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Рух – Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 06.08.2023
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Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Победа над "Зарей" позволила "Рух" прервать неприятную для себя традицию: впервые в истории львовяне победили в первом туре УПЛ. Результат можно считать сенсационным, но не стоит забывать, что луганчане в межсезонье потеряли нескольких лидеров и сменили главного тренера. "Ворскла" летом также осталась без ключевых игроков и входит в сезон очень тяжело. Поэтому, несмотря на то, что у "желто-черных" в двух стартовых турах встречи с представителями Украины в еврокубках, две победы не будут выглядеть как что-то неслыханное. Но выиграют ли сегодня во Львове хозяева? Давайте разбираться.
"Рух" - "Ворскла"
Чемпионат Украины. 2-й тур
6 августа. Львов. Стадион "Арена Львов". Начало в 19:00
Арбитр – Виталий Романов
Ассистенты: Игорь Дебенко и Евгений Гашков
Трансляция на ТВ - региональные каналы "Суспільного" ("Суспільне Киев", "Суспільне Львов" и т.д.), Спорт 1
Интернет-трансляция - Youtube-канал УПЛ ТВ, сайт "Суспільне Спорт"
Текстовая трансляция -
"Рух": последние новости
Гендиректор "Руха" Игорь Дедышин перед началом сезона наговорил много грязи на телевизионщиков из так называемого единственного пула. А когда ему начинали задавать острые вопросы, то отвечал, что это манипуляции, хотя этим занимался именно он. В итоге сейчас львовяне транслируются в собственном телепуле, куда входят аж два клуба. При этом между таймами идет реклама только спонсоров обеих команд. А где же здесь бизнес-план, господин Игорь? Разве не ваш клуб так же год назад участвовал в развале единого телепула, перейдя к "плюсам"? А теперь уже вы обижаетесь на всех, хотя не хватило авторитета именно "Руху".
Относительно оптимального состава "желто-черных" на текущий сезон пока выводов делать не будем: команда провела всего один матч. Однако стоит отметить, что состав львовян выглядит хотя бы количественно более укомплектованным к старту сезона, чем, например, у "Ворсклы". Рунич, Слюсар, Квасница, Альваренга - это все претенденты на выход в основе, если кому-то будет необходима подмена.
"Ворскла": последние новости
Возможно, вы этого не замечали, но у УПЛ есть устоявшиеся традиции. К примеру, как Игорь Суркис прикрывается дедами, чтобы держать в собственных руках рейтинговые трансляции домашних матчей "Динамо". Еще одна: "Ворскла" должна упорно бороться до последнего за выход в еврокубки, чтобы там не показывать ничего. Каждое лето полтавчане повторяют одни и те же ошибки: теряют летом лидеров (Олейник, Сефери, Яворский, Кравец), оказываются неготовыми к еврокубковой части ("КуПС", "АИК", "Дила") и только по ходу сезона начинают работать над комплектацией, вспоминая, что задача клуба на сезон – борьба за еврокубки. Но, похоже, такой ход вещей устраивает владельцев клуба и менеджмент: если бы это было не так, мы увидели бы какие-то изменения, а пока продолжается движение по кругу.
#UECL— ФК ВОРСКЛА (@vorsklacomua) August 3, 2023
Game over.#ФКВП pic.twitter.com/1FDOMWr3OK
В стартовых составах в двух матчах с грузинами Виктор Скрипник провел лишь одну замену: Челядин уступил место на поле Скляру на выезде. Учитывая, что обойма полтавчан сейчас очень скромная, ожидать каких-либо глобальных изменений не приходится. Точно потребуется найти крайнего защитника, ведь Пердута дисквалифицирован: вероятно, одиннадцатым в старте станет Бацула.
Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева – направо): Исенко – Бацула, Сантана, Чеснаков, Крупский – Кане, Скляр, Павлюк, Фелипе Родригес – Юрченко, Степанюк.
Последние матчи
Пока рассказывать о последних матчах в контексте обеих команд особо нечего. Все можно свести к одному предложению: львовяне стартовали хорошо, полтавчане – ужасно.
"Рух" в предыдущем туре тяжело входил в матч с "Зарей". Однако по ходу игры команда прибавляла и смогла перевернуть ее в свою пользу. Примечательно, что один гол и одну результативную передачу сделали вышедшие на поле со скамейки запасных игроки, еще "гол+пас" на счету нынешнего лидера львовян Климчука.
"Ворскла" для нынешнего "Руха" – антагонист. Подопечные Виктора Скрипника, несмотря на трудности, одолели в первом матче квалификации Лиги конференций "Дилу" 2:1. Им тоже помог ударный второй тайм. Однако вторая игра превратилась в катастрофу. И речь не о результате на табло: пусть с ним. Речь об игре на своей половине поля. Впрочем, полтавчане в прошлом сезоне и в УПЛ не радовали крепостью защитной линии, показав лишь седьмой результат. А здесь мы ожидали чего-то на уровне еврокубков.
Огляд другого матчу кваліфікації Ліги конференцій між Ділою та Ворсклою. На жаль, полтавці програють цей матч 1:3 і за сумою двох ігор 3:4 залишають турнір— UA-Футбол (@ua_football) August 3, 2023
???? - FC Vorskla pic.twitter.com/NzfVwZVorh
Очные встречи
История соперничества началась в 2020-м. Сначала "Ворскла" выглядела безоговорочным фаворитом, однако в последнее время "Рух" понемногу перегибает историческую составляющую противостояния на свою сторону. Сейчас у львовян действующая серия из трех подряд очных игр без поражений, правда, две из этих встреч завершились вничью. Отметим, что в первом поединке в истории оппоненты забили на двоих целых семь голов, но ни в одной следующей не пробивался классический тотал больше 2.5.
"Рух" - "Ворскла": где смотреть матч
"Рух" - "Ворскла": коэффициенты и ставки на матч
"Рух" – "Ворскла": прогноз на матч от UA-Футбол
Можно сыграть на классическую ставку для этих команд: тотал менее 2.5: в личных встречах она заходит регулярно. Однако есть более дерзкие варианты. "Ворскла" в двух матчах Лиги конференций показала катастрофическую игру у своих ворот: это касается не только защиты, но и действий голкипера. Изменится ли что-нибудь с четверга? Вряд ли. Для Климчука и компании это подарит множество шансов на голы. К тому же, хозяева к этому матчу подходят на подъеме из-за победы в предыдущем туре. Шансы львовян зацепиться за очки выше средних.
Ставка: "Рух" не проиграет (1Х) за 1.5 - 1.7
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