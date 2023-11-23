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Шахтер - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2023
Шахтер - Полесье: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
После практически двух недель перерыва на матчи сборных родная УПЛ возвращается с топовой вывеской. В пятницу, 24-го ноября на "Арене Львов" встретятся два лидера текущего первенства. В частности, донецкий "Шахтер" в качестве номинального хозяина будет принимать житомирское "Полесье". Разница между командами Пушича и Калитвинцева составляет 5 очков, однако "горняки" еще не сыграли свои два тура.
15-й тур УПЛ сезона 2023/24
24.11.2023. "Арена Львов", Львов
"Шахтер" 19:00 "Полесье"
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"Шахтер": последние новости
Марино Пушич очень мощно и ярко стартовал на своей новой должности. "Горняки" под руководством нового наставника выдали мощный отрезок из двух побед. "Шахтер" минимально одолел киевское "Динамо" в чемпионате и сенсационно переиграл каталонскую "Барселону" в Лиге чемпионов. Однако после этого последовала то ли усталость, то ли недооценка соперника в лице "Днепра-1".
Донецкая команда первой открыла счет в той встрече, благодаря голу Сикана уже на 5-й минуте. И казалось, что все идет по плану, однако после этого днепряне забили трижды. Безусловно, 52-летний специалист вдохнул в "Шахтер" новую жизнь. И скорее всего, поражение от днепровского клуба было скорее ситуативным. Особенно учитывая невероятно тяжелый выезд в столицу Каталонии.
В начале этой недели действующий чемпион воспользовался паузой на поединки сборных и провел контрольный спарринг против львовского "Руха". Подопечные Пушича снова первыми забили в самом начале игры, но после этого снова пропустили трижды. На первый взгляд это может выглядеть как тенденция, однако это лишь товарищеский матч с резервным составом.
Дела у "горняков" не являются критическими. "Шахтер" имеет еще два матча в запасе в УПЛ и спокойно может сравняться с лидером первенства по очкам.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон, Сикан.
"Полесье": последние новости
Подопечные Юрия Калитвинцева мощно ворвались в УПЛ и после 14-ти туров идут на втором месте в таблице. "Волки" не проигрывают с середины сентября. Последнее поражение житомирской команды датировано 16-м сентября. Тогда "Полесье" минимально в Одессе проиграло "Черноморцу".
После этого новичок элитного украинского дивизиона в каждом матче неизменно брал очки. В частности, за этот период "Полесье" одержал 5 побед и лишь 2 раза расписал ничью.
В последнем туре команда Калитвинцева одержала волевую победу над харьковским "Металлистом". Житомирский коллектив первым пропустил, но сумел собраться и организовал камбэк.
"Полесье" пропагандирует атакующий стиль и на уровне с криворожским "Кривбассом" имеет лучшую разницу мячей. Однако играть первым номером против донецкого "Шахтера" трудно каждой украинской команде. Но в то же время, "волки" уже доказывали в этом сезоне, что могут побеждать грандов нашего футбола - речь о киевском "Динамо".
Ориентировочный состав "Полесья": Бойко, Танковский, Морозко, Тейлор, Макуана, Шабанов, Чоботенко, Крушинский, Козак, Кушниренко, Ариэльсон.
"Шахтер" - "Полесье". Личные встречи
На официальном уровне команды не встречались ни разу. Коллективы провели лишь один товарищеский матч, в далеком 2020-м году. Тогда "горняки" не оставили шансов для, на тот момент, команды Первой лиги и одержали разгромную победу - со счетом 4:1.
"Шахтер" - "Полесье". Ставка и коэффициенты
"Шахтер" - "Полесье". Турнирное положение команд
Обе команды являются лидерами текущего первенства. Житомирский коллектив отстает от первого "Днепра-1" на один пункт. А "горняки" имеют два тура в запасе. В случае победы в обоих этих матчах "Шахтер" сможет сравняться с днепрянами.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|
СК Днепр-1
|14
|9
|3
|2
|30
|2
|
Полесье
|14
|9
|2
|3
|29
|3
|
Кривбасс
|14
|8
|3
|3
|27
|4
|
Шахтер
|12
|7
|3
|2
|24
|5
|
Рух
|14
|6
|6
|2
|24
|6
|
Колос
|14
|4
|8
|2
|20
|7
|
Черноморец
|13
|6
|1
|6
|19
|8
|
Динамо
|11
|6
|1
|4
|19
|9
|
Ворскла
|14
|5
|3
|6
|18
|10
|
ЛНЗ
|14
|4
|4
|6
|16
|11
|
Металлист 1925
|13
|4
|3
|6
|15
|12
|
Оболонь
|14
|3
|4
|7
|13
|13
|
ФК Александрия
|14
|3
|4
|7
|13
|14
|
Заря
|12
|2
|4
|6
|10
|15
|
Верес
|13
|1
|5
|7
|8
|16
|
ФК Минай
|14
|0
|6
|8
|6
"Шахтер" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 3:1. Именно в таких матчах нужно доказывать свой статус-кво. Речь идет прежде всего о "Полесье". Однако букмекеры не верят в команду Калитвинцева и отдают предпочтение "горнякам". Мы тоже поставим именно на донецкий клуб. "Шахтер" с приходом Пушича вернул веру в свои силы и должен на классе побеждать новичка УПЛ.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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