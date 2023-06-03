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Рух - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.06.2023
Все очень просто, но все очень сложно
upl.ua
Перед последним туром в УПЛ ясно многое, но не все. Есть чемпион, есть две вылетевшие команды, есть те, кому почти ничего не нужно, но есть и те, которым нужно все, ну или почти все. К двум последним относятся и герои нашего обзора – "Рух" и "Александрия".
Обе команды находятся в условно позитивном относительно конкурентов положении, но этот позитив очень шаткий.
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"Рух" борется за выживание, имея гандикап перед "Ингульцом" и "Вересом".
"Александрия" в таком же положении, но в борьбе за Лигу конференций. Обеим командам, чтобы решить свои задачи, нужно победить. Почти как в старом фильме про Дункана Маклауда, когда останется только один. Конечно, есть вариации, когда обеих команд устроит и ничья, но такие расклады имеют не самый высокий процент, поэтому будем верить в чистоту украинского футбола.
"Рух" (Львов) – ФК "Александрия"
VBET-лига. 30-й тур
4 июня, Львов, "Арена Львов"
Арбитр: Дмитрий Кривушкин
Интернет-трансляция: УНИАН
Интернет-трансляция: Youtube-канал Football Hub
"Рух": последние новости
"Рух" в прошлом туре довольно неожиданно, даже вернее довольно неожиданно уверенно со счетом 3:1 обыграл на выезде "Черноморец". Таким образом, команда Пономарева поднялась на "непереходное" 12-е место в таблице, и может смотреть на конкурентов с позиции силы.
Также на неделе была информация от "ТаТоТаке", что львовяне финансово стимулируют соперников своих прямых конкурентов. И даже если это оказалось правдой, в прошлом туре в матче "Львов" - "Ингулец" (0:2) этот прием не сработал. Но информацию нужно иметь ввиду и перед отчетным туром, посматривая на матч "Верес" - "Ингулец".
Тем не менее, все в руках и ногах львовян, и откидывая слухи и сплетни, чтобы спокойно жить все лето, "руховцам" нужно обыграть "горожан", на чем и сконцентрированы и команда, и тренер.
Виталий Пономарев заявлял, что если команда останется в УПЛ, в следующем сезоне мы увидим уже другой, более сильный "Рух", ну а игроки говорили, что не будут смотреть на конкурентов, а будут просто играть на победу.
"Ребята от игры к игре добавляют. Конечно, следующая игра у нас очень серьезная, потому что "Александрия" захочет остаться на 5-м месте и попасть в Лигу конференций. Нам также нужна победа – это очень важно, учитывая наше турнирное положение. Поэтому ждем хорошего футбола.
Наши футболисты с каждой игрой становятся прежде опытными, потому что у нас очень много молодых игроков. Еще раз повторю: если эта команда останется в Премьер-лиге, не сомневаюсь, что она в дальнейшем может решать серьезные задачи", — сказал Пономарев.
Из-за дисквалификации поединок против "Александрии" пропустят бразильский полузащитник Бренер Таллес и защитник Роман Дидык. Другие футболисты "Руха" готовились к важному матчу.
Ориентировочный состав "Руха": Панькив, Лях, Слюсар, Слюбик, Роман, Подгурский, Сапуга, Довгий, Соломон, Альваренга, Климчук
"Александрия": последние новости
"Александрия" в прошлом туре проиграла "Заре" 0:2. Команду Ротаня продолжает лихорадить, и 5-е место, которое казалось незыблемым для "горожан", в последнем туре может уплыть из рук. Но, как и у "Руха", все в ногах и руках "Александрии", и для того, чтобы выполнить задачу на сезон, нужно просто обыграть львовян.
"Нужно принять результат и проанализировать ошибки. У нас есть еще матч во Львове, где есть футбольный азарт и победа, чтобы мы добились своей цели", - гвоорил Ротань после проигранного матча "Заре".
Интересная информация пришла на неделе, что помощник Руслана Ротаня Владимир Езерский может уйти в тренерский штаб Мирона Маркевича, который принял "Карпаты". Впрочем, в стане горожан заявили, что впервые об этом слышат. В любом случае, если какие и будут перестановки в тренерском штабе команды, то уже после окончания сезона.
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Бондаренко, Бабогло, Мирошниченко, Рыбалка, Сигеев, Михайленко, Кулаков, Мустафаев, Ковалец
Турнирная таблица
"Рух" находится на 12-м, "спасительном" месте, но у команды поровну очков с "Ингульцом", которого львовяне обходят по дополнительным показателям, и на три пункта выше, чем у "Вереса". В который раз отметим, что победа решит все проблемы львовян и оставит их в УПЛ. Интересно, что "Верес" и "Ингулец" будут играть в параллельном матче между собой, что добавляет интриги. Ничья с "горожанами" будет приемлемой, если и соперники сыграют вничью либо выиграет "Верес". Но стоит ли полагаться на такой расклад?
Есть еще "Металлист 1925", который стоит выше при равенстве очков и который играет с "Динамо". При поражении харьковчан и своей ничьей львовяне также решат задачу, но снова же, стоит ли на это полагаться?
Как видим, раскладов много, но самый простой вариант – просто обыграть Ротаня и ко.
У "Александрии" ситуация схожая и также максимально простая. Команда находится на 5-м месте, которое дает право сыграть в Лиге конференций. "Ворскла", которая будет играть с "Шахтером", отстает на одно очко. "Кривбасс", который встретится с "Днепром-1", ниже на два балла.
Обыгрывай "Рух" - и ты в дамках. Ничья или поражение – оглядывайся, как сыграют конкуренты.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|29
|22
|6
|1
|68-19
|+49
|72
|2
|СК Днепр-1
|29
|20
|4
|5
|60-27
|+33
|64
|3
|Заря
|29
|20
|4
|5
|61-31
|+30
|64
|4
|Динамо
|29
|18
|5
|6
|50-24
|+26
|59
|5
|ФК Александрия
|29
|10
|13
|6
|42-39
|+3
|43
|6
|Ворскла
|29
|12
|6
|11
|36-36
|0
|42
|7
|Кривбасс
|29
|12
|5
|12
|26-29
|-3
|41
|8
|ФК Минай
|29
|8
|9
|12
|22-30
|-8
|33
|9
|Колос
|29
|9
|6
|14
|22-36
|-14
|33
|10
|Черноморец
|29
|8
|8
|13
|32-40
|-8
|32
|11
|Металлист 1925
|29
|6
|13
|10
|22-41
|-19
|31
|12
|Рух
|29
|7
|10
|12
|31-37
|-6
|31
|13
|Ингулец
|29
|8
|7
|14
|22-33
|-11
|31
|14
|Верес
|29
|7
|7
|15
|34-45
|-11
|28
|15
|Металлист
|29
|5
|7
|17
|27-55
|-28
|22
|16
|ФК Львов
|29
|3
|4
|22
|18-51
|-33
|13
Последние матчи
"Александрия" при Ротане продолжает выдавать свою условную ничейную стабильность. Команда в шести последних матчах проиграла "Динамо" и "Заре", но при этом сыграла вничью с "Шахтером", "Днепром-1" и "Вересом". Особняком стоит победа над "Колосом". Такая условная стабильность может где-то радовать тренерский штаб, ведь одно очко – оно и есть очко. Но специалисты и особенно болельщики подвергают такой стиль Руслана Петровича серьезной критике, желая видеть от команды более яркий футбол.
"Рух" в последних поединках прилично набрал обороты, проиграв лишь раз в последних шести матчах и заставив думать о себе, как о потенциальном фаворите в борьбе за выживание.
Но, ставки в игре действительно высоки, поэтому просто так горожане игру отдавать не будут.
Отдельным, и немаловажным фактором стоит отметить, что беспроигрышная домашняя серия руховцев длится 5 игр (2 победы и 3 ничьи). А вот безвыигрышная серия "Александрии" длится 3 игры: ничья и 2 поражения (разница 3:9).
6 последних матчей "Руха": 3 победы, 2 ничьих, 1 поражение. Разница мячей – 8:2.
6 последних матчей "Александрия": 1 победа, 3 ничьих, 2 поражения. Разница мячей – 7:11.
В матче первого круга в Александрии команды сыграли вничью 1:1.
Всего в УПЛ команды между собой сыграли 4 матча: 1 победа "Руха" и три ничьи. Разница мячей 3:2.
"Рух" - "Александрия": ставки и коэффициенты
"Рух" - "Александрия": трансляция матча
Прогноз на матч "Рух" - "Александрия": от UA-Футбол:
Довольно сложная игра для прогнозов, на три исхода. Букмекеры видят фаворитом "горожан", но у нас такой вариант уверенности не вызывает. Многое будет зависеть от результатов параллельных матчей, на которые можно ориентироваться и работать именно в лайве.
Тоталы также могут корректироваться и играть на повышение по ходу матча. Вернее, по ходу параллельных матчей, в результате которых в нашем будет ясно, кому будет больше нужно.
Впрочем, кажется, что команды начнут осторожно. Поэтому есть смысл посмотреть на аккуратный нижний тотал в первом тайме.
Прогноз UA-Футбол: Тотал первого тайма меньше 1 за 1.79.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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