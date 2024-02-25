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Александрия – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024
Александрия – Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 26.02.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: fco.com.ua
Непростое испытание ожидает хозяев, которые будут принимать одного из главных фаворитов сезона донецкий "Шахтер". Для подопечных Ротаня это дебютный официальный матч в этом году, а "горняки" уже успели сыграть в Лиге Европы.
УПЛ. Восемнадцатый тур. 26.02.2024
Александрия. Стадион "Ника"
13:00. "Александрия" - "Шахтер"
Арбитр в поле – Денис Шурман; Арбитр VAR – Игорь Пасхал
Трансляция - UPL-TV
Новости "Александрии"
В воскресенье, 18 февраля, команда Руслана Ротаня вернулась из сборов в Турции в Украину. Получили несколько дней выходных, а уже во вторник, 20 февраля, футболисты собрались на базе, где начали подготовку к дебютному официальному матчу в 2024 году. Что касается изменений во время межсезонья, то следует отметить подписание легионеров Кампоса, Мадисона, Де, а также возвращение Дениса Костышина. По словам Руслана Ротаня, на некоторых позициях до трех игроков сейчас конкурируют за место в основном составе.
Первую часть сезона "Александрия" никак не может занести себе в актив - одиннадцатое место. Руслан Ротань не отходит от своих принципов, поэтому, безусловно, команда и весной будет пытаться играть в комбинационный футбол. Во время межсезонья "Александрия" сыграла сразу двенадцать контрольных матчей: шесть побед, четыре поражения и две ничьи. Отметим, что ни один из спаррингов не завершился без голов.
Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков - Логинов, Кравченко, Скорко, Костышин, Смирный, Михайленко, Сигеев, Беляев, Джевани, Погорелый
Новости "Шахтера"
Подпечные Пушича не могут занести себе в актив начало 2024 года, ведь не удалось пройти дальше в Лиге Европы. Первый матч против "Марселя" завершился вничью 2:2, а вот на выезде "горняки" уступили 1:3. Игроки "Шахтера" первые 20 минут на "Велодроме" играли довольно неплохо, но затем отдали инициативу и не справились с натиском соперника. Много ошибались "горняки" и их за это наказали. Проблемы в центре защиты и в центре поля были заметны еще в первом тайме, но тренерский штаб почему-то решил проводить замены тогда, когда судьба противостояния уже была решена.
На зимних сборах подопечные Марино Пушича провели 8 матчей (3 победы, 3 ничьих и 2 поражения). Ряды клуба пополнили бразильские полузащитники Кевин и Марлон Гомес.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Зубков, Бондаренко, Судаков, Эгиналду, Сикан
"Александрия" – "Шахтер". Статистика личных встреч
Команды между собой уже сыграли 34 матча: три победы "Александрии", 7 ничьих и 24 раза выигрывал "Шахтер". "Горняки" в очных противостояниях забили 63 гола, а коллектив из Александрии - 30. В матче первого круга "Шахтер" победил со счетом 2:1.
"Александрия" – "Шахтер". Последние матчи команд
Последние матчи хозяев
16.02. "Александрия" - "Кайсар" - 0:1
15.02. "Александрия" - "Пюник" - 3:2
12.02. "Александрия" - "Сабуртало" 3:0
11.02. "Александрия" – "Лонгбю" – 1:1
8.02. "Александрия" - "Ахал" - 3:0
Последние матчи гостей
22.02. "Марсель" - "Шахтер" - 3:1
15.02. "Шахтер" - "Марсель" - 2:2
8.02. "Лехия" - "Шахтер" - 1:1
8.02. "Шахтер" - "Аркадаг" - 4:1
3.02. "Шахтер" - "Вележ" - 2:3
"Александрия" – "Шахтер". Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|18
|11
|4
|3
|34-17
|+17
|37
|0
|2
|СК Днепр-1
|17
|10
|4
|3
|26-16
|+10
|34
|0
|3
|Полесье
|17
|9
|5
|3
|24-12
|+12
|32
|0
|4
|Шахтер
|15
|9
|4
|2
|26-13
|+13
|31
|0
|5
|Динамо
|14
|9
|1
|4
|33-18
|+15
|28
|0
|6
|Рух
|17
|6
|8
|3
|25-19
|+6
|26
|0
|7
|Ворскла
|17
|6
|5
|6
|18-25
|-7
|23
|0
|8
|Черноморец
|16
|7
|1
|8
|25-24
|+1
|22
|0
|9
|Колос
|16
|4
|9
|3
|11-10
|+1
|21
|0
|10
|ЛНЗ
|17
|5
|5
|7
|17-21
|-4
|20
|0
|11
|ФК Александрия
|16
|4
|4
|8
|12-20
|-8
|16
|0
|12
|Металлист 1925
|17
|4
|3
|10
|17-28
|-11
|15
|0
|13
|Оболонь
|16
|3
|5
|8
|10-22
|-12
|14
|0
|14
|Заря
|14
|2
|6
|6
|15-19
|-4
|12
|0
|15
|Верес
|16
|2
|6
|8
|15-26
|-11
|12
|0
|16
|ФК Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|-18
|6
|0
"Александрия" – "Шахтер". Ставка и коэффициенты
"Александрия" – "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол
Безусловно, фаворитами этого противостояния считаются гости, во всех компонентах превосходящие своих соперников. К тому же, у "горняков" преимущество в игровом тонусе, ведь они уже сыграли два официальных матча в этом году. Ожидаем, что подопечные Пушича начнут весеннюю часть сезона в УПЛ с победы. Прогноз – индивидуальный тотал "Шахтера" более 1.5 (1.58).
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