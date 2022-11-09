Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 ноября 2022
Встреча недавних наставников одного луганского клуба
Фото: Александр Приходько
Если "Кривбасс" и "Ворскла" чем-то и удивляют зрителей в новом сезоне, так это своей нестабильностью в паре с посредственными результатами. От одних ждали интересного и яркого дебюта в элите - получили 14-е место по итогам 11 туров. Вторые должны были, как минимум, обосноваться в зоне еврокубков, но пока выше 8-9 места полтавчане запрыгнуть не могут. Правда последние матчи последних, со ставкой на прагматизм и агрессивную игру без мяча, должны настраивать болельщиков клуба на позитивные мысли. Но и "Кривбассу", скажем прямо, отступать уже некуда.
"Кривбасс" 13:00 "Ворскла"
VBET-лига. 12-й тур
9 ноября, Львов, стадион "Украина"
Арбитр: В.Романов
Трансляция: канал "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: OOT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
-
"Кривбасс":
Почти три недели прошло с момента дебютной победы криворожан в элите. Казалось, что тот триумф против "Ингульца" может стать поворотным моментом для коллектива Вернидуба, но изменилось мало что. "Кривбасс" против "Динамо" и "Руха" запомнился неплохой игрой в атаке (в каждом матче они забивали), однако проблемы в обороне привели команду к двум поражения. Вряд ли кто-то будет спорить, что пока "Кривбасс" не наиграл на нечто большее, чем на 14-е место в УПЛ.
У Вернидуба не так много кадровых проблем, однако пока тяжело сказать, какой у наставника стабильный стартовый состав. Замены происходят от игры к игре, а потому и угадывать решение тренера - непростая миссия. Если до конца восстановился Вернидуб-младший, пропустивший последние пять игр, то он вполне может получить игровые минуты. Опыт в обороне команде точно не будет лишним. Вряд ли готов сыграть Хобленко, у которого травма руки.
Ориентировочный состав: Сарнавский - Якимец, Ловрич, Вернидуб, Дибанго - Капич, Банада - Татарков, Хомченовский, Волошин - Дебелко
-
"Ворскла":
Два подряд победных матча, три игры без поражений, и вот мы говорим о неплохой серии полтавчан. "Ворскла" неприятно удивила своим стартом, а также отрезком в начале октября, однако в целом коллектив понемногу прогрессирует. Главная новость для Скрипника - команда перестала пропускала глупые голы на ровном месте. В двух последних играх Ризнык покидал поле без пропущенных и это точно положительный сдвиг.
#світлинигри????— ФК ВОРСКЛА (@vorsklacomua) November 4, 2022
Дякуємо Олександр #Prykhodko за фото!#ФКВП #FCVP pic.twitter.com/GwdKHa4pjz
Скрипник все дальше отходит от любимого "ромба". В последних встречах схема команды стала напоминать нечто вроде 4-3-3, с Марлисоном ввиде центрального форварда, а также Степанюком и Сефери на краях атаки. Единственный вопрос перед будущим поединком - состояние Чеснакова. Опытный центрбек был заменен в прошлом туре еще в первом тайме, а потому крайне вероятен выход Яворского в среду. Тем более, что против "Львова" он сыграл отлично.
Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Яворский, Зайков, Кравец - Скляр, Юрченко, Олейник - Сефери, Марлисон, Степанюк
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|9
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13-14
|-1
|14
|14
|Кривбасс
|10
|1
|3
|6
|6-13
|-7
|6
Статистика команд
-
"Кривбасс":
-
"Ворскла":
Очные встречи
Ранее "Кривбасс" (экс-клуб "Горняк", переименованный в 2020-м году) и "Ворскла" на футбольном поле не пересекались.
"Кривбасс" - "Ворскла": трансляция матча
"Кривбасс" - "Ворскла": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Кривбасс" - "Ворскла" от UA-Football
Победа "Ворсклы" 1:0. Если судить сугубо по последним матчам, то вопрос о фаворите встречи не должен стоять на повестке дня. Полтавчане выглядят куда увереннее и интереснее, а "Кривбасс" имеет трудности с реализацией и катастрофу в обороне. С другой стороны, коллектив Вернидуба "прижат к стенке", и если не добудет несколько побед до зимней паузы, то для наставника все может закончится печально. Но мы все же поставим на минимальный триумф "Ворсклы", которая добудет очередную победу в прагматичном стиле.
Популярное сейчас
- Примера. Осасуна - Барселона 1:2. Левандовский подвел, но Рафинья выручил
- Пике получил красную карточку в своем последнем матче. Он даже не выходил на поле
- Шойгу приехал в Украину "инспектировать" Суровикина - росСМИ
- Заря – Металлист. Анонс и прогноз на матч УПЛ 05.11.2022
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО