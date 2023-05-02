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Львов – Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ 03.05.2023
Очень странные дела
Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий
Это будет дерби. Но не в классическом понимании этого слова. Оба клуба за последние полгода приняли столько неудачных менеджерских решений, что теперь пожинают плоды в виде текущих результатов. Одни еще зимой решили зачем-то погнаться за Русланом Ротанем, мечтая чуть ли не о Лиге чемпионов, другие - во время мартовской международной паузы после игр с претендентами на еврокубки указали на дверь Олегу Дулубу. В итоге, счастья не нашел никто: "Александрия" уже и забыла, что когда-то вела борьбу хотя бы с "Динамо" за четвертую строчку и теперь вынуждена сосредоточиться на защите пятой строчки. "Львов" безвылазно последний и должно произойти чудо, чтобы команда сохранила в этом сезоне прописку в элите. Вина ли в этом Руслана Ротаня и Анатолия Бессмертного? Нет. Они согласились на работу, которую им предложили те, чьи имена обычно остаются за кадром. И останутся, ведь вряд ли семья Кузьменко с одной стороны или Панькив/Левчук с другой возьмут на себя удар. Всегда легче быть в тени, чтобы ответственность лежала на тренере.
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"Львов" - "Александрия"
Vbet лига. 24-й тур
3 мая. Львов. Стадион "СКИФ". Начало в 14:00
Главный арбитр – Максим Козыряцкий
Ассистенты: Александр Дашко и Дмитрий Оганесян
Трансляция на ТВ – не запланирована
Интернет-трансляция – ОТТ-платформа Setanta Sports
Текстовая трансляция -
"Львов": последние новости
Преимущество львовян – они уже провели матчи со всеми главными фаворитами украинского футбола. Очевидно, что очков набрать не удалось, но после "Александрии" самым сложным испытанием должны стать "Ворскла" и "Колос". Все остальные встречи – с прямыми конкурентами. Впрочем, "Рух", "Черноморец", "Ингулец" этой весной очков хоть чуть-чуть, но набрали. Поэтому могут играть с "сине-золотыми" на пресные 0:0 и топить своего оппонента.
Анатолий Бессмертный от матча к матчу проводит ротацию. Поэтому определить, кто будет играть в этот раз, не являясь главным тренером "Львова", непросто. Вероятно, команда снова будет играть в четыре защитника, а в рамку после промашки в игре с "Вересом" вернется Рыбка. Похоже, Бугаю после дубля Свржняка придется снова ждать своего шанса со скамейки запасных.
Ориентировочный состав "Львова" (слева – направо): Рыбка – Кузык, Дитятьев, Габриэль, Грисьо – Мильченко, Алибеков – Мышенко, Беляев, Богунов – Свржняк.
"Александрия": последние новости
Ротань-тренер знает, что такое терпеть. Молодежная сборная под его руководством провалила первый отборочный цикл на Евро, но выстрелила во втором. Однако сейчас ответственность совсем другая. Выдержит ли он и команда? Не решат ли боссы через полгода снова сменить главного тренера?
Как часто бывает у Ротаня, он много доверяет молодежи: в последних играх основным игроком "Александрии" стал Сигеев, а до этого наигрывался Мустафаев. В предыдущем туре получил травму форвард Кулаков. Также вне игры в последнее время были другие нападающие: Кожуко и Кобзарь. Похоже, придется снова переводить в атаку Третьякова.
Ориентировочный состав "Александрии" (слева – направо): Шевченко – Копына, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко – Сигеев, Михайленко, Рыбалка – Калитвинцев, Третьяков, Волошин.
Турнирная таблица
Львовяне могут начинать обратный отсчет своего вылета из УПЛ. Спасти от прощания с элитным дивизионом их помогут только набранные очки в каждом туре. Сейчас отставание от четырнадцатого места, которое дает право сразиться за место в элите через стыковые игры, составляет семь баллов. Чтобы избежать и плей-офф, необходимо отыграть десять баллов дефицита.
"Александрия" все еще пятая. "Динамо", невзирая на все проблемы, убежало уже на расстояние в девять баллов. А из-за спины подкрались "Кривбасс", "Ворскла" и "Колос". Превосходство над криворожцами всего в три очка и один перенесенный матч, однако играть придется против "Днепра-1". Ситуация не катастрофическая, но уже близкая к панической.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|23
|17
|5
|1
|56-17
|+39
|56
|2
|СК Днепр-1
|22
|16
|3
|3
|48-19
|+29
|51
|3
|Заря
|23
|15
|4
|4
|48-28
|+20
|49
|4
|Динамо
|23
|13
|5
|5
|34-19
|+15
|44
|5
|ФК Александрия
|22
|8
|10
|4
|34-28
|+6
|34
|6
|Кривбасс
|23
|9
|4
|10
|21-27
|-6
|31
|7
|Ворскла
|23
|8
|6
|9
|28-31
|-3
|30
|8
|Колос
|23
|8
|6
|9
|20-24
|-4
|30
|9
|Металлист 1925
|23
|5
|11
|7
|20-35
|-15
|26
|10
|Ингулец
|23
|7
|5
|11
|20-26
|-6
|26
|11
|Верес
|23
|6
|6
|11
|30-36
|-6
|24
|12
|Черноморец
|23
|5
|8
|10
|23-32
|-9
|23
|13
|ФК Минай
|23
|5
|8
|10
|17-27
|-10
|23
|14
|Рух
|23
|4
|8
|11
|23-35
|-12
|20
|15
|Металлист
|23
|4
|7
|12
|25-39
|-14
|19
|16
|ФК Львов
|23
|3
|4
|16
|18-42
|-24
|13
Последние матчи
Дети игроков "Львова" очень хорошо изучили слово "поражение". Шесть последних матчей команда Анатолия Бессмертного завершает без очков, а в восьми крайних набрала всего один балл. Свой единственный успех "сине-золотые" праздновали еще под руководством другого тренера почти два месяца назад. Хотя, будем откровенными, в игре с "Минаем" им тоже повезло из-за нереализации у соперника. Из положительного: в предыдущем туре львовяне забили два гола – это на один больше чем за 270 минут до этого. Худшая оборона, худшее нападение, худшее место - к сожалению для поклонников команды, дела пока неутешительны.
Дети игроков "Александрии" прекрасно знают значение слова "ничья". Их родители, похоже, решили побить все возможные рекорды по количеству завершающихся матчей без побед и поражений. Только во второй части сезона ничьих у коллектива семь в девяти встречах. Два других поединка завершились победой и поражением. Последняя произошла в минувшие выходные, когда "горожане" в гостях уступили "Кривбассу". Зимний новичок, голкипер Никита Шевченко, отстоял уже четыре раза в ноль - 50 процентов матчей. Среди вратарей, которые в этом сезоне отыграли 8 или больше матчей, это лучший показатель. Однако этого пока оказывается недостаточно.
Личные встречи
"Львов" на своем официальном сайте указывает, что основан в 2015-м (но не отмечает, под каким названием), поэтому и отсчет личных матчей необходимо вести с тех пор. На данный момент между командами почти паритет: "горожане" имеют на одну победу больше и немного лучше разницу мячей, полученных в первом круге текущего чемпионата. Тогда "Александрия" на "Олимпийском" благодаря голам Калитвинцева и Цурикова одолела соперника 2:0. Что интересно, из пяти игр, когда "Львов" был хозяином поля, сразу три завершились вничью. Хороший знак для александрийцев снова разойтись с соперником миром.
"Львов" - "Александрия": коэффициенты и ставки на матч
Прогноз на матч "Львов" - "Александрия" от UA-Футбол
"Львов" фрагментами выглядит неплохо, но проблема в том, что пока это лишь временное явление. Команда Анатолия Бессмертного провела неплохие матчи против "Шахтера", но ничем не запомнилась в игре с "Металлистом 1925". Красивая комбинация на второй гол Свржняка в ворота "Вереса", а в ответ три пропущенных. "Александрия" за счет класса должна выигрывать этот матч. А еще за счет более молодой обоймы: этот фактор может стать решающим, ввиду плотности календаря.
Ставка: победа "Александрии"
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша
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