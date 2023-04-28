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Ингулец – Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ 29.04.2023
Смогут ли петровцы сотворить сенсацию?
Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий
Ну какая интрига в матче между недавним аутсайдером и второй командой чемпионата? Однако "Ингулец" этой весной покоряет новые вершины и понемногу приближается к званию середняка УПЛ. Пока этот статус условен, учитывая плотность в нижней части таблицы, но если удастся зацепиться за "Кривбасс" и "Ворсклу", борьба за выживание по меньшей мере в текущем сезоне останется в прошлом. "Днепр-1" между двумя огнями: с одной стороны хочется отцепить от себя "Зарю", с другой - нужно как-то догонять "Шахтер". Александру Кучеру необходимо найти психологический баланс в раздевалке, чтобы одновременно выполнить обе задачи. Казалось, побеждай и все. Но с этим компонентом в 2023-м у днепрян все не очень хорошо: всего четыре выигрыша в семи встречах, что по меркам украинской Премьер-лиги - не чемпионский ход.
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"Ингулец" - "Днепр-1"
Vbet лига. 23-й тур
29 апреля. Петрово. Стадион: "Ингулец". Начало в 14:00
Главный арбитр – Юрий Иванов
Ассистенты: Семен Шлончак и Виктор Матяш
Трансляция на ТВ – не запланирована
Интернет-трансляция – ОТТ-платформа Setanta Sports
Текстовая трансляция - UA-Футбол
"Ингулец": последние новости
После зимней паузы из лобовых игр "Ингулец" не победил только "Черноморец". В качестве "бонуса" удалось взять четыре очка в матчах с "Динамо" и "Александрией". Если ребята Сергея Ковальца не потеряют набранный темп, еще до заключительных туров чемпионата тренерский штаб решит задачу с местом в УПЛ и сможет, например, проверить игроков с юношеского чемпионата в первой команде. Впрочем, расслабляться однозначно рано, ведь в ближайший месяц будут игры с "Днепром-1", "Шахтером" и "Зарей".
"Ингулец" начинал год с тремя центрбеками, но затем перестроился на игру в четыре защитника. По сравнению с предыдущим туром должен вернуться на поле отбывший дисквалификацию Кучеренко. Не исключено, что тренерский штаб проведет ротацию, учитывая, что это третий матч за одиннадцать дней: для середняков или аутсайдеров УПЛ обычно это тяжелая ноша.
Ориентировочный состав "Ингульца" (слева – направо): Билык – Мельничук, Ковалев, Кучеренко, Нагиев – Клименко – Смоляков, Запорожец, Кухарук, Одарюк – Марусич.
"Днепр-1": последние новости
В первых пяти турах текущего чемпионата "Днепр-1" не пропустил ни одного гола. а в общей сложности зимовали с отметкой только в десять пропущенных. По ходу 2023-го голкиперы команды уже девять раз вынимали мяч из сетки собственных ворот, в том числе по два раза от обеих львовских клубов, входящих в пятерку худших атак лиги. Очевидно, что сколько бы ни забивал лучший бомбардир чемпионата Артем Довбик (в настоящее время у него 19 голов), проблемы в защите все его старания нивелируют.
Почти не сомневаюсь, что после перфоманса Валефа против "Руха", когда он сам вывел соперника на пустые ворота, в рамку вернется Рыбак. Амаш, Пурита и Лучкевич все еще в лазарете, Каплиенко из-за повреждения пропустил предыдущий тур, поэтому в старте слева в защите неожиданно вышел Назаренко. Именно зона левого бека выглядит наиболее интригующей: снова ли мы увидим там номинально правого вингера или с хоть каким-то опытом игры на этой позиции Пасича?
Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Рыбак - Пасич, Сарапий, Сваток, Адамюк - Рубчинский, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк - Довбик.
Турнирная таблица
"Ингулец" еще не решил все вопросы в борьбе за сохранение прописки в элите на следующий сезон, однако дышать команда Сергея Ковальца стало легче. Пока петровцы девятые и имеют теоретическую возможность по итогам текущих выходных замахнуться даже на восьмую строчку, если сама команда Ковальца победит, а "Кривбасс" - проиграет. Среди соперников, идущих ниже, существует риск, что "казаков" обойдут "М1925", "Верес" и "Черноморец", если выиграют в субботу.
"Днепр-1" в зеркале заднего вида все еще усматривает силуэт "Зари", которая, похоже, не готова досрочно прощаться с надеждами на Лигу чемпионов. Чтобы точно еще на тур оставить за собой вторую строчку, днепрянам нужно побеждать в Петровом. Также подопечные Александра Кучера продолжают мечтать о борьбе за чемпионство. Да, отрыв от "Шахтера" прямо сейчас составляет аж восемь очков, однако у днепрян две игры в запасе.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|23
|17
|5
|1
|56-17
|+39
|56
|2
|СК Днепр-1
|21
|15
|3
|3
|46-19
|+27
|48
|3
|Заря
|22
|14
|4
|4
|45-27
|+18
|46
|4
|Динамо
|23
|13
|5
|5
|34-19
|+15
|44
|5
|ФК Александрия
|21
|8
|10
|3
|33-26
|+7
|34
|6
|Колос
|23
|8
|6
|9
|20-24
|-4
|30
|7
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|27-30
|-3
|29
|8
|Кривбасс
|22
|8
|4
|10
|19-26
|-7
|28
|9
|Ингулец
|22
|7
|5
|10
|20-24
|-4
|26
|10
|Металлист 1925
|22
|5
|10
|7
|19-34
|-15
|25
|11
|Верес
|23
|6
|6
|11
|30-36
|-6
|24
|12
|Черноморец
|22
|5
|8
|9
|22-29
|-7
|23
|13
|ФК Минай
|22
|5
|7
|10
|16-26
|-10
|22
|14
|Рух
|22
|4
|7
|11
|22-34
|-12
|19
|15
|Металлист
|23
|4
|7
|12
|25-39
|-14
|19
|16
|ФК Львов
|23
|3
|4
|16
|18-42
|-24
|13
Последние матчи
"Ингулец" не назовешь яркой командой, но нельзя забывать, что мы говорим об аутсайдере чемпионата, который еще недавно находился в опасной зоне. Впрочем, несмотря ни на что, петровцам есть что вспомнить этой весной. Навсегда в истории клуба отдельно от других результатов будет стоять победа над "Динамо" в первом туре второй части сезона: никто не будет впоминать состояние киевлян, однако все в клубе будут гордиться тем результатом. В целом большинство игр "казаков" больше идут на три результата: где-то удается выгрызать победы, как с "Минаем" и "Рухом", где-то победу одерживает соперник ("Колос", "Черноморец").
В 2023 году команда Александра Кучера не выглядит в УПЛ той машиной, которой была осенью. По результатам десяти последних матчей в чемпионате днепряне показывают лишь пятый результат, уступая в том числе "Ингульцу". На этом промежутке у "Днепра-1" пять побед и три поражения. Показательна в этом плане стала игра с "Рухом" в прошлый понедельник, когда СК умудрился пропустить два гола от аутсадера чемпионата, ведя в счете 2:0, а победный мяч забил на четвертой компенсированной минуте.
Личные встречи
"Ингулец" стал первой командой, кто в текущем чемпионате отобрал у днепрян очки. В матче первого круга СК перед свистком на перерыв открыл счет, а за первую половину второго тайма соперники устроили перестрелку и установили на табло счет 2:2. В целом преимущество в личных встречах на стороне "Днепра-1", в активе которого три победы и три ничьи. Единственный выигрыш "казаков" произошел в Кубке Украины, когда петровцы взяли верх 2:1.
Обращаем ваше внимание, что очные матчи соперников обычно получаются результативными. Из семи предыдущих встреч только в двух не забивали обе команды, а "Ингулец" в каждой игре пропускает от "Днепра-1".
"Ингулец" - "Днепр-1": коэффициенты и ставки на матч
Прогноз на матч "Ингулец" – "Днепр-1" от UA-Футбол
Фаворит в паре слишком очевиден, поэтому делать чистую ставку на гостей смотрится наивно. Впрочем, "Ингулец" умеет создавать проблемы, что на себе уже испытало "Динамо". В предыдущем туре петровцы отобрали очки у еще одного претендента на еврокубки: "Александрии". Поэтому матч для днепрян ожидается непростым.
Ставка: "Ингулец" с форой +1.5 за 1.6
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша
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