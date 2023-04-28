Ингулец – Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ 29.04.2023

Ну какая интрига в матче между недавним аутсайдером и второй командой чемпионата? Однако "Ингулец" этой весной покоряет новые вершины и понемногу приближается к званию середняка УПЛ. Пока этот статус условен, учитывая плотность в нижней части таблицы, но если удастся зацепиться за "Кривбасс" и "Ворсклу", борьба за выживание по меньшей мере в текущем сезоне останется в прошлом. "Днепр-1" между двумя огнями: с одной стороны хочется отцепить от себя "Зарю", с другой - нужно как-то догонять "Шахтер". Александру Кучеру необходимо найти психологический баланс в раздевалке, чтобы одновременно выполнить обе задачи. Казалось, побеждай и все. Но с этим компонентом в 2023-м у днепрян все не очень хорошо: всего четыре выигрыша в семи встречах, что по меркам украинской Премьер-лиги - не чемпионский ход.

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"Ингулец" - "Днепр-1"

Vbet лига. 23-й тур

29 апреля. Петрово. Стадион: "Ингулец". Начало в 14:00

Главный арбитр – Юрий Иванов

Ассистенты: Семен Шлончак и Виктор Матяш

Трансляция на ТВ – не запланирована

Интернет-трансляция – ОТТ-платформа Setanta Sports

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Ингулец": последние новости

После зимней паузы из лобовых игр "Ингулец" не победил только "Черноморец". В качестве "бонуса" удалось взять четыре очка в матчах с "Динамо" и "Александрией". Если ребята Сергея Ковальца не потеряют набранный темп, еще до заключительных туров чемпионата тренерский штаб решит задачу с местом в УПЛ и сможет, например, проверить игроков с юношеского чемпионата в первой команде. Впрочем, расслабляться однозначно рано, ведь в ближайший месяц будут игры с "Днепром-1", "Шахтером" и "Зарей".

"Ингулец" начинал год с тремя центрбеками, но затем перестроился на игру в четыре защитника. По сравнению с предыдущим туром должен вернуться на поле отбывший дисквалификацию Кучеренко. Не исключено, что тренерский штаб проведет ротацию, учитывая, что это третий матч за одиннадцать дней: для середняков или аутсайдеров УПЛ обычно это тяжелая ноша.

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева – направо): Билык – Мельничук, Ковалев, Кучеренко, Нагиев – Клименко – Смоляков, Запорожец, Кухарук, Одарюк – Марусич.

"Днепр-1": последние новости

В первых пяти турах текущего чемпионата "Днепр-1" не пропустил ни одного гола. а в общей сложности зимовали с отметкой только в десять пропущенных. По ходу 2023-го голкиперы команды уже девять раз вынимали мяч из сетки собственных ворот, в том числе по два раза от обеих львовских клубов, входящих в пятерку худших атак лиги. Очевидно, что сколько бы ни забивал лучший бомбардир чемпионата Артем Довбик (в настоящее время у него 19 голов), проблемы в защите все его старания нивелируют.

Почти не сомневаюсь, что после перфоманса Валефа против "Руха", когда он сам вывел соперника на пустые ворота, в рамку вернется Рыбак. Амаш, Пурита и Лучкевич все еще в лазарете, Каплиенко из-за повреждения пропустил предыдущий тур, поэтому в старте слева в защите неожиданно вышел Назаренко. Именно зона левого бека выглядит наиболее интригующей: снова ли мы увидим там номинально правого вингера или с хоть каким-то опытом игры на этой позиции Пасича?

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Рыбак - Пасич, Сарапий, Сваток, Адамюк - Рубчинский, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк - Довбик.

Турнирная таблица

"Ингулец" еще не решил все вопросы в борьбе за сохранение прописки в элите на следующий сезон, однако дышать команда Сергея Ковальца стало легче. Пока петровцы девятые и имеют теоретическую возможность по итогам текущих выходных замахнуться даже на восьмую строчку, если сама команда Ковальца победит, а "Кривбасс" - проиграет. Среди соперников, идущих ниже, существует риск, что "казаков" обойдут "М1925", "Верес" и "Черноморец", если выиграют в субботу.

"Днепр-1" в зеркале заднего вида все еще усматривает силуэт "Зари", которая, похоже, не готова досрочно прощаться с надеждами на Лигу чемпионов. Чтобы точно еще на тур оставить за собой вторую строчку, днепрянам нужно побеждать в Петровом. Также подопечные Александра Кучера продолжают мечтать о борьбе за чемпионство. Да, отрыв от "Шахтера" прямо сейчас составляет аж восемь очков, однако у днепрян две игры в запасе.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 23 17 5 1 56-17 +39 56 2 СК Днепр-1 21 15 3 3 46-19 +27 48 3 Заря 22 14 4 4 45-27 +18 46 4 Динамо 23 13 5 5 34-19 +15 44 5 ФК Александрия 21 8 10 3 33-26 +7 34 6 Колос 23 8 6 9 20-24 -4 30 7 Ворскла 22 8 5 9 27-30 -3 29 8 Кривбасс 22 8 4 10 19-26 -7 28 9 Ингулец 22 7 5 10 20-24 -4 26 10 Металлист 1925 22 5 10 7 19-34 -15 25 11 Верес 23 6 6 11 30-36 -6 24 12 Черноморец 22 5 8 9 22-29 -7 23 13 ФК Минай 22 5 7 10 16-26 -10 22 14 Рух 22 4 7 11 22-34 -12 19 15 Металлист 23 4 7 12 25-39 -14 19 16 ФК Львов 23 3 4 16 18-42 -24 13

Последние матчи

"Ингулец" не назовешь яркой командой, но нельзя забывать, что мы говорим об аутсайдере чемпионата, который еще недавно находился в опасной зоне. Впрочем, несмотря ни на что, петровцам есть что вспомнить этой весной. Навсегда в истории клуба отдельно от других результатов будет стоять победа над "Динамо" в первом туре второй части сезона: никто не будет впоминать состояние киевлян, однако все в клубе будут гордиться тем результатом. В целом большинство игр "казаков" больше идут на три результата: где-то удается выгрызать победы, как с "Минаем" и "Рухом", где-то победу одерживает соперник ("Колос", "Черноморец").

В 2023 году команда Александра Кучера не выглядит в УПЛ той машиной, которой была осенью. По результатам десяти последних матчей в чемпионате днепряне показывают лишь пятый результат, уступая в том числе "Ингульцу". На этом промежутке у "Днепра-1" пять побед и три поражения. Показательна в этом плане стала игра с "Рухом" в прошлый понедельник, когда СК умудрился пропустить два гола от аутсадера чемпионата, ведя в счете 2:0, а победный мяч забил на четвертой компенсированной минуте.

Личные встречи

"Ингулец" стал первой командой, кто в текущем чемпионате отобрал у днепрян очки. В матче первого круга СК перед свистком на перерыв открыл счет, а за первую половину второго тайма соперники устроили перестрелку и установили на табло счет 2:2. В целом преимущество в личных встречах на стороне "Днепра-1", в активе которого три победы и три ничьи. Единственный выигрыш "казаков" произошел в Кубке Украины, когда петровцы взяли верх 2:1.

Обращаем ваше внимание, что очные матчи соперников обычно получаются результативными. Из семи предыдущих встреч только в двух не забивали обе команды, а "Ингулец" в каждой игре пропускает от "Днепра-1".

"Ингулец" - "Днепр-1": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Ингулец" – "Днепр-1" от UA-Футбол

Фаворит в паре слишком очевиден, поэтому делать чистую ставку на гостей смотрится наивно. Впрочем, "Ингулец" умеет создавать проблемы, что на себе уже испытало "Динамо". В предыдущем туре петровцы отобрали очки у еще одного претендента на еврокубки: "Александрии". Поэтому матч для днепрян ожидается непростым.

Ставка: "Ингулец" с форой +1.5 за 1.6

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша