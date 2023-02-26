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Ротань дебютирует. Александрия - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 февраля 2023
Украинский футбол снова с нами
Фото: ФК Александрия
Украинский зритель, возрадуйся, ибо возвращается настоящий футбол. Быстро прошли почти три месяца разлуки и теперь мы снова сможем наблюдать за матчами украинского первенства. Весенняя часть официально начнется в предпоследний день зимы, когда на стадионе "Ника" будет сыгран перенесенный поединок шестого тура между "Александрией" и "Металлистом 1925". В октябре матчу помешали ракетные атаки, но мы надеемся, что на этот раз футбол состоится согласно расписанию. Тем более, что нас ждет не обычный матч, а дебют Руслана Ротаня во главе клуба УПЛ, и сразу в игре против весьма непростого оппонента.
"Александрия" 13:00 "Металлист 1925"
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27 февраля, Александрия, стадион "Ника"
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Трансляция: "Setanta Sport+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"
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Последние новости и составы
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"Александрия":
Вероятно, главная зимняя неожиданность, которая случилась в украинском футболе, это смена тренера в "Александрии". Да, коллектив Юрия Гуры просел по результатам в ноябре, разгромно проиграл "Заре", однако продолжал уверенно идти в зоне еврокубков, а по потерянным очкам не уступал даже "Динамо". Но руководство решило, что наставник не справился с миссией (клуб, судя по всему, должен был идти в первой тройке), а потому Гуру убрали, назначив вместо него тренера молодежной сборной Руслана Ротаня.
Однако важно другое. Руслан Ротань - не кризисный менеджер, а скорее тренер, который строит в долгую. Первые его результаты во главе молодежки заставляли плакать, однако спустя время он вывел коллектив на весеннее Евро, выполнив главную цель. И теперь есть два варианта: либо руководство "горожан" готово запастись терпением и дать Ротаню время (не факт, что на выходе получится что-то успешное), либо и самого Руслана Петровича летом уволят, если таки не получится запрыгнуть в тройку.
Товариські матчі:— FC Olexandriуa (@FCO1948) February 13, 2023
"Олександрія" - "Пюнік" 0:1https://t.co/aE7C8MA3D2
"Олександрія" - "Діла" 4:1https://t.co/QBUS8O6gdD pic.twitter.com/R2LETrstX0
Зимой Ротань почистил под себя состав, убрав кипера Билыка, хавбеков Демченко и Дрышлюка и центрбека Мельника. Также из потерь отметим возвращение в "Динамо" защитника Дячука. В качестве зимнего усиления коуч получил опытных Шевченко и Логинова, которых мы ждем в старте уже в понедельник, а также опорника Михайленко. Николай не прижился в "Заре", однако в молодежке играет постоянно. А значит и в "Александрии" будет. Есть вопросы касательно состояния Ковальца и Калитвинцева. Последний на сборах принял участие лишь в одной игре.
Ориентировочный состав: Шевченко - Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков - Михайленко, Рыбалка, Белошевский - Авагимян, Кожушко, Третьяков
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"Металлист 1925":
В отличие от своего будущего соперника, харьковчане зимовали спокойнее. Все же свою тренерскую рокировку они совершили еще по ходу осени и ближе к концу полугодия она принесла плоды. Тандем Эдмара и Голодюка слабо начал (одно очко в трех играх), однако на финише выдал отличную серию из четырех игр без поражений (две победы и две ничьих). В последней игре года харьковчане отобрали очки у "Динамо", а голкипер Мозиль стал главным героем вечера, отбив пенальти и совершив пару ярких сейвов. Не зря же мы его взяли в сборную лучших по итогам полугодия.
"Металлист 1925" - синоним спокойствия и скуки во время трансферной кампании. Клуб отпустил Дудика и Зубкова, а также потерял основного форварда Борячука, который вернулся в "Шахтер". Поговаривали о переговорах касательно продления аренды, однако пока харьковчане находятся без ударного форварда. Как, собственно говоря, и "Александрия", не сумевшая арендовать у "Шахтера" Андрея Кулакова. Из трансферов на вход отметим, что "1925" усилился Абдуллой Абдуллаевым, который последние полгода провел без клуба.
Збираємо гравців на матч усіх зірок ????????#allstars #football #Edmar #Xavier pic.twitter.com/YBr5aEpGGC— FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) February 5, 2023
Против "горожан" в понедельник точно не сыграет центрбек Курило, который вынужден отбывать дисквалификацию. Помимо этого, есть вопросы касательно капитана и лидера Габелка - в последнем товарняке он был заменен уже на 16-й минуте, что может свидетельствовать о повреждении. На позиции форварда прогнозируем появление 22-летнего Чирука, который чаще остальных наигрывался в качестве "девятки" на сборах.
Ориентировочный состав: Мозиль - Жичиков, Ткачук, Безуглый, Капинус - Русин, Вачиберадзе, Мартынюк, Бычек, Ременюк - Чирук
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|5
|Александрия
|13
|7
|3
|3
|23-19
|+4
|24
|7
|Металлист 1925
|14
|4
|6
|4
|13-17
|-4
|18
Статистика команд
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"Александрия":
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"Металлист 1925":
Очные встречи
"Александрия" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Александрия" - "Металлист 1925" от UA-Football
Ничья 1:1. Если судить сугубо по месту в таблице и глубине состава, то хозяева будущего матча выглядят явными фаворитами, однако все не так просто. Оба будущих соперника еще не набрали темп после сборов, а потому в первом поединке может случиться разное. Тем более, когда одна из команд зимой меняет тренера и обновляет часть состава. Учитывая, что у "Александрии" и "Металлиста 1925" есть схожие проблемы с форвардом, мы не ждем особой феерии на поле в ближайший понедельник. Команды только набирают форму, а сама игра, если подарит голы, то вряд ли больше двух.
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