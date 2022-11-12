Шахтер - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13 ноября 2022

Поединок "Шахтера" и "Зари" украсит не только любой тур УПЛ, но и сам чемпионат в целом. В Украине не так много команд, умеющих и любящих играть на атаку, и когда такие встречаются в очной игре, зрители вполне оправдано ждут веселого действа. Игра 13-го тура не должна стать исключением. "Горняки" уверенно идут по сезону, при этом показывая интересный и даже содержательный футбол. Луганчане после прихода Патрика ван Леувена местами теряют стабильность, но когда у них идет игра, остановить их бывает непросто. А потому будущий матч может стать не только интересным, но и конкурентным.

"Шахтер" 15:00 "Заря"

VBET-лига. 13-й тур

13 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: Е.Монзуль

Трансляция: канал "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: OOT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Если верить Георгию Судакову (а причин не доверять футболисту "горняков" у нас нет), игроки "Шахтера" устали психологически и физически. Еврокубки ушли на перерыв, однако теперь по два раза в неделю команда Йовичевича играет в УПЛ, что точно отражается на физической подготовке команды. Правда последние матчи не стали проверкой для "Шахтера" - "Ингулец" и "Верес" забоялись активно атаковать соперника, а потому "горняки" в полноги добыли две легкие победы. Против "Зари" будет испытание иного уровня.

Кадровые проблемы у "Шахтера" прежние. Зубков и Швед пропускали последние матчи, а потому крайне вероятно, что дыру справа в атаке снова закроет Петряк. Также есть вопросы касательно Конопли, однако и без него есть кому сыграть на фланге обороны. Как минимум, ждет своего нового шанса бразилец Тейлор, да и временно перемещенный туда Бондарь отлично справлялся. Также ждем с первых минут Крыськива - 22-летний хавбек забивал в двух последних играх и будет грешно держать его на банке.

Ориентировочный состав: Трубин - Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Крыськив - Петряк, Судаков, Мудрик - Сикан

"Заря":

Посреди недели луганчане прервали серию из четырех побед кряду, проиграв "Ингульцу". Кто-то скажет, что "Заря" не была сильно хуже, могла даже вырывать ничью, но сам факт мучений против представителя зоны вылета говорит о многом. Коллектив ван Леувен остается опасным противником против атакующих команд, однако у них случаются проблемы против коллективов, играющих низко и без мяча. И над этим компонентом нужно работать.

Тренуємось у Львові. Саме тут у неділю, 13-го листопада ми зіграємо з «Шахтарем». pic.twitter.com/5JOUlVGkev — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 11, 2022

Игру 13-го тура пропустит капитан команды Максим Имереков, перебравший с желтыми карточками. Вероятнее всего, в центре обороны мы увидим экспериментальную пару Батагов - Снурницын, и это может настораживать болельщиков команды. Помимо этого, есть вопросы по Евгению Шахову, не доигравшего последний поединок из-за травмы. В опорной зоне вместо опытного хавбека может сыграть более юный Бражко.

Ориентировочный состав: Мацапура - Бутко, Батагов, Снурницын, Данченко - Бражко, Булеца, Чурко - Кирюханцев, Нагнойный, Русин

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 2 Шахтер 10 8 2 0 23-5 +18 26 3 Заря 11 7 1 3 23-16 +7 22

Статистика команд

"Шахтер":

"Заря":

Очные встречи

"Шахтер" - "Заря": трансляция матча

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"Шахтер" - "Заря": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Заря" от UA-Football

Ничья 2:2. Рискнем поставить на сенсацию. "Шахтер" ныне в хорошей форме, но матч с "Зарей" может стать как феерией команды Йовичевича, так и провалом. Луганчане не блещут в обороне, но против них (как и просто остальных представителей УПЛ), "горняки" не смогут себе позволить играть вторым номером. Это будет делать "Заря" и когда парни ван Леувена оказываются в своей стихии, то могут огорчить любую команду нашего чемпионата ("Динамо" не даст соврать).

Команда, забившая первой, получит огромное преимущество, однако при любом сценарии мы ожидаем яркий матч и обилие голов. И здесь у гостей могут быть шансы, от чего мы и поставим на ничью.