Минай - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.04.2023

С точки зрения борьбы за выживание это один из самых важных матчей второго круга. Иначе о противостоянии двух прямых конкурентов говорить нельзя. "Минай" и "Ингулец" в последних турах добивались определенных успехов (хотя команда Ковальца перед перерывом на сборные прервала свою историческую победную серию), но не лишились статуса аутсайдеров турнира. Обеим есть за что бороться, и обоих впереди ожидает очень интенсивный отрезок, в течение которого и определятся перспективы будущего. Обоим нужна уверенность. Так что отчетный матч – возможность ее получить.

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УПЛ. 19-й тур. 01.04.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле -

"Минай" 12:00 "Ингулец"

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Новости "Миная"

Календарный год начался для закарпатцев не очень хорошо. Крупное поражение "Шахтеру" (1:4) было "оправдано" разницей в классе между командами, а вот очередная неудача в противостоянии со "Львовом" (0:1) расценивалась в клубе как проявление какого-то проклятия. Вообще, это очень ударило по амбициям и надеждам команды успешно закончить борьбу за выживание, однако затем "Минай" взял четыре очка в матчах с командами из верхней части турнирной таблицы. Причем победа над "Колосом" была одержана в гостях – впервые в истории противостояния с ковалевцами.

"Ингулец" "Минай" раньше тоже побеждал. Причем именно в гостях. Именно в первом круге нынешнего чемпионата. Тогда та победа прервала 19-тиматчевую (!) безвыигрышную серию закарпатцев в УПЛ и стала первой гостевой победой в истории выступлений клуба на элитарном уровне вообще. История. Но есть еще один незакрытый гештальт. "Минай" никогда не побеждал "Ингулец" дома в игровое время (есть только одна победа в серии пенальти в Кубке Украины). Может быть, пришло время для еще одного подвига?

Многое будет зависеть от кадровой ситуации. До перерыва на сборные "Минай" боролся с кадровыми неурядицами. Многие игроки пропускали матчи по состоянию здоровья, были и такие, кто играл на уколах. Сегодня добавляется другая проблема – дисквалификация Дмитрия Немчанинова. Придется обходиться без одного из опытнейших игроков основы.

Ориентировочный состав: Бандура – Гончар, Мельник, Горин, Булеза – Витенчук, Шишка, Твердохлеб – Воробчак, Гечев – Вишневский

Новости "Ингульца"

"Ингулец" успел уже в этом году наделать немало шума. Прежде всего – эффектной гостевой победой над "Динамо". Затем последовала виктория в противостоянии с "Металлистом 1925", что помогло установить лучшую в истории выступлений "Ингульца" в элите серию – четыре победы подряд. Однако сохранить такой темп до паузы не удалось. Перед международным перерывом подопечные Сергея Ковальца уступили дома "Черноморцу" 1:2.

В общем, неприятно, но всего позитива тот неудачный результат не перечеркнул. Чувствуется, что с приходом нового тренера команда из Петрово получила заряд бодрости, подъема. Греет сердце болельщиков и положение в турнирной таблице – пребывание в топ-10 (хотя отрыв от преследователей совсем незначителен).

Наконец, еще одна капля позитива – это возвращение к тренировкам в основной группе Евгения Запорожца. Один из лидеров команды травмировался еще на зимних сборах, поэтому после восстановления чемпионата еще не играл. На матч с "Минаем" он должен быть минимум в заявке. А вот Владислава Клименко точно не будет – у него дисквалификация.

Ориентировочный состав: Билык – Ченбай, Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Кухарук, Запорожец, Козак – Нагиев, Одарюк – Марусич

"Минай" - "Ингулец". Статистика личных встреч

Это тот случай, когда о соперниках смело можно говорить, что они стоят друг друга. У "Миная" и "Ингульца" одинакова не только статистика личных встреч (по одной победе каждой из команд и пять ничьих), но даже статистика забитых-пропущенных. Этот баланс не нарушится, если будет ничья. Если же кто-то победит, то минимум до следующего чемпионата будет иметь лучшие личные показатели.

"Минай" - "Ингулец". Последние матчи команд

Конечно, у "Миная" в последних матчах больше позитива, чем негатива. В начале года, как уже говорилось, было два поражения, но после того – два удачных результата с претендентами на еврокубковые места, а раньше, еще перед неудачными играми с "Шахтером" и "Львовом", были три матча без поражений. Поэтому можно говорить о боевом настроении команды Владимира Шарана. "Минай" знает, за что борется. И главное – имеет определенную стратегию и самобытность. Этим и попытается воспользоваться в очень упорной борьбе за выживание.

"Ингулец" – в топ-10, а если посчитать еще и потенциальные очки за один не сыгранный матч, то можно вообще замахнуться на седьмое место. Но это иллюзия. Петровчанам главное будет не вылететь. И для этого нужно вернуться на тот путь, по которому команда шла до поражения от "Черноморца". Тогда было четыре победы подряд. В противостоянии с одесситами насторожил не только результат, но и содержание игры. Увидим, что это было: случайность или тенденция?

"Минай" - "Ингулец". Турнирное положение команд

В турнирной таблице команды разделяет одно очко. "Ингулец" имеет еще один матч в запасе, который потенциально может отдалить его от зоны вылета на достаточно безопасное (по меркам нынешней ситуации и высокой плотности) расстояние. "Минай" – в зоне переходных матчей, но по очкам не отстает от "Вереса" и "Черноморца", которые не являются очевидными претендентами на вылет.

Матч важен для обеих команд. Хотя при любом его итоге и "Минай", и "Ингулец" не потеряют шансы на спасение. Как и не обезопасят себя полностью от вылета.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 17 13 3 1 45-12 +33 42 0 2 СК Днепр-1 17 12 3 2 34-13 +21 39 0 3 Заря 18 11 4 3 39-25 +14 37 0 4 Динамо 18 10 3 5 25-16 +9 33 0 5 ФК Александрия 17 7 7 3 29-25 +4 28 0 6 Колос 18 6 5 7 15-20 -5 23 0 7 Кривбасс 18 6 4 8 14-21 -7 22 0 8 Металлист 1925 18 4 9 5 17-28 -11 21 0 9 Ворскла 18 5 5 8 22-25 -3 20 0 10 Ингулец 17 5 4 8 17-21 -4 19 0 11 Черноморец 18 4 6 8 16-23 -7 18 0 12 Верес 18 5 3 10 20-26 -6 18 0 13 ФК Минай 18 4 6 8 13-21 -8 18 0 14 Рух 17 4 5 8 19-26 -7 17 0 15 Металлист 18 4 5 9 17-27 -10 17 0 16 ФК Львов 17 3 4 10 13-26 -13 13 0

"Минай" - "Ингулец". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Ингулец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Ничья – самый популярный результат в матчах между этими командами (случался пять раз). В пользу такого итога свидетельствует и тот факт, что в общей сложности "Минай" дома играет менее эффективно, чем на выезде – шесть набранных очков против двенадцати. В то время как "Ингулец" уже имеет опыт побед над "Минаем" на его территории и главное – трижды играл здесь вничью в игровое время. Есть смысл сделать ставку на очередную мировую.