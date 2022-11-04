Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря – Металлист. Анонс и прогноз на матч УПЛ 05.11.2022
Будет ли четвертый подряд "сухой" матч Мацапуры?
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
По отношению к этим двум клубам очень уместно будет вспомнить начало года. Уже было известно, что "Металлист" встретится с "Зарей" в четвертьфинале Кубка Украины 1 марта, тогда уже вряд ли кто-то поставил бы на луганчан, не говоря о дальнейших перспективах. Но наступило 24 февраля, первая в мире армия мародеров решила всему миру доказать свою ничтожность, что привело к тотальным изменениям в нашей жизни. Харьковский клуб покинули все легионеры, на которых были потрачены немалые средства. Покинули не только из-за войны, но и из-за проблем с законом у владельца "Металлиста". "Заря" же такое впечатление просто осталась на своем уровне. И его сейчас достаточно, чтобы уверенно держать третье место с перспективами немного покусать дуэт лидеров.
"Заря" - "Металлист"
Vbet лига. 11-й тур
5 ноября. Киев. Стадион им. Валерия Лобановского. Начало в 13:00
Главный арбитр – Роман Блавацкий
Ассистенты: Руслан Ермоленко и Денис Марченко
Трансляция на ТВ - "УНИАН"
Интернет-трансляция: MEGOGO, SWEET.TV, FootballHub и другие
Текстовая трансляция -
"Заря": последние новости
Внутри луганского коллектива сейчас должна быть очень хорошая атмосфера. Коллектив не слышал в раздевалке слова "поражение" с девятого октября, а Дмитрий Мацапура стал привыкать к приятным ощущениям, когда ты покидаешь поле после девяноста минут без пропущенных. Казалось, что здесь такого, ведь и на старте сезона у "Зари" было три победы подряд. Но тогда все сбрасывали на относительно удачный календарь и делали выводы о перспективах клуба через призму поражения румынам в Лиге конференций. Но уже сейчас мы можем говорить, что черно-белые коты не отказываются от традиционной для себя борьбы за еврокубки, и даже попытаются завершить сезон в топ-3.
В трех последних матчах ван Леувен в стартовом составе на десяти позициях из одиннадцати смен не проводил. Единая ротация касалась опорной зоны. О причинах отсутствия Евгения Шахова в игре против "Металлиста 1925" ничего не известно. Сделаем вывод, что помешала сыграть травма. Если хавбек все еще вне игры, вместо него выйдет на поле Бражко.
Ориентировочный состав "Зари" (слева – направо): Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко – Булеца, Бражко, Чурко – Русин, Нагнойный, Кирюханцев.
"Металлист": последние новости
Нападающий харьковчан Максим Прядун на старте текущего сезона достаточно неожиданно ведет активную борьбу в бомбардирской гонке. Выше него средняя результативность в текущем чемпионате только у "динамовца" Виталия Буяльского, а Артем Довбик, имея аналогичные цифры, один из голов забил с пенальти. В ближайшем матче тренерский штаб "Металлиста" на своего главного нападающего, у которого почти половина командных голов, рассчитывать не сможет из-за красной карточки в прошлом поединке.
Прядун – главная проблема для харьковчан, но есть и другие. Не сыграет из-за бана также Кныш, все еще травмирован Рыбка, непонятно, насколько вылетел Романюк, предыдущий тур пропустил Федорив. Хорошо, что понемногу набирают кондиции Коркишко и Демченко - по меньшей мере второй из них должен на этот раз выйти в старте.
Ориентировочный состав "Металлиста" (слева – направо): Костик – Каплиенко, Мизюк, Порох, Шопин – Чайковский – Картушов, Танковский, Демченко, Подлепенец – Чидомере.
Статистика команд
После ничьей с "Кривбассом" и разгромного поражения "Днепру-1" луганчане вышли на невероятный уровень и выиграли три поединка подряд с общим счетом 8:0. Содействовал этому, правда, и календарь, ведь "Черноморец" сейчас глухо засел на дне, "Верес" никогда не отличался мощным нападением, а "Металлист 1925" сейчас находится в не лучших кондициях. Впрочем, не стоит и умалять заслуг коллектива Патрика ван Леувена, который научился забивать не просто один, а играть раскрепощенно, уверенно, а сзади почти не допускать ошибок. Серьезные испытания у "Зари" будут в середине ноября, когда их ожидают зарубы с "Шахтером" и "Александрией".
Вряд ли кто-то многое ожидал от "Металлиста" после начала полномасштабной войны и оттока легионеров. Но команда под руководством Олега Ратия смогла набрать семь очков в двух стартовых играх, после чего впервые проиграла. За октябрь эмоции остались неоднозначные: "Шахтеру" проиграли без характера и с разницей в пять голов, после чего победили "Верес" и "Ворсклу". Даже на поражение обескровленному "Днепру-1" можно закрыть глаза. А вот ничья со "Львовом" в предыдущем туре оставляет вопрос. Конечно, помешало удаление, но стоит отметить, что и без него преимущество "желто-синих" нельзя назвать бесспорным.
Турнирное положение
"Заре" необходимо отрываться от конкурента в лице "Александрии", имеющей на два очка меньше. К тому же почти перед носом у команды Патрика ван Леувена "Шахтер", которому в субботу встречаться с "Ингульцом", поэтому потерю очков там ожидать почти нереально. "Металлист" в последнее время немного потерял позиции и сейчас только шестой. Еще одно поражение может стоить еще утраты нескольких позиций.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21-4
|+17
|25
|2
|Шахтер
|8
|6
|2
|0
|18-5
|+13
|20
|3
|Заря
|9
|6
|1
|2
|20-13
|+7
|19
|4
|ФК Александрия
|8
|5
|2
|1
|13-8
|+5
|17
|5
|Колос
|9
|4
|3
|2
|8-7
|+1
|15
|6
|Металлист
|9
|4
|2
|3
|13-15
|-2
|14
|7
|Верес
|10
|4
|2
|4
|11-12
|-1
|14
|8
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13-14
|-1
|14
|9
|Динамо
|8
|4
|1
|3
|12-11
|+1
|13
|10
|Металлист 1925
|9
|2
|4
|3
|8-12
|-4
|10
|11
|ФК Минай
|9
|2
|3
|4
|6-9
|-3
|9
|12
|Рух
|9
|2
|2
|5
|10-15
|-5
|8
|13
|Кривбасс
|9
|1
|3
|5
|5-11
|-6
|6
|14
|ФК Львов
|10
|1
|3
|6
|7-16
|-9
|6
|15
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7-11
|-4
|4
|16
|Черноморец
|9
|0
|3
|6
|5-14
|-9
|3
Личные встречи
Эти команды еще ни разу между собой не встречались, хотя некоторые статистические порталы приписывают к нынешнему "Металлисту" историю предыдущего. Дебютной глазной дуэлью оппонентов должна была стать игра в Кубке в начале марта 2022-го, однако еще до игры большинство страны охватили другие вопросы: навсегда закрыть вопрос со страной 404.
Если все же вспомнить предыдущие игры между "Зарей" и старым "Металлистом", то преимущество на стороне харьковчан: 19 побед против 5. В первую очередь за счет мощной серии из девяти побед подряд в 2008 - 2013 годах.
"Заря" - "Металлист": коэффициенты и ставки на матч
Прогноз на матч "Заря" - "Металлист" от UA-Футбол
На прошлой неделе "Заря" без шансов разбила другой харьковский клуб, но "М1925" сейчас находится в процессе перестройки и знакомства с новыми тренерами. С этим "Металлистом" должно быть труднее, но, похоже, подопечные Ратия – Призетко стали выдыхаться, к тому же они выйдут на поле без своего главного козыря в атаке, Прядуна. Поэтому ожидаем еще одну победу луганчан. Вопрос, как всегда, в первом голе: чем быстрее хозяева его забьют, тем легче будет их триумф.
Ставка: победа "Зари"
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз только один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Прикарпатье вырывает победу, сенсация в Умани. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Одесса против Киева, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 4 - 6 ноября
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер удержался в топ-25, Динамо - в топ-50. Днепр-1 - наименее рейтинговый участник весенней стадии
- АЗ Алкмаар - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 3 ноября 2022
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО