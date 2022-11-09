Кривбасс - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 ноября 2022

Если "Кривбасс" и "Ворскла" чем-то и удивляют зрителей в новом сезоне, так это своей нестабильностью в паре с посредственными результатами. От одних ждали интересного и яркого дебюта в элите - получили 14-е место по итогам 11 туров. Вторые должны были, как минимум, обосноваться в зоне еврокубков, но пока выше 8-9 места полтавчане запрыгнуть не могут. Правда последние матчи последних, со ставкой на прагматизм и агрессивную игру без мяча, должны настраивать болельщиков клуба на позитивные мысли. Но и "Кривбассу", скажем прямо, отступать уже некуда.

"Кривбасс" 13:00 "Ворскла"

VBET-лига. 12-й тур

9 ноября, Львов, стадион "Украина"

Арбитр: В.Романов

Трансляция: канал "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: OOT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Кривбасс":

Почти три недели прошло с момента дебютной победы криворожан в элите. Казалось, что тот триумф против "Ингульца" может стать поворотным моментом для коллектива Вернидуба, но изменилось мало что. "Кривбасс" против "Динамо" и "Руха" запомнился неплохой игрой в атаке (в каждом матче они забивали), однако проблемы в обороне привели команду к двум поражения. Вряд ли кто-то будет спорить, что пока "Кривбасс" не наиграл на нечто большее, чем на 14-е место в УПЛ.

У Вернидуба не так много кадровых проблем, однако пока тяжело сказать, какой у наставника стабильный стартовый состав. Замены происходят от игры к игре, а потому и угадывать решение тренера - непростая миссия. Если до конца восстановился Вернидуб-младший, пропустивший последние пять игр, то он вполне может получить игровые минуты. Опыт в обороне команде точно не будет лишним. Вряд ли готов сыграть Хобленко, у которого травма руки.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Якимец, Ловрич, Вернидуб, Дибанго - Капич, Банада - Татарков, Хомченовский, Волошин - Дебелко

"Ворскла":

Два подряд победных матча, три игры без поражений, и вот мы говорим о неплохой серии полтавчан. "Ворскла" неприятно удивила своим стартом, а также отрезком в начале октября, однако в целом коллектив понемногу прогрессирует. Главная новость для Скрипника - команда перестала пропускала глупые голы на ровном месте. В двух последних играх Ризнык покидал поле без пропущенных и это точно положительный сдвиг.

Скрипник все дальше отходит от любимого "ромба". В последних встречах схема команды стала напоминать нечто вроде 4-3-3, с Марлисоном ввиде центрального форварда, а также Степанюком и Сефери на краях атаки. Единственный вопрос перед будущим поединком - состояние Чеснакова. Опытный центрбек был заменен в прошлом туре еще в первом тайме, а потому крайне вероятен выход Яворского в среду. Тем более, что против "Львова" он сыграл отлично.

Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Яворский, Зайков, Кравец - Скляр, Юрченко, Олейник - Сефери, Марлисон, Степанюк

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 9 Ворскла 11 4 2 5 13-14 -1 14 14 Кривбасс 10 1 3 6 6-13 -7 6

Статистика команд

"Кривбасс":

"Ворскла":

Очные встречи

Ранее "Кривбасс" (экс-клуб "Горняк", переименованный в 2020-м году) и "Ворскла" на футбольном поле не пересекались.

"Кривбасс" - "Ворскла": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Кривбас - Ворскла Смотреть трансляцию

"Кривбасс" - "Ворскла": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Кривбасс" - "Ворскла" от UA-Football

Победа "Ворсклы" 1:0. Если судить сугубо по последним матчам, то вопрос о фаворите встречи не должен стоять на повестке дня. Полтавчане выглядят куда увереннее и интереснее, а "Кривбасс" имеет трудности с реализацией и катастрофу в обороне. С другой стороны, коллектив Вернидуба "прижат к стенке", и если не добудет несколько побед до зимней паузы, то для наставника все может закончится печально. Но мы все же поставим на минимальный триумф "Ворсклы", которая добудет очередную победу в прагматичном стиле.