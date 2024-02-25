Александрия – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024

Непростое испытание ожидает хозяев, которые будут принимать одного из главных фаворитов сезона донецкий "Шахтер". Для подопечных Ротаня это дебютный официальный матч в этом году, а "горняки" уже успели сыграть в Лиге Европы.

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УПЛ. Восемнадцатый тур. 26.02.2024

Александрия. Стадион "Ника"

13:00. "Александрия" - "Шахтер"

Арбитр в поле – Денис Шурман; Арбитр VAR – Игорь Пасхал

Трансляция - UPL-TV

Новости "Александрии"

В воскресенье, 18 февраля, команда Руслана Ротаня вернулась из сборов в Турции в Украину. Получили несколько дней выходных, а уже во вторник, 20 февраля, футболисты собрались на базе, где начали подготовку к дебютному официальному матчу в 2024 году. Что касается изменений во время межсезонья, то следует отметить подписание легионеров Кампоса, Мадисона, Де, а также возвращение Дениса Костышина. По словам Руслана Ротаня, на некоторых позициях до трех игроков сейчас конкурируют за место в основном составе.

Первую часть сезона "Александрия" никак не может занести себе в актив - одиннадцатое место. Руслан Ротань не отходит от своих принципов, поэтому, безусловно, команда и весной будет пытаться играть в комбинационный футбол. Во время межсезонья "Александрия" сыграла сразу двенадцать контрольных матчей: шесть побед, четыре поражения и две ничьи. Отметим, что ни один из спаррингов не завершился без голов.

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков - Логинов, Кравченко, Скорко, Костышин, Смирный, Михайленко, Сигеев, Беляев, Джевани, Погорелый

Новости "Шахтера"

Подпечные Пушича не могут занести себе в актив начало 2024 года, ведь не удалось пройти дальше в Лиге Европы. Первый матч против "Марселя" завершился вничью 2:2, а вот на выезде "горняки" уступили 1:3. Игроки "Шахтера" первые 20 минут на "Велодроме" играли довольно неплохо, но затем отдали инициативу и не справились с натиском соперника. Много ошибались "горняки" и их за это наказали. Проблемы в центре защиты и в центре поля были заметны еще в первом тайме, но тренерский штаб почему-то решил проводить замены тогда, когда судьба противостояния уже была решена.

На зимних сборах подопечные Марино Пушича провели 8 матчей (3 победы, 3 ничьих и 2 поражения). Ряды клуба пополнили бразильские полузащитники Кевин и Марлон Гомес.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Зубков, Бондаренко, Судаков, Эгиналду, Сикан

"Александрия" – "Шахтер". Статистика личных встреч

Команды между собой уже сыграли 34 матча: три победы "Александрии", 7 ничьих и 24 раза выигрывал "Шахтер". "Горняки" в очных противостояниях забили 63 гола, а коллектив из Александрии - 30. В матче первого круга "Шахтер" победил со счетом 2:1.

"Александрия" – "Шахтер". Последние матчи команд

Последние матчи хозяев

16.02. "Александрия" - "Кайсар" - 0:1

15.02. "Александрия" - "Пюник" - 3:2

12.02. "Александрия" - "Сабуртало" 3:0

11.02. "Александрия" – "Лонгбю" – 1:1

8.02. "Александрия" - "Ахал" - 3:0

Последние матчи гостей

22.02. "Марсель" - "Шахтер" - 3:1

15.02. "Шахтер" - "Марсель" - 2:2

8.02. "Лехия" - "Шахтер" - 1:1

8.02. "Шахтер" - "Аркадаг" - 4:1

3.02. "Шахтер" - "Вележ" - 2:3

"Александрия" – "Шахтер". Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 18 11 4 3 34-17 +17 37 0 2 СК Днепр-1 17 10 4 3 26-16 +10 34 0 3 Полесье 17 9 5 3 24-12 +12 32 0 4 Шахтер 15 9 4 2 26-13 +13 31 0 5 Динамо 14 9 1 4 33-18 +15 28 0 6 Рух 17 6 8 3 25-19 +6 26 0 7 Ворскла 17 6 5 6 18-25 -7 23 0 8 Черноморец 16 7 1 8 25-24 +1 22 0 9 Колос 16 4 9 3 11-10 +1 21 0 10 ЛНЗ 17 5 5 7 17-21 -4 20 0 11 ФК Александрия 16 4 4 8 12-20 -8 16 0 12 Металлист 1925 17 4 3 10 17-28 -11 15 0 13 Оболонь 16 3 5 8 10-22 -12 14 0 14 Заря 14 2 6 6 15-19 -4 12 0 15 Верес 16 2 6 8 15-26 -11 12 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

"Александрия" – "Шахтер". Ставка и коэффициенты

"Александрия" – "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Безусловно, фаворитами этого противостояния считаются гости, во всех компонентах превосходящие своих соперников. К тому же, у "горняков" преимущество в игровом тонусе, ведь они уже сыграли два официальных матча в этом году. Ожидаем, что подопечные Пушича начнут весеннюю часть сезона в УПЛ с победы. Прогноз – индивидуальный тотал "Шахтера" более 1.5 (1.58).