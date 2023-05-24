Колос - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 мая 2023

Программа 28-го тура будет открыта в Ковалевке, причем достаточно интересным, на бумаге, матче. Неуступчивый в родных стенах "Колос" примет киевское "Динамо". Учитывая, что неделю назад ковалевцы оказали достойное сопротивление "Днепру-1", будущий матч может получиться достаточно интересным и конкурентным.

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Вопросы остаются лишь к мотивации. Да, "Колос" был неплох с "Днепром-1". Да, "Динамо" неделю назад выдало почти шедевр, забив пять голов "Александрии", однако стоит понимать, что очень тяжело поддерживать мотивацию в досрочно завершившемся сезоне. Киевляне вряд ли смогут сменить нынешнее четвертое место, в то время как "бело-черным" должно быть все равно, завершат сезон они шестыми или десятыми. Еврокубков при любом раскладе коллективу Вышняка не видать.

"Колос" 13:00 "Динамо"

VBET-лига. 28-й тур

24 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр: И.Пасхал

Трансляция: канал "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Колос":

Две недели назад ковалевцы без особых шансов уступили дома "Александрии" (0:2), досрочно выпав из борьбы за пятое место. А может и не было никакой борьбы? Мы долго говорили, что и "Колос", и "Ворскла" с "Кривбассом" могут навязать борьбу "горожанам", но ни одна из сторон не смогла обрести стабильность. Да, у коллектива Вышняка была неплохая серия в апреле (семь очков в трех играх), однако после начался треш. "Колос" проиграл в пяти из шести игр, снова стал ужасно создавать моменты, при этом потеряв былую надежность и слаженность у своих ворот.

В игре против "Днепра-1", которая прошла на прошлых выходных, Вышняк уже начал экспериментировать с составом. В воротах к удивлению многих вышел Фесюн, новый шанс получил Велетень, фулбек Кравченко сыграл на позиции вингера. Вероятно, нечто подобное стоит ждать и в игре с "Динамо", однако с оглядкой на потери. Из-за дисквалификации не сыграет Милько, а Кравченко, Исенко, Попов и Смирный не помогут команде, так как находятся на контракте с "Динамо".

Ориентировочный состав: Волынец - Зозуля, Чоботенко, Черноморец, Емец - Богданов, Ориховский - Ильин, Велетень, Болбат - Безбородько

"Динамо":

5:1 против "Александрии" - лучший результат в тренерской карьере Шовковского. Более того, именно данный матч претендует на то, дабы стать лучшим для киевлян во всем сезоне. При этом стоит понимать, что столь яркой победе предшествовали несколько факторов: "горожане" были подбиты кадровыми проблемами, при этом еще и сыграли откровенное плохо в обороне, особенно у своих ворот. Все это не принижает заслуг "Динамо", которые давненько не играли столь агрессивно и заряжено.

Главная потеря киевлян - дисквалификация Владислава Ваната. Форвард "Динамо" пропустит все три оставшихся матча сезона, из-за чего тренерский штаб команды поставлен в непростое положение. Ваната можно заменить либо напрямую, выпустив Рамиреса, либо вспомнить об универсальности Гармаша. Помимо Ваната у "Динамо" минимум проблем с составом (разве что травма Попова), однако, учитывая отсутствие мотивации, предположим, что Шовковский попытается немного освежить состав, возможно даже резервистами.

Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Дячук, Боль, Вивчаренко - Андриевский, Лонвейк - Пэррис, Буяльский, Волошин - Рамирес

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 4 Динамо 27 16 5 6 44-24 +20 53 8 Колос 27 9 6 12 22-31 -9 33

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"Колос" - "Динамо": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Колос" - "Динамо" от UA-Football

Победа "Динамо" 2:0. Отсутствие Ваната - сильный удар по атакующим способностям киевлян, однако у них в составе достаточно мастеров, дабы сделать разницу в игре с середняком. В прошлом туре "Колос" убедил, что готов сражаться до последних секунд, однако упущенная ничья в концовке сильно бьет по психологии команды, и далеко не факт, что они смогут быстро прийти в себя. "Динамо" же после разгрома "Александрии" должно находиться на подъеме, а потому мы и ставим на их уверенный триумф.