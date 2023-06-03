Рух - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.06.2023

Перед последним туром в УПЛ ясно многое, но не все. Есть чемпион, есть две вылетевшие команды, есть те, кому почти ничего не нужно, но есть и те, которым нужно все, ну или почти все. К двум последним относятся и герои нашего обзора – "Рух" и "Александрия".

Обе команды находятся в условно позитивном относительно конкурентов положении, но этот позитив очень шаткий.

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"Рух" борется за выживание, имея гандикап перед "Ингульцом" и "Вересом".

"Александрия" в таком же положении, но в борьбе за Лигу конференций. Обеим командам, чтобы решить свои задачи, нужно победить. Почти как в старом фильме про Дункана Маклауда, когда останется только один. Конечно, есть вариации, когда обеих команд устроит и ничья, но такие расклады имеют не самый высокий процент, поэтому будем верить в чистоту украинского футбола.

"Рух" (Львов) – ФК "Александрия"

VBET-лига. 30-й тур

4 июня, Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Дмитрий Кривушкин

Интернет-трансляция: УНИАН

Интернет-трансляция: Youtube-канал Football Hub

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Рух": последние новости

"Рух" в прошлом туре довольно неожиданно, даже вернее довольно неожиданно уверенно со счетом 3:1 обыграл на выезде "Черноморец". Таким образом, команда Пономарева поднялась на "непереходное" 12-е место в таблице, и может смотреть на конкурентов с позиции силы.

Также на неделе была информация от "ТаТоТаке", что львовяне финансово стимулируют соперников своих прямых конкурентов. И даже если это оказалось правдой, в прошлом туре в матче "Львов" - "Ингулец" (0:2) этот прием не сработал. Но информацию нужно иметь ввиду и перед отчетным туром, посматривая на матч "Верес" - "Ингулец".

Тем не менее, все в руках и ногах львовян, и откидывая слухи и сплетни, чтобы спокойно жить все лето, "руховцам" нужно обыграть "горожан", на чем и сконцентрированы и команда, и тренер.

Виталий Пономарев заявлял, что если команда останется в УПЛ, в следующем сезоне мы увидим уже другой, более сильный "Рух", ну а игроки говорили, что не будут смотреть на конкурентов, а будут просто играть на победу.

"Ребята от игры к игре добавляют. Конечно, следующая игра у нас очень серьезная, потому что "Александрия" захочет остаться на 5-м месте и попасть в Лигу конференций. Нам также нужна победа – это очень важно, учитывая наше турнирное положение. Поэтому ждем хорошего футбола. Наши футболисты с каждой игрой становятся прежде опытными, потому что у нас очень много молодых игроков. Еще раз повторю: если эта команда останется в Премьер-лиге, не сомневаюсь, что она в дальнейшем может решать серьезные задачи", — сказал Пономарев.

Из-за дисквалификации поединок против "Александрии" пропустят бразильский полузащитник Бренер Таллес и защитник Роман Дидык. Другие футболисты "Руха" готовились к важному матчу.

Ориентировочный состав "Руха": Панькив, Лях, Слюсар, Слюбик, Роман, Подгурский, Сапуга, Довгий, Соломон, Альваренга, Климчук

"Александрия": последние новости

"Александрия" в прошлом туре проиграла "Заре" 0:2. Команду Ротаня продолжает лихорадить, и 5-е место, которое казалось незыблемым для "горожан", в последнем туре может уплыть из рук. Но, как и у "Руха", все в ногах и руках "Александрии", и для того, чтобы выполнить задачу на сезон, нужно просто обыграть львовян.

"Нужно принять результат и проанализировать ошибки. У нас есть еще матч во Львове, где есть футбольный азарт и победа, чтобы мы добились своей цели", - гвоорил Ротань после проигранного матча "Заре".

Интересная информация пришла на неделе, что помощник Руслана Ротаня Владимир Езерский может уйти в тренерский штаб Мирона Маркевича, который принял "Карпаты". Впрочем, в стане горожан заявили, что впервые об этом слышат. В любом случае, если какие и будут перестановки в тренерском штабе команды, то уже после окончания сезона.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Бондаренко, Бабогло, Мирошниченко, Рыбалка, Сигеев, Михайленко, Кулаков, Мустафаев, Ковалец

Турнирная таблица

"Рух" находится на 12-м, "спасительном" месте, но у команды поровну очков с "Ингульцом", которого львовяне обходят по дополнительным показателям, и на три пункта выше, чем у "Вереса". В который раз отметим, что победа решит все проблемы львовян и оставит их в УПЛ. Интересно, что "Верес" и "Ингулец" будут играть в параллельном матче между собой, что добавляет интриги. Ничья с "горожанами" будет приемлемой, если и соперники сыграют вничью либо выиграет "Верес". Но стоит ли полагаться на такой расклад?

Есть еще "Металлист 1925", который стоит выше при равенстве очков и который играет с "Динамо". При поражении харьковчан и своей ничьей львовяне также решат задачу, но снова же, стоит ли на это полагаться?

Как видим, раскладов много, но самый простой вариант – просто обыграть Ротаня и ко.

У "Александрии" ситуация схожая и также максимально простая. Команда находится на 5-м месте, которое дает право сыграть в Лиге конференций. "Ворскла", которая будет играть с "Шахтером", отстает на одно очко. "Кривбасс", который встретится с "Днепром-1", ниже на два балла.

Обыгрывай "Рух" - и ты в дамках. Ничья или поражение – оглядывайся, как сыграют конкуренты.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 29 22 6 1 68-19 +49 72 2 СК Днепр-1 29 20 4 5 60-27 +33 64 3 Заря 29 20 4 5 61-31 +30 64 4 Динамо 29 18 5 6 50-24 +26 59 5 ФК Александрия 29 10 13 6 42-39 +3 43 6 Ворскла 29 12 6 11 36-36 0 42 7 Кривбасс 29 12 5 12 26-29 -3 41 8 ФК Минай 29 8 9 12 22-30 -8 33 9 Колос 29 9 6 14 22-36 -14 33 10 Черноморец 29 8 8 13 32-40 -8 32 11 Металлист 1925 29 6 13 10 22-41 -19 31 12 Рух 29 7 10 12 31-37 -6 31 13 Ингулец 29 8 7 14 22-33 -11 31 14 Верес 29 7 7 15 34-45 -11 28 15 Металлист 29 5 7 17 27-55 -28 22 16 ФК Львов 29 3 4 22 18-51 -33 13

Последние матчи

"Александрия" при Ротане продолжает выдавать свою условную ничейную стабильность. Команда в шести последних матчах проиграла "Динамо" и "Заре", но при этом сыграла вничью с "Шахтером", "Днепром-1" и "Вересом". Особняком стоит победа над "Колосом". Такая условная стабильность может где-то радовать тренерский штаб, ведь одно очко – оно и есть очко. Но специалисты и особенно болельщики подвергают такой стиль Руслана Петровича серьезной критике, желая видеть от команды более яркий футбол.

"Рух" в последних поединках прилично набрал обороты, проиграв лишь раз в последних шести матчах и заставив думать о себе, как о потенциальном фаворите в борьбе за выживание.

Но, ставки в игре действительно высоки, поэтому просто так горожане игру отдавать не будут.

Отдельным, и немаловажным фактором стоит отметить, что беспроигрышная домашняя серия руховцев длится 5 игр (2 победы и 3 ничьи). А вот безвыигрышная серия "Александрии" длится 3 игры: ничья и 2 поражения (разница 3:9).

6 последних матчей "Руха": 3 победы, 2 ничьих, 1 поражение. Разница мячей – 8:2.

6 последних матчей "Александрия": 1 победа, 3 ничьих, 2 поражения. Разница мячей – 7:11.

В матче первого круга в Александрии команды сыграли вничью 1:1.

Всего в УПЛ команды между собой сыграли 4 матча: 1 победа "Руха" и три ничьи. Разница мячей 3:2.

"Рух" - "Александрия": ставки и коэффициенты

"Рух" - "Александрия": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Рух - Александрия смотреть онлайн Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Рух" - "Александрия": от UA-Футбол:

Довольно сложная игра для прогнозов, на три исхода. Букмекеры видят фаворитом "горожан", но у нас такой вариант уверенности не вызывает. Многое будет зависеть от результатов параллельных матчей, на которые можно ориентироваться и работать именно в лайве.

Тоталы также могут корректироваться и играть на повышение по ходу матча. Вернее, по ходу параллельных матчей, в результате которых в нашем будет ясно, кому будет больше нужно.

Впрочем, кажется, что команды начнут осторожно. Поэтому есть смысл посмотреть на аккуратный нижний тотал в первом тайме.

Прогноз UA-Футбол: Тотал первого тайма меньше 1 за 1.79.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.