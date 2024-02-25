Рух - Полесье. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 25.02.2024

Украинская Премьер-лига, 18-й тур

25 февраля 2024. Львов, "Львов Арена"

"Рух" 18:00 "Полесье"

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Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Рух" стал одной из трех команд в первой половине сезона, которой удалось победить "Полесье". Команда Юрия Калитвинцева стремится добыть реванш на "Арене-Львов".

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Новости Руха

"Рух" провел интенсивную подготовку на зимних сборах, проведя более десяти спаррингов. "Я доволен тем, как наша команда провела зимние сборы и еще раз подчеркиваю, что мы выполнили все, что предварительно планировали. Сейчас команда хорошо подготовлена, но в футболе трудно что-то предсказать, поэтому оценку нашей работе дадут результаты в официальных матчах", – рассказывает главный тренер "Руха" Виталий Пономарев.

"Рух" подписал 20-летнего бразильца Клайвера, но в самом клубе признают, что ему нужно время на адаптацию. Большой проблемой для "Руха" может быть травма основного защитника Алексея Сыча.

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Пономарев отмечает, что он и его ассистенты изучали "Полесье". Во львовском клубе ждут тяжелую, но интересную игру.

Новости Полесья

Юрий Калитвинцев, как и Виталий Пономарев, остался очень доволен работой команды зимой. "Полесье", как известно, тренировалось в Испании. "Прошел действительно большой, объемный и информативный сбор. Ребята очень профессионально отнеслись к своим обязанностям. Но здесь не может быть удивления, ведь они очень мотивированы, у нас есть цели, к которым мы идем и мы понимаем к чему мы готовимся. Очень хорошие спарринги, очень крепкие команды, было хорошее сопротивление. Все спарринги я занесу в "плюс". Мне понравилось, что в каждой игре мы второй тайм проводили гораздо лучше. Это многое говорит о физических кондициях. И это также говорит о том, что ребята по-прежнему не любят проигрывать", – рассказывает тренер "Полесья".

Не может быть Калитвинцев не доволен и работой клуба на трансферном рынке. Житомирская команда подписывала как легионеров (из Бразилии, Франции, Конго), так и украинских футболистов. В частности, вернулся в УПЛ Богдан Михайличенко.

В "Полесье" тоже тщательно следили за "Рухом". Житомирская команда имеет большие амбиции, поэтому желает побеждать в первом же матче после возвращения чемпионата.

Статистика команд, цифры и факты

"Рух" может забить 100-й гол в УПЛ (остался еще один мяч).

Безвыигрышная домашняя клубная серия "Руха" в чемпионате длится семь матчей (шесть ничьих и поражение).

Беспроигрышная серия "Полесья" в чемпионате длится десять игр: пять побед и пять ничьих.

"Полесье" выиграло пять выездных матчей в первой половине сезона. Больше только "Кривбасс" (шесть).

"Рух" выиграл лишь два из девяти домашних матчей УПЛ 2023/24, но и проиграл всего один раз.

Личные встречи

Встреча в первом круге была пока единственной в истории между "Полесьем" и "Рухом". Львовская команда победила 1:0 благодаря голу Квасницы.

Ставки и Коэффициенты на матч Рух – Полесье

Прогноз на матч Рух – Полесье от UA-Football

Давать прогнозы на первые матчи после зимнего перерыва всегда трудно, и спарринги команд точно не должны быть надежным ориентиром. Стоит обратить внимание на то, что "Полесье" – команда с лучшей защитой в лиге, а "Рух" редко побеждает у себя дома. Прогноз – победа "Полесья" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.