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Минай - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.04.2023
Минай - Ингулец: Прогноз и анонс матча ⋉ 01.04.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Минай/Автор невідомий
С точки зрения борьбы за выживание это один из самых важных матчей второго круга. Иначе о противостоянии двух прямых конкурентов говорить нельзя. "Минай" и "Ингулец" в последних турах добивались определенных успехов (хотя команда Ковальца перед перерывом на сборные прервала свою историческую победную серию), но не лишились статуса аутсайдеров турнира. Обеим есть за что бороться, и обоих впереди ожидает очень интенсивный отрезок, в течение которого и определятся перспективы будущего. Обоим нужна уверенность. Так что отчетный матч – возможность ее получить.
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УПЛ. 19-й тур. 01.04.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле -
"Минай" 12:00 "Ингулец"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports (OTT и YouTube-канал)
Новости "Миная"
Календарный год начался для закарпатцев не очень хорошо. Крупное поражение "Шахтеру" (1:4) было "оправдано" разницей в классе между командами, а вот очередная неудача в противостоянии со "Львовом" (0:1) расценивалась в клубе как проявление какого-то проклятия. Вообще, это очень ударило по амбициям и надеждам команды успешно закончить борьбу за выживание, однако затем "Минай" взял четыре очка в матчах с командами из верхней части турнирной таблицы. Причем победа над "Колосом" была одержана в гостях – впервые в истории противостояния с ковалевцами.
"Ингулец" "Минай" раньше тоже побеждал. Причем именно в гостях. Именно в первом круге нынешнего чемпионата. Тогда та победа прервала 19-тиматчевую (!) безвыигрышную серию закарпатцев в УПЛ и стала первой гостевой победой в истории выступлений клуба на элитарном уровне вообще. История. Но есть еще один незакрытый гештальт. "Минай" никогда не побеждал "Ингулец" дома в игровое время (есть только одна победа в серии пенальти в Кубке Украины). Может быть, пришло время для еще одного подвига?
Многое будет зависеть от кадровой ситуации. До перерыва на сборные "Минай" боролся с кадровыми неурядицами. Многие игроки пропускали матчи по состоянию здоровья, были и такие, кто играл на уколах. Сегодня добавляется другая проблема – дисквалификация Дмитрия Немчанинова. Придется обходиться без одного из опытнейших игроков основы.
Ориентировочный состав: Бандура – Гончар, Мельник, Горин, Булеза – Витенчук, Шишка, Твердохлеб – Воробчак, Гечев – Вишневский
Новости "Ингульца"
"Ингулец" успел уже в этом году наделать немало шума. Прежде всего – эффектной гостевой победой над "Динамо". Затем последовала виктория в противостоянии с "Металлистом 1925", что помогло установить лучшую в истории выступлений "Ингульца" в элите серию – четыре победы подряд. Однако сохранить такой темп до паузы не удалось. Перед международным перерывом подопечные Сергея Ковальца уступили дома "Черноморцу" 1:2.
В общем, неприятно, но всего позитива тот неудачный результат не перечеркнул. Чувствуется, что с приходом нового тренера команда из Петрово получила заряд бодрости, подъема. Греет сердце болельщиков и положение в турнирной таблице – пребывание в топ-10 (хотя отрыв от преследователей совсем незначителен).
Наконец, еще одна капля позитива – это возвращение к тренировкам в основной группе Евгения Запорожца. Один из лидеров команды травмировался еще на зимних сборах, поэтому после восстановления чемпионата еще не играл. На матч с "Минаем" он должен быть минимум в заявке. А вот Владислава Клименко точно не будет – у него дисквалификация.
Ориентировочный состав: Билык – Ченбай, Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Кухарук, Запорожец, Козак – Нагиев, Одарюк – Марусич
"Минай" - "Ингулец". Статистика личных встреч
Это тот случай, когда о соперниках смело можно говорить, что они стоят друг друга. У "Миная" и "Ингульца" одинакова не только статистика личных встреч (по одной победе каждой из команд и пять ничьих), но даже статистика забитых-пропущенных. Этот баланс не нарушится, если будет ничья. Если же кто-то победит, то минимум до следующего чемпионата будет иметь лучшие личные показатели.
"Минай" - "Ингулец". Последние матчи команд
Конечно, у "Миная" в последних матчах больше позитива, чем негатива. В начале года, как уже говорилось, было два поражения, но после того – два удачных результата с претендентами на еврокубковые места, а раньше, еще перед неудачными играми с "Шахтером" и "Львовом", были три матча без поражений. Поэтому можно говорить о боевом настроении команды Владимира Шарана. "Минай" знает, за что борется. И главное – имеет определенную стратегию и самобытность. Этим и попытается воспользоваться в очень упорной борьбе за выживание.
"Ингулец" – в топ-10, а если посчитать еще и потенциальные очки за один не сыгранный матч, то можно вообще замахнуться на седьмое место. Но это иллюзия. Петровчанам главное будет не вылететь. И для этого нужно вернуться на тот путь, по которому команда шла до поражения от "Черноморца". Тогда было четыре победы подряд. В противостоянии с одесситами насторожил не только результат, но и содержание игры. Увидим, что это было: случайность или тенденция?
"Минай" - "Ингулец". Турнирное положение команд
В турнирной таблице команды разделяет одно очко. "Ингулец" имеет еще один матч в запасе, который потенциально может отдалить его от зоны вылета на достаточно безопасное (по меркам нынешней ситуации и высокой плотности) расстояние. "Минай" – в зоне переходных матчей, но по очкам не отстает от "Вереса" и "Черноморца", которые не являются очевидными претендентами на вылет.
Матч важен для обеих команд. Хотя при любом его итоге и "Минай", и "Ингулец" не потеряют шансы на спасение. Как и не обезопасят себя полностью от вылета.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|17
|13
|3
|1
|45-12
|+33
|42
|0
|2
|СК Днепр-1
|17
|12
|3
|2
|34-13
|+21
|39
|0
|3
|Заря
|18
|11
|4
|3
|39-25
|+14
|37
|0
|4
|Динамо
|18
|10
|3
|5
|25-16
|+9
|33
|0
|5
|ФК Александрия
|17
|7
|7
|3
|29-25
|+4
|28
|0
|6
|Колос
|18
|6
|5
|7
|15-20
|-5
|23
|0
|7
|Кривбасс
|18
|6
|4
|8
|14-21
|-7
|22
|0
|8
|Металлист 1925
|18
|4
|9
|5
|17-28
|-11
|21
|0
|9
|Ворскла
|18
|5
|5
|8
|22-25
|-3
|20
|0
|10
|Ингулец
|17
|5
|4
|8
|17-21
|-4
|19
|0
|11
|Черноморец
|18
|4
|6
|8
|16-23
|-7
|18
|0
|12
|Верес
|18
|5
|3
|10
|20-26
|-6
|18
|0
|13
|ФК Минай
|18
|4
|6
|8
|13-21
|-8
|18
|0
|14
|Рух
|17
|4
|5
|8
|19-26
|-7
|17
|0
|15
|Металлист
|18
|4
|5
|9
|17-27
|-10
|17
|0
|16
|ФК Львов
|17
|3
|4
|10
|13-26
|-13
|13
|0
"Минай" - "Ингулец". Ставка и коэффициенты
"Минай" - "Ингулец". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Ничья – самый популярный результат в матчах между этими командами (случался пять раз). В пользу такого итога свидетельствует и тот факт, что в общей сложности "Минай" дома играет менее эффективно, чем на выезде – шесть набранных очков против двенадцати. В то время как "Ингулец" уже имеет опыт побед над "Минаем" на его территории и главное – трижды играл здесь вничью в игровое время. Есть смысл сделать ставку на очередную мировую.
Данный прогноз – один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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