  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Кривбасс - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 ноября 2022
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 ноября 2022

Украина
(1 голосов)

Встреча недавних наставников одного луганского клуба

Кривбасс - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 ноября 2022

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Если "Кривбасс" и "Ворскла" чем-то и удивляют зрителей в новом сезоне, так это своей нестабильностью в паре с посредственными результатами. От одних ждали интересного и яркого дебюта в элите - получили 14-е место по итогам 11 туров. Вторые должны были, как минимум, обосноваться в зоне еврокубков, но пока выше 8-9 места полтавчане запрыгнуть не могут. Правда последние матчи последних, со ставкой на прагматизм и агрессивную игру без мяча, должны настраивать болельщиков клуба на позитивные мысли. Но и "Кривбассу", скажем прямо, отступать уже некуда.

Содержание

"Кривбасс" 13:00 "Ворскла"

VBET-лига. 12-й тур
9 ноября, Львов, стадион "Украина"
Арбитр: В.Романов
Трансляция: канал "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: OOT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Кривбасс":

Почти три недели прошло с момента дебютной победы криворожан в элите. Казалось, что тот триумф против "Ингульца" может стать поворотным моментом для коллектива Вернидуба, но изменилось мало что. "Кривбасс" против "Динамо" и "Руха" запомнился неплохой игрой в атаке (в каждом матче они забивали), однако проблемы в обороне привели команду к двум поражения. Вряд ли кто-то будет спорить, что пока "Кривбасс" не наиграл на нечто большее, чем на 14-е место в УПЛ.

У Вернидуба не так много кадровых проблем, однако пока тяжело сказать, какой у наставника стабильный стартовый состав. Замены происходят от игры к игре, а потому и угадывать решение тренера - непростая миссия. Если до конца восстановился Вернидуб-младший, пропустивший последние пять игр, то он вполне может получить игровые минуты. Опыт в обороне команде точно не будет лишним. Вряд ли готов сыграть Хобленко, у которого травма руки.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Якимец, Ловрич, Вернидуб, Дибанго - Капич, Банада - Татарков, Хомченовский, Волошин - Дебелко

  • "Ворскла":

Два подряд победных матча, три игры без поражений, и вот мы говорим о неплохой серии полтавчан. "Ворскла" неприятно удивила своим стартом, а также отрезком в начале октября, однако в целом коллектив понемногу прогрессирует. Главная новость для Скрипника - команда перестала пропускала глупые голы на ровном месте. В двух последних играх Ризнык покидал поле без пропущенных и это точно положительный сдвиг.

Скрипник все дальше отходит от любимого "ромба". В последних встречах схема команды стала напоминать нечто вроде 4-3-3, с Марлисоном ввиде центрального форварда, а также Степанюком и Сефери на краях атаки. Единственный вопрос перед будущим поединком - состояние Чеснакова. Опытный центрбек был заменен в прошлом туре еще в первом тайме, а потому крайне вероятен выход Яворского в среду. Тем более, что против "Львова" он сыграл отлично.

Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Яворский, Зайков, Кравец - Скляр, Юрченко, Олейник - Сефери, Марлисон, Степанюк

Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
9 Ворскла 11 4 2 5 13-14 -1 14
14 Кривбасс 10 1 3 6 6-13 -7 6

Статистика команд

  • "Кривбасс":

Кривбасс - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 ноября 2022 - изображение 1

  • "Ворскла":

Кривбасс - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 ноября 2022 - изображение 2

Очные встречи

Ранее "Кривбасс" (экс-клуб "Горняк", переименованный в 2020-м году) и "Ворскла" на футбольном поле не пересекались.

"Кривбасс" - "Ворскла": трансляция матча

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Кривбас - Ворскла
Смотреть трансляцию

"Кривбасс" - "Ворскла": Ставки и коэффициенты

Parimatch
3.65
3.45
2.05
Сделать ставку
Favbet
3.75
3.45
2.01
Сделать ставку
VBET
3.78
3.55
2.09
Сделать ставку

Прогноз на матч "Кривбасс" - "Ворскла" от UA-Football

Победа "Ворсклы" 1:0. Если судить сугубо по последним матчам, то вопрос о фаворите встречи не должен стоять на повестке дня. Полтавчане выглядят куда увереннее и интереснее, а "Кривбасс" имеет трудности с реализацией и катастрофу в обороне. С другой стороны, коллектив Вернидуба "прижат к стенке", и если не добудет несколько побед до зимней паузы, то для наставника все может закончится печально. Но мы все же поставим на минимальный триумф "Ворсклы", которая добудет очередную победу в прагматичном стиле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде