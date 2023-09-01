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Полесье - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02 сентября 2023
Старые знакомые, или играют ли деньги в футбол?
polissyafc.com
6-й тур УПЛ, после которого команды уйдут на небольшой перерыв на матчи сборных – шанс закрепиться на достигнутых позициях, после которого можно уже оценивать стартовый отрезок. Как для чемпионата в целом, так и для каждой из команд в частности.
Ну и в рамках 6-го тура матч двух новичков лиги – поединок, в котором "Полесье" примет "Оболонь".
Обе команды стартовали в сезоне превосходя ожидания. Конечно, перед стартом сезона "Полесье" не выглядело аутсайдером, но кто ожидал что на данный момент команда будет в тройке?
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"Оболонь" многие списывали со счетов, но пока что команда держится, время от времени вставляя палки в колеса более именитым и качественным по составу соперникам.
Что ж, будет интересно. Потому что битва выходцев из Первой лиги – это всегда интересно и драйвово.
Полесье (Житомир) – Оболонь (Киев)
VBET Лига. 6-й тур
2 сентября Житомир, Стадион "Полесье"
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV
"Полесье": последние новости
"Полесье" к данному матчу подходит на сплошном позитиве. Команда Калитвинцева неделю назад разгромила "Александрию" и в таблице подтянулась в тройку лидеров, причем после этого матча именно представители "Полесья" (Назаренко и Калитвинцев) были признаны лучшими игроком и тренером тура соответственно.
Да еще и игрок команды Александр Усик между делом в ринге разгромил Даниэля Дюбуа, показав личным примером волю к победе.
А если по делу, в команде все стабильно и хорошо – уверенная позиция в таблице, состав, который начал притираться после летнего межсезонья, раззабивались Будковский и Макуана, которых можно использовать для различных схем игры.
"Очень дисциплинировано сыграли в обороне. В атаке нужно лучше. Однако три забитых мяча - это здорово. Ребята молодцы.
Однако самое главное, что у этой команды есть будущее. Движемся дальше", - рассказал после матча с "Александрией" Юрий Калитвинцев.
С травмированными и дисквалифицированными у команды проблем нет, поэтому к матчу с "Оболонью" "Полесье" подходит в полном всеоружии – как ментальном, так и кадровом.
Ориентировочный состав "Полесья": Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Танковский, Крушинский, Козак, Назаренко, Макуана, Будковский
"Оболонь": последние новости
"Оболонь" в прошлом туре сыграла в нулевую ничью с "Кривбассом". Игра сама по себе получилась не очень впечатляющей, но киевляне уперлись, а криоворожцы так и не сумели найти подходы к воротам соперника.
Вернидуб после игры сетовал, что "Оболонь" играет в 5 защитников и 10 игроков за линией мяча, но кто кому доктор в этой ситуации? Тут уже нужно пенять не на соперника, а на свое умение проходить насыщенную оборону.
Тем не менее, курочка по зернышку, и киевляне за первые шесть туров уже насобирали пять очков и пока что отклеились от зоны вылета.
В подобном ключе высказывался и главный тренер оболонцев Валерий Иващенко:
"Мы - дебютанты лиги. Понемногу набираем очки. Как только вышли, то проговорили: наши ребята молодые, они только начинают делать первые шаги в УПЛ. Надо притереться к этому ритму, динамике. Стараемся, как та курочка - клевать по зернышку. Набираем зачетные баллы - и это очень важно с точки зрения психологии. Думаю, если эмоциональный фон будет хорошим - ребята сами почувствуют, что могут двигаться еще дальше. Но нам предстоит еще много тяжелого труда".
Очень интересно перед матчем с "Полесьем" высказался хавбек "пивоваров" Владислав Приймак, намекнув на разные финансовые составляющие клубов:
"Мы готовимся в обычном режиме. Каждый в голове держит то, что нам предстоит непростая игра, в принципе, как и любая. Потому настраиваемся дать бой и хотим показать, что не только деньги играют в футбол", - сказал Приймак.
Что ж, посмотрим, как такие заявления киевлянам удастся реализовать на поле.
С травмами и дисквалификациями у киевлян также проблем нет, так что можно ожидать на матч с "Полесьем" вполне боевой состав.
Ориентировочный состав "Оболони": Федоровский, Осман, Карась, Приймак, Вовкун, Мединский, Слободян, Мороз, Черненко, Тарануха, Краснопир
Турнирная таблица
После пяти туров "Полесье" с тремя победами и девятью очками запрыгнуло на третью стрчоку таблицы. "Оболонь" с 5 очками на 12-й строчке.
Но при этом плотность в таблице велика и команды разделяют четыре очка.
Поэтому отчетный матч при положительном результате даст обеим командам значительно улушить свое турнирное положение. Житомирцам укрепиться вверху, а "пивоварам" - отдалиться от зоны вылета.
Да и после шести туров, как уже говорилось выше, можно будет подбивать итоги стартового отрезка команд. Первый водораздел будет пройден и по этим шести поединкам можно будет делать первые выводы – как штабам внутри команд, так и болельщикам и журналистам снаружи.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|5
|3
|2
|0
|10-6
|+4
|11
|0
|2
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|+5
|10
|0
|3
|Полесье
|5
|3
|0
|2
|8-4
|+4
|9
|0
|4
|Черноморец
|6
|3
|0
|3
|9-9
|0
|9
|0
|5
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|8-5
|+3
|8
|0
|6
|Колос
|5
|2
|2
|1
|5-3
|+2
|8
|0
|7
|ФК Александрия
|5
|2
|1
|2
|3-5
|-2
|7
|0
|8
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|0
|9
|Металлист 1925
|4
|2
|0
|2
|3-3
|0
|6
|0
|10
|Ворскла
|4
|2
|0
|2
|6-8
|-2
|6
|0
|11
|Заря
|5
|1
|2
|2
|5-7
|-2
|5
|0
|12
|Оболонь
|5
|1
|2
|2
|4-7
|-3
|5
|0
|13
|СК Днепр-1
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|0
|14
|Верес
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|0
|15
|ЛНЗ
|5
|1
|0
|4
|4-7
|-3
|3
|0
|16
|ФК Минай
|5
|0
|2
|3
|3-10
|-7
|2
|0
Последние матчи
"Полесье" в шести первых матчах сезона (включая кубковый) одержало 4 победы, 2 раза проиграло. Разница мячей – 10:4.
"Оболонь" в шести первых матчах сезона (включая кубковый) одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и 2 матча проиграла. Разница мячей – 5:7.
В рамках УПЛ команды раньше не встречались.
Всего между собой команды сыграли 7 официальных матчей: +1=1-5, разница мячей 4:12.
"Полесье" пока обходится в УПЛ без ничьих: 3 победы и 2 поражения.
"Оболонь" обходится без гостевых ничьих в УПЛ: победа и поражение.
Игроки "Полесья" в личных встречах с "Оболонью" больше одного гола за матч не забивали.
"Полесье" – "Оболонь": ставки и коэффициенты
"Полесье" – "Оболонь": трансляция матча
Прогноз на матч "Полесье" – "Оболонь": от UA-Футбол
Букмекеры видят фаворитом противостояние "Полесье", но коэффициенты на хозяев довольно высоки, разброс на соперников не такой уж и большой, что оставляет шансы и гостям.
Мы также согласны с такой позицией – "Полесье" фаворит, но условный. Можно не сомневаться, что "Оболонь" упрется, будет играть от обороны, а там уже как выйдет. Также матч будет боевым – по старой перволиговской памяти команды будут доказывать, кто матери-истории более ценен, а игроки припоминать друг другу старые связи и обиды.
Многое будет зависеть от того, как быстро, и вообще сможет ли "Полесье" вскрыть насыщенную оборону "Оболони" - в прошлом туре у "Кривбасса" это не получилось. Если забьют условно быстро – дело пойдет веселее. А если нет – окончиться игра может по-всякому.
"Оболонь" в этом сезоне забивает пока что немного, а в гостях и того меньше.
Подбивая вышесказанное: "Полесье" фаворит, но условный. Матч будет боевым, да и судить будет Копиевский, поэтому любителям экзотики можно поиграть с желтыми карточками. Поединок вряд ли будет изобиловать голами. Нижние тоталы выглядят предпочтительнее верхних. Кто любит совсем уж экстрим, может подумать, что Будковский, который сейчас на накате, все-таки протаранит киевскую оборону и затолкает хоть один мяч в сетку. Во всяком случае, моменты у него будут.
Прогноз UA-Футбол: Тотал "Оболони" - меньше 1.5 за 1.39.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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