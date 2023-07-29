Александрия – Кривбасс. Анонс и прогноз на матч УПЛ 30.07.2023

В прошлом сезоне оба коллектива до последних туров имели шансы на Лигу конференций. И если для "Александрии" та заруба завершилась провалом, то "Кривбасс" в целом не может себя назвать проигравшим борьбу коллективом. Хотя бы потому, что криворожцы в ней были только теоретически. Отдельная история – очный матч соперников весной. Это было первое в клубной тренерской карьере Руслана Ротаня поражение. Имеет ли он чувство спортивной мести или забыл про ту игру? Узнаем в воскресенье.

"Александрия" - "Крибвас"

Чемпионат Украины. 1-й тур

30 июля. Александрия. КСК "Ника" Начало в 19:00

Арбитр – Ярослав Козык

Ассистенты: Семен Шлончак и Евгений Петраков

Трансляция на ТВ – не запланирована

Интернет-трансляция – ОТТ Setanta Sports, MEGOGO, Киевстар ТВ, SWEET.TV, Vodafone TV, Omega TV

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Александрия": последние новости

Предыдущие полгода были для Руслана Ротаня первыми в самостоятельной тренерской работе на уровне клуба, хотя параллельно он уже работал с молодежной сборной Украины. Кстати, именно из-за хорошего выступления с молодежкой Петрович пропустил часть сбора "Александрии", ведь в это время находился в Румынии - такие вещи могут сказаться и на подготовке к сезону, и соответственно на официальной части чемпионата.

Александрийцы летом немало потеряли: Цуриков, Бондаренко, Билошевский, Викентий Волошин, Мирошниченко, Третьяков, Рыбалка, Мустафаев – это не последние люди в команде в весенней части предыдущего чемпионата. К усилению можно отнести разве что только Смирного и Беляева. Авагимян, Плакса, при всем к ним уважении, в первом полугодии 2023-го не играли ключевую роль в "Черноморце", а Калюжный вообще играл в Индии: вырос ли в Азии хавбек до топ-игрока, есть сомнения.

Отдельный привет пресс-службе "Александрии", которая за все сборы ни разу не обнародовала состав своей команды на контрольные матчи - Кирилл Буданов такую конспирологию одобряет, но не болельщики.

Ориентировочный состав "Александрии" (слева – направо): Шевченко – Копына, Бабогло, Логинов, Скорко – Смирный, Ковалец, Сигеев – Авагимян, Кулаков, Шулянский.

"Кривбасс": последние новости

Дебютанты высших дивизионов в Европе нередко финишируют сразу в верхней части таблицы. Впрочем, это все еще остается больше исключением из правил. "Кривбасс" предыдущий чемпионат завершил седьмым, но до последних туров даже еще оставались шансы на Лигу конференций. Однако чувствовалось, что команда у Юрия Вернидуба все еще нестабильна и вряд ли выступила бы лучше "Ворсклы". На этот раз ожидания от коллектива уже выше. Во-первых, Юрий Вернидуб не собирал коллектив с нуля за месяц до старта соревнований. Во-вторых, клуб провел интересную трансферную работу.

Криворожцы летом потеряли Виталия Вернидуба, который, правда, весной больше лечился, чем играл. Также продали Рифета Капича – одного из лидеров команды. Вместо них пришли относительно молодые, но уже с опытом игр на уровне УПЛ украинцы: Виктор Близниченко, Кожушко и Вакулко. Кроме того, клуб подписал легионеров Бизмана и Илича. Пока вся эта банда не выглядит игроками сразу под стартовый состав, однако как минимум конкуренции добавить они должны.

Ориентировочный состав "Кривбасса" (слева - направо): Клищук - Дибанго, Бескорованный, Стецьков, Понедельник - Татарков, Хомченовский, Семотюк, Кожушко - Задерака, Дебелко.

Последние матчи

Александрийцы в июле Кировоградщину почти не покидали. Ребята Руслана Ротаня готовились к новому сезону на своей базе и там же или на основном стадионе проводили контрольные матчи. Не имея особого выбора, "горожане" сразу четыре спарринга провели с представителями Первой лиги и в итоге завершили сборы с шестью победами в семи матчах. Единственное поражение им нанес "Черноморец": в веселом матче с девятью голами одесситы победили 5:4.

03.07.2023 "Александрия" – "Мариуполь" 1:0

07.07.2023 "Александрия" – "Ворскла" 2:1

10.07.2023 "Александрия" - "Горняк-Спорт" 5:0

16.07.2023 "Александрия" – "Кремень" 2:1

17.07.2023 "Александрия" – "Полтава" 2:0

22.07.2023 "Александрия" – "Черноморец" 4:5

23.07.2023 "Александрия" – "ЛНЗ" 5:1

Летний перерыв "Кривбасс" начал в родных стенах, после чего отправился на Закарпатье. В символической турнирной таблице по результатам спаррингов в межсезонье криворожцы показали второй худший результат: только две победы при одной ничьей и сразу десять пропущенных. Хуже в неофициальных играх оборона показала себя только у "Шахтера".

28.06.2023 "Кривбасс" – "Кремень" 3:1

09.07.2023 "Кривбасс" – "Карпаты" 0:1

12.07.2023 "Кривбасс" – "Хуст" 6:0

16.07.2023 "Кривбасс" – "Минай" 1:4

18.07.2023 "Кривбасс" – "Днепр-1" 2:2

19.07.2023 "Кривбасс" - "Верес" 1:2

Очные встречи

В современной истории, когда "Кривбасс" стал "Кривбассом", оппоненты провели всего две встречи. Обе они состоялись в предыдущем чемпионате и завершились обменом домашними победами. В первом круге "горожане" под руководством Юрия Гуры выиграли 2:0 (автогол Хомченовского и Третьяков). Во втором круге криворожцы взяли реванш уже у коллектива Руслана Ротаня: Стецьков и Микитишин забили по голу, а в компенсированное ко второму тайма время Мирошниченко забил гол престижа за "Александрию". Отмечаем, что "Кривбасс" забивал в обеих очных встречах.

"Александрия" – "Кривбасс": коэффициенты и ставки на матч

"Александрия" – "Кривбасс": прогноз на матч от UA-Футбол

Состояние обеих команд представить сложно. В дебютной игре 2023-го после зимней паузы "Александрия" забила и пропустила по три, а "Кривбасс" выжал победу над "Колосом", когда в игре был только один гол. Просится ставка на нижний тотал – классическая для украинского футбола. Впрочем, я пойду против логики и поставлю на обмен голами: у хозяев есть кому забивать, и гостям придется отвечать.