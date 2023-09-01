Полесье - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02 сентября 2023

6-й тур УПЛ, после которого команды уйдут на небольшой перерыв на матчи сборных – шанс закрепиться на достигнутых позициях, после которого можно уже оценивать стартовый отрезок. Как для чемпионата в целом, так и для каждой из команд в частности.

Ну и в рамках 6-го тура матч двух новичков лиги – поединок, в котором "Полесье" примет "Оболонь".

Обе команды стартовали в сезоне превосходя ожидания. Конечно, перед стартом сезона "Полесье" не выглядело аутсайдером, но кто ожидал что на данный момент команда будет в тройке?

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"Оболонь" многие списывали со счетов, но пока что команда держится, время от времени вставляя палки в колеса более именитым и качественным по составу соперникам.

Что ж, будет интересно. Потому что битва выходцев из Первой лиги – это всегда интересно и драйвово.

Полесье (Житомир) – Оболонь (Киев)

VBET Лига. 6-й тур

2 сентября Житомир, Стадион "Полесье"

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Полесье": последние новости

"Полесье" к данному матчу подходит на сплошном позитиве. Команда Калитвинцева неделю назад разгромила "Александрию" и в таблице подтянулась в тройку лидеров, причем после этого матча именно представители "Полесья" (Назаренко и Калитвинцев) были признаны лучшими игроком и тренером тура соответственно.

Да еще и игрок команды Александр Усик между делом в ринге разгромил Даниэля Дюбуа, показав личным примером волю к победе.

А если по делу, в команде все стабильно и хорошо – уверенная позиция в таблице, состав, который начал притираться после летнего межсезонья, раззабивались Будковский и Макуана, которых можно использовать для различных схем игры.

"Очень дисциплинировано сыграли в обороне. В атаке нужно лучше. Однако три забитых мяча - это здорово. Ребята молодцы. Однако самое главное, что у этой команды есть будущее. Движемся дальше", - рассказал после матча с "Александрией" Юрий Калитвинцев.

С травмированными и дисквалифицированными у команды проблем нет, поэтому к матчу с "Оболонью" "Полесье" подходит в полном всеоружии – как ментальном, так и кадровом.

Ориентировочный состав "Полесья": Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Танковский, Крушинский, Козак, Назаренко, Макуана, Будковский

"Оболонь": последние новости

"Оболонь" в прошлом туре сыграла в нулевую ничью с "Кривбассом". Игра сама по себе получилась не очень впечатляющей, но киевляне уперлись, а криоворожцы так и не сумели найти подходы к воротам соперника.

Вернидуб после игры сетовал, что "Оболонь" играет в 5 защитников и 10 игроков за линией мяча, но кто кому доктор в этой ситуации? Тут уже нужно пенять не на соперника, а на свое умение проходить насыщенную оборону.

Тем не менее, курочка по зернышку, и киевляне за первые шесть туров уже насобирали пять очков и пока что отклеились от зоны вылета.

В подобном ключе высказывался и главный тренер оболонцев Валерий Иващенко:

"Мы - дебютанты лиги. Понемногу набираем очки. Как только вышли, то проговорили: наши ребята молодые, они только начинают делать первые шаги в УПЛ. Надо притереться к этому ритму, динамике. Стараемся, как та курочка - клевать по зернышку. Набираем зачетные баллы - и это очень важно с точки зрения психологии. Думаю, если эмоциональный фон будет хорошим - ребята сами почувствуют, что могут двигаться еще дальше. Но нам предстоит еще много тяжелого труда".

Очень интересно перед матчем с "Полесьем" высказался хавбек "пивоваров" Владислав Приймак, намекнув на разные финансовые составляющие клубов:

"Мы готовимся в обычном режиме. Каждый в голове держит то, что нам предстоит непростая игра, в принципе, как и любая. Потому настраиваемся дать бой и хотим показать, что не только деньги играют в футбол", - сказал Приймак.

Что ж, посмотрим, как такие заявления киевлянам удастся реализовать на поле.

С травмами и дисквалификациями у киевлян также проблем нет, так что можно ожидать на матч с "Полесьем" вполне боевой состав.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоровский, Осман, Карась, Приймак, Вовкун, Мединский, Слободян, Мороз, Черненко, Тарануха, Краснопир

Турнирная таблица

После пяти туров "Полесье" с тремя победами и девятью очками запрыгнуло на третью стрчоку таблицы. "Оболонь" с 5 очками на 12-й строчке.

Но при этом плотность в таблице велика и команды разделяют четыре очка.

Поэтому отчетный матч при положительном результате даст обеим командам значительно улушить свое турнирное положение. Житомирцам укрепиться вверху, а "пивоварам" - отдалиться от зоны вылета.

Да и после шести туров, как уже говорилось выше, можно будет подбивать итоги стартового отрезка команд. Первый водораздел будет пройден и по этим шести поединкам можно будет делать первые выводы – как штабам внутри команд, так и болельщикам и журналистам снаружи.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 5 3 2 0 10-6 +4 11 0 2 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 0 3 Полесье 5 3 0 2 8-4 +4 9 0 4 Черноморец 6 3 0 3 9-9 0 9 0 5 Кривбасс 5 2 2 1 8-5 +3 8 0 6 Колос 5 2 2 1 5-3 +2 8 0 7 ФК Александрия 5 2 1 2 3-5 -2 7 0 8 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 9 Металлист 1925 4 2 0 2 3-3 0 6 0 10 Ворскла 4 2 0 2 6-8 -2 6 0 11 Заря 5 1 2 2 5-7 -2 5 0 12 Оболонь 5 1 2 2 4-7 -3 5 0 13 СК Днепр-1 3 1 1 1 4-4 0 4 0 14 Верес 5 1 1 3 5-8 -3 4 0 15 ЛНЗ 5 1 0 4 4-7 -3 3 0 16 ФК Минай 5 0 2 3 3-10 -7 2 0

Последние матчи

"Полесье" в шести первых матчах сезона (включая кубковый) одержало 4 победы, 2 раза проиграло. Разница мячей – 10:4.

"Оболонь" в шести первых матчах сезона (включая кубковый) одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и 2 матча проиграла. Разница мячей – 5:7.

В рамках УПЛ команды раньше не встречались.

Всего между собой команды сыграли 7 официальных матчей: +1=1-5, разница мячей 4:12.

"Полесье" пока обходится в УПЛ без ничьих: 3 победы и 2 поражения.

"Оболонь" обходится без гостевых ничьих в УПЛ: победа и поражение.

Игроки "Полесья" в личных встречах с "Оболонью" больше одного гола за матч не забивали.

"Полесье" – "Оболонь": ставки и коэффициенты

"Полесье" – "Оболонь": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Полесье - Оболонь Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Полесье" – "Оболонь": от UA-Футбол

Букмекеры видят фаворитом противостояние "Полесье", но коэффициенты на хозяев довольно высоки, разброс на соперников не такой уж и большой, что оставляет шансы и гостям.

Мы также согласны с такой позицией – "Полесье" фаворит, но условный. Можно не сомневаться, что "Оболонь" упрется, будет играть от обороны, а там уже как выйдет. Также матч будет боевым – по старой перволиговской памяти команды будут доказывать, кто матери-истории более ценен, а игроки припоминать друг другу старые связи и обиды.

Многое будет зависеть от того, как быстро, и вообще сможет ли "Полесье" вскрыть насыщенную оборону "Оболони" - в прошлом туре у "Кривбасса" это не получилось. Если забьют условно быстро – дело пойдет веселее. А если нет – окончиться игра может по-всякому.

"Оболонь" в этом сезоне забивает пока что немного, а в гостях и того меньше.

Подбивая вышесказанное: "Полесье" фаворит, но условный. Матч будет боевым, да и судить будет Копиевский, поэтому любителям экзотики можно поиграть с желтыми карточками. Поединок вряд ли будет изобиловать голами. Нижние тоталы выглядят предпочтительнее верхних. Кто любит совсем уж экстрим, может подумать, что Будковский, который сейчас на накате, все-таки протаранит киевскую оборону и затолкает хоть один мяч в сетку. Во всяком случае, моменты у него будут.

Прогноз UA-Футбол: Тотал "Оболони" - меньше 1.5 за 1.39.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.