Заря - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 мая 2023

Матч "Заря" - "Шахтер" по праву носит статус центрального в рамках 28-го тура. На поле в столице сойдутся две лучшие команды весны, каждая из которых имеет шанс взять золото. Луганчане во втором круге победили в 11 играх из 12, "Шахтер" имеет за этот же период девять викторий, при этом остается единственной командой, не знающей весенних поражений в УПЛ. Что интересно, будущие соперники имеют даже равные голевые свершение: 27 забитых голов, шесть пропущенных.
К завершающему этапу сезона "горняки" подходят в качестве лидера и фаворита гонки, однако будущие матчи против главных соперников ("Заря" и "Днепр-1") могут изменить многое. Луганчанам же, если они действительно рассчитывают впервые в истории отобраться в ЛЧ, а то и на титул замахнуться, нужно не только побеждать в среду, но и верить в последующие осечки конкурентов. В общем, запутанные и интересные расклады перед будущим топ-матчем. Погнали разбираться, кто в какой форме и кто фаворит битвы.
VBET-лига. 28-й тур
24 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского Арбитр: А.Шандор Арбитр ВАР: Н.Балакин Трансляция: канал "2+2" Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
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"Заря":
Угадайте, что общего между луганчанами и "Ман Сити"? Они набрали шикарный ход к весне. 11 побед в 12 играх - это фантастический показатель, тем более для коллектива, который всю осень страдал от нестабильности. Но теперь её нет. Как и былых ошибок в обороне. "Заря" стала очень мало пропускать, и в этом заслуга не только юного Сапутина, но прогрессирующего Батагова вместе с опытным Имерековым, которые нашли настоящую химию и являются одной из лучших пар центрбеков первенства.
В прошлом туре "Заря" вновь победила в сухую, однако не обошлось без серьезной потери. В середине второго тайма травму получил легионер команды Герреро, который отлично вписался в коллектив ван Леувена и стал основным форвардом. Если он не сможет сыграть (а шансы, вероятнее всего, велики) его формально может заменить полузащитник Мишнев, ранее уже игравший на позиции "ложной девятки". Вариант с выходом Нагнойного маловероятен. Другая проблема "Зари" - состояние Шахова. Опытный хавбек важен для команды, однако прошлый тур он пропустил. Если он не будет готов, его место должен будет занять Дришлюк.
Как мы и писали выше, "горняки" остаются единственной командой, которая проходит весну без поражений. Потери имеют место (три ничьи), однако они случаются достаточно редко. В основном, даже в плохие для себя дни, "Шахтер" дожимает соперника и берет три бала. Так, к примеру, случилось в прошлом туре, когда был обыгран "Верес". Ровенчан неплохо держались, сравняли счет, однако в конце не удержали Матвиенко, гол головой которого и принес коллективу Йовичевича три бала. Подобные геройства с командой случаются частенько.
???? Наступний матч – битва із «Зорею» в Києві ????????
У "Шахтера" нет весомых потерь перед будущей встречей, однако против "Зари" сыграть смогут далеко не все. Из-за дисквалификации на поле не выйдет Михайличенко, который, впрочем, во втором круге редко играет с первых минут, поскольку слева Йовичевич предпочитает видеть Матвиенко. Помимо этого, по индивидуальной программе работают Швед, Фарина, Ризнык и Петряк, остаются вопросы по состоянию Траоре и Конопли. Есть и хорошая новость: прошлый тур из-за перебора желтых пропускал Бондаренко, однако ныне он будет готов вернуться в старт.
Ничья 1:1. Учитывая уровень и показатели команд, мы не рискнули выбрать победителя, ведь обе стороны имеют свои сильные стороны. "Заря" - это весенняя машина стабильности, которая, ко всему прочему, знает как играть с грандами. Весной они уже обыграли "Динамо" и "Днепр-1", а в первом круге смогли сыграть вничью с "Шахтером". Но главный плюс хозяев - это отсутствие давления. "Заря" уже побила свой исторический максимум по набранным очкам, и даже поражение в среду не будет восприниматься трагедией.
"Шахтер" - это чемпионский опыт. Многие говорят о молодости команды, но в составе есть Ракицкий и Степаненко, Матвиенко и Зубков, каждый из которых не один раз становился победителем чемпионата. И все они знают важность ключевых встреч и умеют на них настраиваться. К тому же, у "горняков" лучше ситуация с кадрами - меньше игроков вылетело, куда шире скамейка запасных. В общем, мы ставим на ничью, при этом ждем качественный матч двух сильных и интересных команд.