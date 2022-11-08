Верес - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 ноября 2022

До зимней паузы осталось не так много времени, а потому ближайший отрезок вполне справедливо можно назвать заезженной фразой "финишная прямая". И здесь каждая команда должна начинать ускорение, дабы уйти на перерыв при максимально комфортных условиях. Цели "Шахтера" на ближайшее будущее ясны - добыть победу во всех матчах (в том числе над прямым конкурентом "Днепром-1"), вернувшись на лидирующее место в таблице.

Амбиции "Вереса" прочесть сложно. С учетом нынешней позиции можно посчитать, что команда Вирта ведет борьбу за еврокубки, однако со столь глобальными выводами спешить не стоит. В этом сезоне ровенчане уже не выглядит безжалостной оборонительной машиной, но их стиль по-прежнему остается неудобен грандам. А значит "Вересу" будет что предложить "горнякам" в эту среду.

"Верес" 15:00 "Шахтер"

VBET-лига. 12-й тур

9 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: А.Абдула

Трансляция: канал "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: OOT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Верес":

Как мы писали выше, ровенчан нельзя назвать "идеальной оборонительной машиной", коей они были год назад, однако теперь у них есть другая отличительная черта - "Верес" перестал побеждать дома. Переезд на "Авангард" пока не лучшим образом отобразился на команде, которая проиграла все три домашних матча. Благо для них игра против "Шахтера" состоится не в Ровно. Номинально домашний поединок "Верес" согласился провести на "Арене Львов".

В прошедшем туре ровенчане разгромили "Металлист 1925" со счетом 4:1, а значит у Вирта не будет дополнительных поводов проводить ротацию. Одна-две замены из-за напряженного графика (за неделю ровенчане сыграют трижды) будет вполне оправданным выбором наставника. Прогнозируем, что прежде всего Вирт освежит позицию центрального нападающего, выпустив молодого и более быстрого Гайдучика. Это будет логичным решением для игры вторым номером.

Ориентировочный состав: Когут - Гагун, Мирошник, Вовченко, Е.Пасич - Клец, Кучеров - В.Шарай, Лебеденко, Дахновский - Гайдучик

"Шахтер":

Как и будущий оппонент, на выходных "Шахтер" добыл достаточно легкую победу, одолев "Ингулец". Йовичевич впервые в сезоне провел масштабную ротацию, дав шанс Джурасеку, Очеретьку и Крыськиву проявить себя с первых минут. Они не подвели, а последний еще и стал героем дня приняв участие во всех голах команды - гол, голевая и заработанный пенальти.

???????? Наступний матч – гра з «Вересом» у Львові ????



⚽️ #ШахтарВерес

???? Прем’єр-ліга, 12-й тур

???? 9 листопада ⏰ 15:00

???? «Арена Львів»

⚒ #Shakhtar pic.twitter.com/zUi8YQ3Xc5 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 8, 2022

Два раза кряду проводить ротацию Йовичевич не будет, а значит стоит ожидать более привычный набор игроков. Есть вопросы по правому флангу обороны, ведь до конца неясно, когда Конопля восстановится на сто процентов. Благо свою дисквалификацию отсидел Тейлор. Что касается позиции форварда, то здесь вероятен выход более мощного Траоре, а не юркого Сикана. Ну и Крыськив своими недавними подвигами точно заслужил новый шанс. Ведь если не получать игровое время за три голевых действия, то зачем в принципе играть в футбол?

Ориентировочный состав: Трубин - Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Петряк, Крыськив, Мудрик - Траоре

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 2 Шахтер 9 7 2 0 21-5 +16 23 5 Верес 11 5 2 4 15-13 +2 17

Статистика команд

"Верес":

"Шахтер":

Очные встречи

"Верес" - "Шахтер": трансляция поединка

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"Верес" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Верес" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. Мы говорили, что ровенчане остаются неудобным соперником для грандов, вот только в этом сезоне против топов дела у них идут не очень. Коллектив Вирта уже проигрывал "Заре" и "Днепру-1", при этом покидая поле без забитых голов. "Шахтер" же сейчас на ходу, лидеры отдохнули и находятся на эмоциональном подъеме. "Горняки" точно забьют, а вот сумеет ли чем-то ответить "Верес" - вопрос весьма интересный. Нам кажется, что не сможет, а потому и "Шахтер" считаем явным фаворитом.