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Бельгия – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
Начинаем борьбу за поездку на Чемпионат мира
UEFA Futsal
Уже завтра наша национальная футзальная сборная в рамках отбора на ЧМ-2024 на выезде встретится со сборной Бельгии. Для сборных это первый тур в рамках квалификации на мировой форум. Также в нашей группе будут играть сборные Сербии и Польши. Победитель сразу выходит на ЧМ-2024.
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Бельгия – Украина
Квалификация на Чемпионат Мира. Первый тур
15.09.2023. 21:00
Трансляция - Мегого Футбол-1
Интернет-трансляция – YouTube-канал MEGOGO SPORT
Текстовая трансляция - UA-Футбол
Сборная Бельгии по футзалу
Свою последнюю большую победу ближайший соперник украинцев праздновал еще в 1996 году. Тогда на ЧЕ сборная Бельгии заняла третье место. На чемпионатах мира лучший результат для этой сборной – четвертое место в 1989 году. На данный момент это достаточно посредственная команда, очень редко попадающая на мировые и европейские форумы. На предварительном этапе квалификации бельгийцы в апреле в серии пенальти обыграли венгров – 3:2. А на втором этапе команда чередовала победы и поражения: дважды победили австрийцев, но дважды уступили грузинам.
Среди лидеров этой сборной стоит отметить 31-летнего футзалиста "Шарлеруа" Омара Раху, отличившегося в матче против Венгрии дублем. Тренерский штаб бельгийцев основной акцент, прежде всего, делает на агрессивную игру в атаке, но в защите проблем немало. За пять матчей бельгийцы пропустили семнадцать голов.
Сборная Украины по футзалу
Украина, четвертая самая сильная команда Евро-2022, стартовала в квалификации в основном раунде. Наша сборная прошла в элитраунд с первого места в группе, одержав три победы и ничью в четырех матчах. В ничью подопечные Косенко сыграли против Нидерландов (1:1). Как раз это противостояние в марте является пока последним для "сине-желтых".
Наибольшее представительство в сборной будет иметь действующий чемпион "ХИТ" - шесть игроков. Еще пять футзалистов будут представлять "Ураган". Состав сборной достаточно сбалансирован, на каждой позиции есть конкуренция. Три футзалиста впервые будут защищать цвета национальной сборной. Речь идет о Назаре Шведе, Евгении Жуке и Владиславе Завертаном. Также тренерский штаб вызвал легионера Кирилла Цыпуна, играющего в польском "Пясти". Лучший для нас результат на чемпионатах мира - четвертое место в 1996 году.
Отметим, что сборная займет второе место попадет в плей-офф, где еще две путевки между собой разыграют четыре лучшие команды на вторых местах.
История противостояний
Сборные между собой встречались дважды – победы Украины. Сначала "сине-желтые" в 2010 году на групповом турнире Евро переиграли своих оппонентов – 4:2. А год спустя в квалификационном матче на ЧЕ наши ребята в напряженном матче победили со счетом 4:3. Голы в этих двух матчах забивали Валерий Замятин, Валерий Легчанов (2), Максим Павленко, Денис Овсянников (2), Евгений Рогачев (2).
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз матча Бельгия – Украина
Всегда очень важно победить в стартовом матче квалификации, чтобы увереннее чувствовать себя дальше. Безусловно, игра на выезде для нашей сборной легкой не будет, но у украинцев в составе высококвалифицированные футзалисты, которые за счет своего опыта и мастерства могут достигать желаемого результата. У нас более именитая сборная, которая должна побеждать такого соперника. Прогноз – победа Украины (1,80).
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