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Шахтер - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2023

Украина
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Шахтер - Полесье: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2023

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

После практически двух недель перерыва на матчи сборных родная УПЛ возвращается с топовой вывеской. В пятницу, 24-го ноября на "Арене Львов" встретятся два лидера текущего первенства. В частности, донецкий "Шахтер" в качестве номинального хозяина будет принимать житомирское "Полесье". Разница между командами Пушича и Калитвинцева составляет 5 очков, однако "горняки" еще не сыграли свои два тура.

Содержание

15-й тур УПЛ сезона 2023/24

24.11.2023. "Арена Львов", Львов

"Шахтер" 19:00 "Полесье"

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"Шахтер": последние новости

Марино Пушич очень мощно и ярко стартовал на своей новой должности. "Горняки" под руководством нового наставника выдали мощный отрезок из двух побед. "Шахтер" минимально одолел киевское "Динамо" в чемпионате и сенсационно переиграл каталонскую "Барселону" в Лиге чемпионов. Однако после этого последовала то ли усталость, то ли недооценка соперника в лице "Днепра-1".

Донецкая команда первой открыла счет в той встрече, благодаря голу Сикана уже на 5-й минуте. И казалось, что все идет по плану, однако после этого днепряне забили трижды. Безусловно, 52-летний специалист вдохнул в "Шахтер" новую жизнь. И скорее всего, поражение от днепровского клуба было скорее ситуативным. Особенно учитывая невероятно тяжелый выезд в столицу Каталонии.

В начале этой недели действующий чемпион воспользовался паузой на поединки сборных и провел контрольный спарринг против львовского "Руха". Подопечные Пушича снова первыми забили в самом начале игры, но после этого снова пропустили трижды. На первый взгляд это может выглядеть как тенденция, однако это лишь товарищеский матч с резервным составом.

Дела у "горняков" не являются критическими. "Шахтер" имеет еще два матча в запасе в УПЛ и спокойно может сравняться с лидером первенства по очкам.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон, Сикан.

"Полесье": последние новости

Подопечные Юрия Калитвинцева мощно ворвались в УПЛ и после 14-ти туров идут на втором месте в таблице. "Волки" не проигрывают с середины сентября. Последнее поражение житомирской команды датировано 16-м сентября. Тогда "Полесье" минимально в Одессе проиграло "Черноморцу".

После этого новичок элитного украинского дивизиона в каждом матче неизменно брал очки. В частности, за этот период "Полесье" одержал 5 побед и лишь 2 раза расписал ничью.

В последнем туре команда Калитвинцева одержала волевую победу над харьковским "Металлистом". Житомирский коллектив первым пропустил, но сумел собраться и организовал камбэк.

"Полесье" пропагандирует атакующий стиль и на уровне с криворожским "Кривбассом" имеет лучшую разницу мячей. Однако играть первым номером против донецкого "Шахтера" трудно каждой украинской команде. Но в то же время, "волки" уже доказывали в этом сезоне, что могут побеждать грандов нашего футбола - речь о киевском "Динамо".

Ориентировочный состав "Полесья": Бойко, Танковский, Морозко, Тейлор, Макуана, Шабанов, Чоботенко, Крушинский, Козак, Кушниренко, Ариэльсон.

"Шахтер" - "Полесье". Личные встречи

На официальном уровне команды не встречались ни разу. Коллективы провели лишь один товарищеский матч, в далеком 2020-м году. Тогда "горняки" не оставили шансов для, на тот момент, команды Первой лиги и одержали разгромную победу - со счетом 4:1.

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"Шахтер" - "Полесье". Ставка и коэффициенты

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"Шахтер" - "Полесье". Турнирное положение команд

Обе команды являются лидерами текущего первенства. Житомирский коллектив отстает от первого "Днепра-1" на один пункт. А "горняки" имеют два тура в запасе. В случае победы в обоих этих матчах "Шахтер" сможет сравняться с днепрянами.

# Команда И В Н П О
1
СК Днепр-1
 14 9 3 2 30
2
Полесье
 14 9 2 3 29
3
Кривбасс
 14 8 3 3 27
4
Шахтер
 12 7 3 2 24
5
Рух
 14 6 6 2 24
6
Колос
 14 4 8 2 20
7
Черноморец
 13 6 1 6 19
8
Динамо
 11 6 1 4 19
9
Ворскла
 14 5 3 6 18
10
ЛНЗ
 14 4 4 6 16
11
Металлист 1925
 13 4 3 6 15
12
Оболонь
 14 3 4 7 13
13
ФК Александрия
 14 3 4 7 13
14
Заря
 12 2 4 6 10
15
Верес
 13 1 5 7 8
16
ФК Минай
 14 0 6 8 6

"Шахтер" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 3:1. Именно в таких матчах нужно доказывать свой статус-кво. Речь идет прежде всего о "Полесье". Однако букмекеры не верят в команду Калитвинцева и отдают предпочтение "горнякам". Мы тоже поставим именно на донецкий клуб. "Шахтер" с приходом Пушича вернул веру в свои силы и должен на классе побеждать новичка УПЛ.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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