  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Ротань дебютирует. Александрия - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 февраля 2023
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань дебютирует. Александрия - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 февраля 2023

Украина
(1 голосов)

Украинский футбол снова с нами

Ротань дебютирует. Александрия - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 февраля 2023

Фото: ФК Александрия

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский зритель, возрадуйся, ибо возвращается настоящий футбол. Быстро прошли почти три месяца разлуки и теперь мы снова сможем наблюдать за матчами украинского первенства. Весенняя часть официально начнется в предпоследний день зимы, когда на стадионе "Ника" будет сыгран перенесенный поединок шестого тура между "Александрией" и "Металлистом 1925". В октябре матчу помешали ракетные атаки, но мы надеемся, что на этот раз футбол состоится согласно расписанию. Тем более, что нас ждет не обычный матч, а дебют Руслана Ротаня во главе клуба УПЛ, и сразу в игре против весьма непростого оппонента.

Содержание

"Александрия" 13:00 "Металлист 1925"

VBET-лига. 6-й тур
27 февраля, Александрия, стадион "Ника"
Арбитр:
Трансляция: "Setanta Sport+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Александрия":

Вероятно, главная зимняя неожиданность, которая случилась в украинском футболе, это смена тренера в "Александрии". Да, коллектив Юрия Гуры просел по результатам в ноябре, разгромно проиграл "Заре", однако продолжал уверенно идти в зоне еврокубков, а по потерянным очкам не уступал даже "Динамо". Но руководство решило, что наставник не справился с миссией (клуб, судя по всему, должен был идти в первой тройке), а потому Гуру убрали, назначив вместо него тренера молодежной сборной Руслана Ротаня.

Читайте такжеИтоги первой части сезона УПЛ. Александрия. В ожидании Руслана Ротаня?

Однако важно другое. Руслан Ротань - не кризисный менеджер, а скорее тренер, который строит в долгую. Первые его результаты во главе молодежки заставляли плакать, однако спустя время он вывел коллектив на весеннее Евро, выполнив главную цель. И теперь есть два варианта: либо руководство "горожан" готово запастись терпением и дать Ротаню время (не факт, что на выходе получится что-то успешное), либо и самого Руслана Петровича летом уволят, если таки не получится запрыгнуть в тройку.

Зимой Ротань почистил под себя состав, убрав кипера Билыка, хавбеков Демченко и Дрышлюка и центрбека Мельника. Также из потерь отметим возвращение в "Динамо" защитника Дячука. В качестве зимнего усиления коуч получил опытных Шевченко и Логинова, которых мы ждем в старте уже в понедельник, а также опорника Михайленко. Николай не прижился в "Заре", однако в молодежке играет постоянно. А значит и в "Александрии" будет. Есть вопросы касательно состояния Ковальца и Калитвинцева. Последний на сборах принял участие лишь в одной игре.

Ориентировочный состав: Шевченко - Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков - Михайленко, Рыбалка, Белошевский - Авагимян, Кожушко, Третьяков

  • "Металлист 1925":

В отличие от своего будущего соперника, харьковчане зимовали спокойнее. Все же свою тренерскую рокировку они совершили еще по ходу осени и ближе к концу полугодия она принесла плоды. Тандем Эдмара и Голодюка слабо начал (одно очко в трех играх), однако на финише выдал отличную серию из четырех игр без поражений (две победы и две ничьих). В последней игре года харьковчане отобрали очки у "Динамо", а голкипер Мозиль стал главным героем вечера, отбив пенальти и совершив пару ярких сейвов. Не зря же мы его взяли в сборную лучших по итогам полугодия.

Читайте такжеКрутые Довбик и Мудрик, яркие новички Зари. Сборная первого полугодия УПЛ

"Металлист 1925" - синоним спокойствия и скуки во время трансферной кампании. Клуб отпустил Дудика и Зубкова, а также потерял основного форварда Борячука, который вернулся в "Шахтер". Поговаривали о переговорах касательно продления аренды, однако пока харьковчане находятся без ударного форварда. Как, собственно говоря, и "Александрия", не сумевшая арендовать у "Шахтера" Андрея Кулакова. Из трансферов на вход отметим, что "1925" усилился Абдуллой Абдуллаевым, который последние полгода провел без клуба.

Против "горожан" в понедельник точно не сыграет центрбек Курило, который вынужден отбывать дисквалификацию. Помимо этого, есть вопросы касательно капитана и лидера Габелка - в последнем товарняке он был заменен уже на 16-й минуте, что может свидетельствовать о повреждении. На позиции форварда прогнозируем появление 22-летнего Чирука, который чаще остальных наигрывался в качестве "девятки" на сборах.

Ориентировочный состав: Мозиль - Жичиков, Ткачук, Безуглый, Капинус - Русин, Вачиберадзе, Мартынюк, Бычек, Ременюк - Чирук

Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
5 Александрия 13 7 3 3 23-19 +4 24
7 Металлист 1925 14 4 6 4 13-17 -4 18

Статистика команд

  • "Александрия":

Ротань дебютирует. Александрия - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 февраля 2023 - изображение 1

  • "Металлист 1925":

Ротань дебютирует. Александрия - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 февраля 2023 - изображение 2

Очные встречи

Ротань дебютирует. Александрия - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 февраля 2023 - изображение 3

"Александрия" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

Parimatch
1.92
3.55
4.00
Сделать ставку
Favbet
1.85
3.90
3.90
Сделать ставку
VBET
1.98
3.68
4.00
Сделать ставку

Прогноз на матч "Александрия" - "Металлист 1925" от UA-Football

Ничья 1:1. Если судить сугубо по месту в таблице и глубине состава, то хозяева будущего матча выглядят явными фаворитами, однако все не так просто. Оба будущих соперника еще не набрали темп после сборов, а потому в первом поединке может случиться разное. Тем более, когда одна из команд зимой меняет тренера и обновляет часть состава. Учитывая, что у "Александрии" и "Металлиста 1925" есть схожие проблемы с форвардом, мы не ждем особой феерии на поле в ближайший понедельник. Команды только набирают форму, а сама игра, если подарит голы, то вряд ли больше двух.

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 - АЕК Ларнака. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 23 февраля 2023
yellow-arrow
АЕК Ларнака - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 16 февраля 2023
yellow-arrow
Динамо - Марибор. Анонс и прогноз контрольного матча на 28 января 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Жажа the best (Харьков)
26.02.2023 в 20:18
Разница мячей отрицательная. Пора исправлять ситуацию. Как раз и соперник удобный! Вперед Эдмар! Устрой завтра Ротаню настоящий кошмар!
Ответить
0
0
aleks68
26.02.2023 в 20:35
иди увольняй кучера "эксперт" занюханный.только языком трепать можешь лопух
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
26.02.2023 в 20:16
Ротань ещё не заслужил чтобы его называли тренером он пока чистый ФИЗРУК --что он выиграл и добился--уничтожил ЧМ молодёжку--угробил с Шевчуком Олимпик
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде