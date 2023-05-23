Заря - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 мая 2023

Матч "Заря" - "Шахтер" по праву носит статус центрального в рамках 28-го тура. На поле в столице сойдутся две лучшие команды весны, каждая из которых имеет шанс взять золото. Луганчане во втором круге победили в 11 играх из 12, "Шахтер" имеет за этот же период девять викторий, при этом остается единственной командой, не знающей весенних поражений в УПЛ. Что интересно, будущие соперники имеют даже равные голевые свершение: 27 забитых голов, шесть пропущенных.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

К завершающему этапу сезона "горняки" подходят в качестве лидера и фаворита гонки, однако будущие матчи против главных соперников ("Заря" и "Днепр-1") могут изменить многое. Луганчанам же, если они действительно рассчитывают впервые в истории отобраться в ЛЧ, а то и на титул замахнуться, нужно не только побеждать в среду, но и верить в последующие осечки конкурентов. В общем, запутанные и интересные расклады перед будущим топ-матчем. Погнали разбираться, кто в какой форме и кто фаворит битвы.

"Заря" 17:00 "Шахтер"

VBET-лига. 28-й тур

24 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр: А.Шандор

Арбитр ВАР: Н.Балакин

Трансляция: канал "2+2"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Заря":

Угадайте, что общего между луганчанами и "Ман Сити"? Они набрали шикарный ход к весне. 11 побед в 12 играх - это фантастический показатель, тем более для коллектива, который всю осень страдал от нестабильности. Но теперь её нет. Как и былых ошибок в обороне. "Заря" стала очень мало пропускать, и в этом заслуга не только юного Сапутина, но прогрессирующего Батагова вместе с опытным Имерековым, которые нашли настоящую химию и являются одной из лучших пар центрбеков первенства.

В прошлом туре "Заря" вновь победила в сухую, однако не обошлось без серьезной потери. В середине второго тайма травму получил легионер команды Герреро, который отлично вписался в коллектив ван Леувена и стал основным форвардом. Если он не сможет сыграть (а шансы, вероятнее всего, велики) его формально может заменить полузащитник Мишнев, ранее уже игравший на позиции "ложной девятки". Вариант с выходом Нагнойного маловероятен. Другая проблема "Зари" - состояние Шахова. Опытный хавбек важен для команды, однако прошлый тур он пропустил. Если он не будет готов, его место должен будет занять Дришлюк.

Ориентировочный состав: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух - Бражко, Дришлюк, Булеца - Антюх, Мишнев, Русин

"Шахтер":

Как мы и писали выше, "горняки" остаются единственной командой, которая проходит весну без поражений. Потери имеют место (три ничьи), однако они случаются достаточно редко. В основном, даже в плохие для себя дни, "Шахтер" дожимает соперника и берет три бала. Так, к примеру, случилось в прошлом туре, когда был обыгран "Верес". Ровенчан неплохо держались, сравняли счет, однако в конце не удержали Матвиенко, гол головой которого и принес коллективу Йовичевича три бала. Подобные геройства с командой случаются частенько.

???? Наступний матч – битва із «Зорею» в Києві ????????



⚽️ #ЗоряШахтар

???? Прем’єр-ліга, 28-й тур

???? 24 травня ⏰ 17:00

???? Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського

⚒ #Shakhtar pic.twitter.com/qw8keQ1qE4 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 20, 2023

У "Шахтера" нет весомых потерь перед будущей встречей, однако против "Зари" сыграть смогут далеко не все. Из-за дисквалификации на поле не выйдет Михайличенко, который, впрочем, во втором круге редко играет с первых минут, поскольку слева Йовичевич предпочитает видеть Матвиенко. Помимо этого, по индивидуальной программе работают Швед, Фарина, Ризнык и Петряк, остаются вопросы по состоянию Траоре и Конопли. Есть и хорошая новость: прошлый тур из-за перебора желтых пропускал Бондаренко, однако ныне он будет готов вернуться в старт.

Ориентировочный состав: Трубин - Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко, Бондаренко - Зубков, Судаков, Крыськив - Келси

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Шахтер 27 20 6 1 62-19 +43 66 3 Заря 27 19 4 4 59-28 +31 61

Статистика команд

"Заря":

"Шахтер":

Очные встречи

Трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Зоря - Шахтар Смотреть трансляцию

"Заря" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Заря" - "Шахтер" от UA-Football

Ничья 1:1. Учитывая уровень и показатели команд, мы не рискнули выбрать победителя, ведь обе стороны имеют свои сильные стороны. "Заря" - это весенняя машина стабильности, которая, ко всему прочему, знает как играть с грандами. Весной они уже обыграли "Динамо" и "Днепр-1", а в первом круге смогли сыграть вничью с "Шахтером". Но главный плюс хозяев - это отсутствие давления. "Заря" уже побила свой исторический максимум по набранным очкам, и даже поражение в среду не будет восприниматься трагедией.

"Шахтер" - это чемпионский опыт. Многие говорят о молодости команды, но в составе есть Ракицкий и Степаненко, Матвиенко и Зубков, каждый из которых не один раз становился победителем чемпионата. И все они знают важность ключевых встреч и умеют на них настраиваться. К тому же, у "горняков" лучше ситуация с кадрами - меньше игроков вылетело, куда шире скамейка запасных. В общем, мы ставим на ничью, при этом ждем качественный матч двух сильных и интересных команд.