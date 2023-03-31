Александрия - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 апреля 2023

Одним из самых интересных матчей 19-го тура УПЛ станет игра между "Александрией" и "Ворсклой". На стадионе "Ника" встретятся команды, которые, как нам кажется, перед началом сезона планировали бороться за медали (руководство "горожан" это даже объявляло официально), однако пока дела у них идут не лучшим образом. Полтавчане, вероятно, претендуют на титул главного разочарования, идя на данный момент в середине таблицы и не побеждая в 2023-м году.

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"Александрия" так же начинает забывать сладкий вкус триумфа. В последней игре Юрия Гуры, которая прошла в начале декабря, "горожане" поделили очки с "Рухом", а после выдали четыре ничьи кряду в эпоху Руслана Ротаня. О потенциальной борьбе за медали многие болельщики команды начали забывать, однако команде еще предстоит удержать пятую строчку. А для этого нужно забыть о миролюбии и начинать играть на победу.

"Александрия" 15:00 "Ворскла"

VBET-лига. 19-й тур

1 апреля, Александрия, стадион "Ника"

Арбитр: Я.Козык

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Александрия":

3:3, 2:2, 1:1, 0:0. Заметили тенденцию? Вы правы, каждый свой матч в 2023-м году "Александрия" сыграла вничью, при этом с каждым разом забивая и пропуская на один гол меньше. Учитывая, что ниже 0:0 в голевом плане падать некуда, мы ожидаем смену результата от "горожан", однако последние игры не дают особой надежды на прогресс. Идеи Ротаня на новом месте приживаются не быстро (и это прогнозировалось многими), а командировка коуча в главную команду страны, не пошла "Александрии" на руку. По крайней мере, в плане наработки новых элементов и коммуникации.

У "Александрии" все здорово в плане кадров, ибо нет ни дисквалифицированных игроков, ни травмированных. Ротань четко обозначил свое желание играть в 4-3-3, да и основной костяк виден достаточно четко. Есть вопросы по Калитвинцеву, который пока не впечатляет при новом коуче, а потому место справа в атаке вполне может занять Кожушко. Также в центре поля есть выбор среди Рыбалки и Ковальца на позицию одного из хавбеков - места Михайленко и Мустафаева пока кажутся незыблемыми.

Ориентировочный состав: Шевченко - Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков - Михайленко, Рыбалка, Мустафаев - Кожушко, Кулаков, Третьяков

"Ворскла":

Подобно "Александрии", свою последнюю победу "ворскляне" праздновали еще в прошлом году, когда на выезде смогли одолеть "Колос". После этого - сплошные ничьи да поражения. В последнем туре перед международной паузой "зелено-белые" поделили очки с "Металлистом 1925", проведя неоднозначный матч. С одной стороны, был тотальный контроль мяча и несколько неплохих эпизодов, с другой - команда плохо реагировала на смену владения и оставляла огромные дыры в обороне. Харьковчане могли наказывать.

С большой долей вероятности Скрипник вернет в старт Кравца и Юрченко, которые не играли в прошлом туре из-за дисквалификации. Также поставим на возвращение в основу Скляра, не игравшего в прошлом туре по решению самого коуча. А вот по игрокам в атаке все прогнозировано - там не должно произойти никаких изменений.

Ориентировочный состав: Исенко - Пердута, Рамирес, Чеснаков, Кравец - Челядин, Скляр - Родригес, Юрченко, Сефери - Степанюк

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 5 Александрия 17 7 7 3 29-25 +4 28 9 Ворскла 18 5 5 8 22-25 -3 20

Статистика команд

"Александрия":

"Ворскла":

Очные встречи

"Александрия" - "Ворскла": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Ворскла" от UA-Football

Победа "Ворсклы" 2:1. Кому-то покажется, что мы даем сильно рискованный прогноз, однако для вас подготовлены аргументы. Оба соперника тяжело впитывают идеи своих наставников, однако Виктор Скрипник дольше работает со своими подопечными, да и помимо этого является более опытным специалистом. К тому же, пока Ротань работал со сборной Украиной, коуч полтавчан был с "Ворсклой" и целенаправленно вел подготовку к будущим играм УПЛ. Учитывая это, а также возвращение важнейших элементов команды (Кравца и Юрченко), ставим на минимальный триумф гостей, которые не проиграют "Александрии" уже в четвертом матче кряду.