей" в четвертьфинале Кубка Украины 1 марта, тогда уже вряд ли кто-то поставил бы на луганчан, не говоря о дальнейших перспективах. Но наступило 24 февраля, первая в мире армия мародеров решила всему миру доказать свою ничтожность, что привело к тотальным изменениям в нашей жизни. Харьковский клуб покинули все легионеры, на которых были потрачены немалые средства. Покинули не только из-за войны, но и из-за проблем с законом у владельца "Металлиста". "Заря" же такое впечатление просто осталась на своем уровне. И его сейчас достаточно, чтобы уверенно держать третье место с перспективами немного покусать дуэт лидеров.

"Заря" - "Металлист"

Vbet лига. 11-й тур

5 ноября. Киев. Стадион им. Валерия Лобановского. Начало в 13:00

Главный арбитр – Роман Блавацкий

Ассистенты: Руслан Ермоленко и Денис Марченко

Трансляция на ТВ - "УНИАН"

Интернет-трансляция: MEGOGO, SWEET.TV, FootballHub и другие

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Заря": последние новости

Внутри луганского коллектива сейчас должна быть очень хорошая атмосфера. Коллектив не слышал в раздевалке сл о ва "поражение" с девятого октября, а Дмитрий Мацапура стал привыкать к приятным ощущениям, когда ты покидаешь поле после девяноста минут без пропущенных. Казалось, что здесь такого, ведь и на старте сезона у "Зари" было три победы подряд. Но тогда все сбрасывали на относительно удачный календарь и делали выводы о перспективах клуба через призму поражения румынам в Лиге конференций. Но уже сейчас мы можем говорить, что черно-белые коты не отказываются от традиционной для себя борьбы за еврокубки, и даже попытаются завершить сезон в топ-3.

В трех последних матчах ван Леувен в стартовом составе на десяти позициях из одиннадцати смен не проводил. Единая ротация касалась опорной зоны. О причинах отсутствия Евгения Шахова в игре против "Металлиста 1925" ничего не известно. Сделаем вывод, что помешала сыграть травма. Если хавбек все еще вне игры, вместо него выйдет на поле Бражко.

Ориентировочный состав "Зари" (слева – направо): Мацапура – ​​Бутко, Батагов, Имереков, Данченко – Булеца, Бражко, Чурко – Русин, Нагнойный, Кирюханцев.

"Металлист": последние новости

Нападающий харьковчан Максим Прядун на старте текущего сезона достаточно неожиданно ведет активную борьбу в бомбардирской гонке. Выше него средняя результативность в текущем чемпионате только у "динамовца" Виталия Буяльского, а Артем Довбик, имея аналогичные цифры, один из голов забил с пенальти. В ближайшем матче тренерский штаб "Металлиста" на своего главного нападающего, у которого почти половина командных голов, рассчитывать не сможет из-за красной карточки в прошлом поединке.

Прядун – главная проблема для харьковчан, но есть и другие. Не сыграет из-за бана также Кныш, все еще травмирован Рыбка, непонятно, насколько вылетел Романюк, предыдущий тур пропустил Федорив. Хорошо, что понемногу набирают кондиции Коркишко и Демченко - по меньшей мере второй из них должен на этот раз выйти в старте.

Ориентировочный состав "Металлиста" (слева – направо): Костик – Каплиенко, Мизюк, Порох, Шопин – Чайковский – Картушов, Танковский, Демченко, Подлепенец – Чидомере.

Статистика команд

После ничьей с "Кривбассом" и разгромного поражения "Днепру-1" луганчане вышли на невероятный уровень и выиграли три поединка подряд с общим счетом 8:0. Содействовал этому, правда, и календарь, ведь "Черноморец" сейчас глухо засел на дне, "Верес" никогда не отличался мощным нападением, а "Металлист 1925" сейчас находится в не лучших кондициях. Впрочем, не стоит и умалять заслуг коллектива Патрика ван Леувена, который научился забивать не просто один, а играть раскрепощенно, уверенно, а сзади почти не допускать ошибок. Серьезные испытания у "Зари" будут в середине ноября, когда их ожидают зарубы с "Шахтером" и "Александрией".

Вряд ли кто-то многое ожидал от "Металлиста" после начала полномасштабной войны и оттока легионеров. Но команда под руководством Олега Ратия смогла набрать семь очков в двух стартовых играх, после чего впервые проиграла. За октябрь эмоции остались неоднозначные: "Шахтеру" проиграли без характера и с разницей в пять голов, после чего победили "Верес" и "Ворсклу". Даже на поражение обескровленному "Днепру-1" можно закрыть глаза. А вот ничья со "Львовом" в предыдущем туре оставляет вопрос. Конечно, помешало удаление, но стоит отметить, что и без него преимущество "желто-синих" нельзя назвать бесспорным.

Турнирное положение

"Заре" необходимо отрываться от конкурента в лице "Александрии", имеющей на два очка меньше. К тому же почти перед носом у команды Патрика ван Леувена "Шахтер", которому в субботу встречаться с "Ингульцом", поэтому потерю очков там ожидать почти нереально. "Металлист" в последнее время немного потерял позиции и сейчас только шестой. Еще одно поражение может стоить еще утраты нескольких позиций.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 9 8 1 0 21-4 +17 25 2 Шахтер 8 6 2 0 18-5 +13 20 3 Заря 9 6 1 2 20-13 +7 19 4 ФК Александрия 8 5 2 1 13-8 +5 17 5 Колос 9 4 3 2 8-7 +1 15 6 Металлист 9 4 2 3 13-15 -2 14 7 Верес 10 4 2 4 11-12 -1 14 8 Ворскла 11 4 2 5 13-14 -1 14 9 Динамо 8 4 1 3 12-11 +1 13 10 Металлист 1925 9 2 4 3 8-12 -4 10 11 ФК Минай 9 2 3 4 6-9 -3 9 12 Рух 9 2 2 5 10-15 -5 8 13 Кривбасс 9 1 3 5 5-11 -6 6 14 ФК Львов 10 1 3 6 7-16 -9 6 15 Ингулец 8 0 4 4 7-11 -4 4 16 Черноморец 9 0 3 6 5-14 -9 3

Личные встречи

Эти команды еще ни разу между собой не встречались, хотя некоторые статистические порталы приписывают к нынешнему "Металлисту" историю предыдущего. Дебютной глазной дуэлью оппонентов должна была стать игра в Кубке в начале марта 2022-го, однако еще до игры большинство страны охватили другие вопросы: навсегда закрыть вопрос со страной 404.

Если все же вспомнить предыдущие игры между "Зарей" и старым "Металлистом", то преимущество на стороне харьковчан: 19 побед против 5. В первую очередь за счет мощной серии из девяти побед подряд в 2008 - 2013 годах.

"Заря" - "Металлист": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Заря" - "Металлист" от UA-Футбол

На прошлой неделе "Заря" без шансов разбила другой харьковский клуб, но "М1925" сейчас находится в процессе перестройки и знакомства с новыми тренерами. С этим "Металлистом" должно быть труднее, но, похоже, подопечные Ратия – Призетко стали выдыхаться, к тому же они выйдут на поле без своего главного козыря в атаке, Прядуна. Поэтому ожидаем еще одну победу луганчан. Вопрос, как всегда, в первом голе: чем быстрее хозяева его забьют, тем легче будет их триумф.

Ставка: победа "Зари"

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз только один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.