Днепр-1 - Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 мая 2023

Несмотря на небольшую просадку в результатах весной, "Днепр-1" продолжает идти за золотом, пытаясь не отпускать далеко из виду донецкий "Шахтер". В принципе, задача у коллектива Кучера весьма простая - им нужно выиграть все оставшиеся поединки сезона, дабы добыть историческое золото. Согласны, простой задача кажется лишь на словах, однако ныне все в руках днепрян, им не нужно ждать осечек "Шахтера", а банально не оступаться самим.

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Одной из преград для "Днепра-1" станет встреча против "Металлиста". Встреча, которая должна была бы приковать к экранам огромное количество людей, вызвать небывалый ажиотаж, но реальность иная. Харьковчане грустно занимают предпоследнее место в таблице и перспективы их кажутся весьма печальными. К тому же, не стоит забывать, что многие экс-лидеры команды играют именно за "Днепр-1", да и бывший тренер работает там же.

"Днепр-1" 13:00 "Металлист"

VBET-лига. 24-й тур

3 мая, Ужгород, стадион "Авангард"

Арбитр: Я.Козык

Трансляция: канал "2+2"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Днепр-1":

Коллектив Кучера пришел в себя после поражения "Заре", победив в двух последних турах УПЛ. Победы были разными по игре, ведь против "Руха" днепряне уверенно сделали счет 2:0, после чего расслабились, пропустили два и вырвали победу лишь в компенсированное. Против "Ингульца", с одной стороны, получилось все куда спокойнее, но и там потрудиться пришлось. В целом, видно, что у "Днепра-1" остается старая проблема со взломом низкой линии обороны, а также с распределением сил на весь матч. Случаются отрезки, когда команда просто останавливается.

Завтра, 3 травня, дніпряни проведуть матч 24-го туру Прем'єр-ліги:

⚔️ #Дніпро1 ???? Металіст

???? 3/05, 13:00

???? Стадіон «Авангард» Ужгородської міської ради

???? 2+2 / FootballHub pic.twitter.com/BxvNOjM60P — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) May 2, 2023

Сарапий, Рыбак, Танковский, Каплиенко, Федорив, Подлепенец - это список игроков, контракты коих принадлежат "Металлисту" и которые находятся в аренде в "Днепре-1". В украинском футболе есть практика, что арендованные не играют против своих клубов, но в будущем матче, вероятно, ситуация будет иная. Ибо отношения между клубами специфическими. В целом, мы не ждет больших изменений от Кучера, ведь зачем менять тот набор игроков, который добыл две победы кряду. Точно не сыграет из-за дисквалификации Бланко, которого слева может заменить Пеглоу.

Ориентировочный состав: Рыбак - Адамюк, Сваток, Сарапий, Матаррита - Бабенко, Когут - Гуцуляк, Пихаленок, Пеглоу - Довбик

"Металлист":

У харьковчан ситуация достаточно грустная. Команда Огненовича не побеждает с середины октября месяца, много пропускает, что умножает на ноль атакующие старания "Металлиста". В прошлом туре харьковская команда провела неплохой тайм против "Динамо", однако все сломалось в начале второго - был удален с поля Романюк, после чего сдерживать атаку соперника стало гораздо труднее.

Как вы поняли, в среду "Металлист" выйдет на поле без основного правого защитника, которого, вполне вероятно, заменит легионер Самуэль. В последнем туре Огненович неожиданно решил сыграть по схеме с пятью защитниками, и стоит признать, что данное решение неплохо работало при равных составах. Есть вероятность, что "Металлист" вновь сыграет по данной схеме, заменив буквально нескольких футболистов старта.

Ориентировочный состав: Ермолов - Самуэль, Пати, Порох, Коррал, Картушов - Бойчук, Панасенко, Ралюченко, Наумец - Прядун

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 2 Днепр-1 22 16 3 3 48-19 +29 51 15 Металлист 23 4 7 12 25-39 -14 19

Статистика команд

"Днепр-1":

"Металлист":

Очные встречи

"Днепр-1" - "Металлист": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Дніпро-1 - Металіст Смотреть трансляцию

"Днепр-1" - "Металлист": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Днепр-1" - "Металлист" от UA-Football

Победа "Днепра-1" 3:1. В последних трех турах харьковчане пропустили 11 голов, что ставит под сомнение их возможность сдерживать лучшего бомбардира лиги, идущего на абсолютный рекорд результативности. Да, "Металлист" неплох в атаке, в то время как "Днепр-1" любит "пожарить" у своих ворот. Не исключаем, что свой гол номинальные гости найти смогут, однако в целом в победу фаворита верится куда больше.