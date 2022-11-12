 Шахтер - Заря: Прогноз и анонс матча ⋉ 13.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Шахтер - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13 ноября 2022

Украина
(1 голосов)

Главный матч тура пройдет во Львове

Шахтер - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13 ноября 2022

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок "Шахтера" и "Зари" украсит не только любой тур УПЛ, но и сам чемпионат в целом. В Украине не так много команд, умеющих и любящих играть на атаку, и когда такие встречаются в очной игре, зрители вполне оправдано ждут веселого действа. Игра 13-го тура не должна стать исключением. "Горняки" уверенно идут по сезону, при этом показывая интересный и даже содержательный футбол. Луганчане после прихода Патрика ван Леувена местами теряют стабильность, но когда у них идет игра, остановить их бывает непросто. А потому будущий матч может стать не только интересным, но и конкурентным.

Содержание

"Шахтер" 15:00 "Заря"

VBET-лига. 13-й тур
13 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"
Арбитр: Е.Монзуль
Трансляция: канал "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: OOT-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Шахтер":

Если верить Георгию Судакову (а причин не доверять футболисту "горняков" у нас нет), игроки "Шахтера" устали психологически и физически. Еврокубки ушли на перерыв, однако теперь по два раза в неделю команда Йовичевича играет в УПЛ, что точно отражается на физической подготовке команды. Правда последние матчи не стали проверкой для "Шахтера" - "Ингулец" и "Верес" забоялись активно атаковать соперника, а потому "горняки" в полноги добыли две легкие победы. Против "Зари" будет испытание иного уровня.

Кадровые проблемы у "Шахтера" прежние. Зубков и Швед пропускали последние матчи, а потому крайне вероятно, что дыру справа в атаке снова закроет Петряк. Также есть вопросы касательно Конопли, однако и без него есть кому сыграть на фланге обороны. Как минимум, ждет своего нового шанса бразилец Тейлор, да и временно перемещенный туда Бондарь отлично справлялся. Также ждем с первых минут Крыськива - 22-летний хавбек забивал в двух последних играх и будет грешно держать его на банке.

Ориентировочный состав: Трубин - Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Крыськив - Петряк, Судаков, Мудрик - Сикан

  • "Заря":

Посреди недели луганчане прервали серию из четырех побед кряду, проиграв "Ингульцу". Кто-то скажет, что "Заря" не была сильно хуже, могла даже вырывать ничью, но сам факт мучений против представителя зоны вылета говорит о многом. Коллектив ван Леувен остается опасным противником против атакующих команд, однако у них случаются проблемы против коллективов, играющих низко и без мяча. И над этим компонентом нужно работать.

Игру 13-го тура пропустит капитан команды Максим Имереков, перебравший с желтыми карточками. Вероятнее всего, в центре обороны мы увидим экспериментальную пару Батагов - Снурницын, и это может настораживать болельщиков команды. Помимо этого, есть вопросы по Евгению Шахову, не доигравшего последний поединок из-за травмы. В опорной зоне вместо опытного хавбека может сыграть более юный Бражко.

Ориентировочный состав: Мацапура - Бутко, Батагов, Снурницын, Данченко - Бражко, Булеца, Чурко - Кирюханцев, Нагнойный, Русин

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
2 Шахтер 10 8 2 0 23-5 +18 26
3 Заря 11 7 1 3 23-16 +7 22

Статистика команд

  • "Шахтер":

Шахтер - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13 ноября 2022 - изображение 1

  • "Заря":

Шахтер - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13 ноября 2022 - изображение 2

Очные встречи

Шахтер - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13 ноября 2022 - изображение 3

"Шахтер" - "Заря": трансляция матча

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Трансляція матчу Шахтар - Зоря
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"Шахтер" - "Заря": Ставки и коэффициенты

Parimatch
1.44
4.70
6.90
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Favbet
1.47
4.60
6.40
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1.45
5.20
7.10
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Прогноз на матч "Шахтер" - "Заря" от UA-Football

Ничья 2:2. Рискнем поставить на сенсацию. "Шахтер" ныне в хорошей форме, но матч с "Зарей" может стать как феерией команды Йовичевича, так и провалом. Луганчане не блещут в обороне, но против них (как и просто остальных представителей УПЛ), "горняки" не смогут себе позволить играть вторым номером. Это будет делать "Заря" и когда парни ван Леувена оказываются в своей стихии, то могут огорчить любую команду нашего чемпионата ("Динамо" не даст соврать).

Команда, забившая первой, получит огромное преимущество, однако при любом сценарии мы ожидаем яркий матч и обилие голов. И здесь у гостей могут быть шансы, от чего мы и поставим на ничью.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Прогнозы
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