Минай - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.03.2024

Ни одна из этих команд в первом после зимнего перерыва туре не победила. Но ни у одной нет оснований для драматизма. "Металлист 1925" дал бой "Динамо", оставив по себе хорошее впечатление. А "Минай" и подавно отобрал очки у одного из лидеров чемпионата (1:1). Закарпатцы даже могли вести со счетом 2:0 в том матче, если бы реализовали пенальти. Зато пропустили сами после одиннадцатиметрового, который стоило бы перебить.

Так что нет оснований для грусти, но есть почва для спортивной злости. И одним, и другим нужны очки. Какая из команд в таких условиях не сникнет под давлением ответственности?

УПЛ. Девятнадцатый тур. 02.03.2024

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Роман Блавацкий; арбитр VAR - Ананстасия Романюк

"Минай" 13:00 "Металлист 1925"

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Новости "Миная"

За зиму "Минай" обновился более чем существенно. Из команды ушло тринадцать игроков, им на замену взяли одиннадцать новичков. По сути, только сейчас мы начнем следить за командой Желько Любеновича, хотя формально он был назначен на должность главного тренера команды осенью прошлого года.

Первый матч в 2024-м "Минай" провел очень достойно. Конечно, у "Днепра-1" было преимущество, но разве могло быть иначе? Закарпатцы грамотно сыграли вторым номером, использовали свой момент, хотя не использовали второй (пенальти).

Красноречивую характеристику "Минаю" дал тренер "Днепра-1" Юрий Максимов: "Когда так играет последняя команда турнира, то чемпионат будет только прогрессировать". Задача закарпатцев - "такую" игру сделать стабильностью.

Не поможет своей команде из-за дисквалификации Тимур Кораблин.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура - Дмитрук, Чуев, Прокопчук, Немчанинов, Корнийчук - Витенчук, Петько - Семотюк - Вакула, Ременяк

Новости "Металлиста 1925"

"Металлист 1925" не разжился очками в первом весеннем матче, но в целом произвел неплохое впечатление. Точнее, неплохое впечатление произвела атака команды, а вот над защитой Виктору Скрипнику нужно еще поработать.

Работать стоит, не теряя времени. Если верить руководству харьковчан, то у клуба очень большие амбиции. Вплоть до Лиги чемпионов. Поэтому со Скрипника будут требовать результат. Понятно, что для полной адаптации тренера должен пройти определенный период времени, но победы над такими соперниками как "Минай" хотят видеть немедленно. Для самого Скрипника это тоже - дело чести.

Относительно недавно он здесь (на "Минай-Арене") проигрывал с "Ворсклой". Еще одна неудача против такого "маленького" соперника может болезненно ударить по самолюбию.

В Закарпатье "Металлист 1925" сыграет без дисквалифицированного Андрея Борячука. Отстранены также Игорь Ногейра и Андрей Ткачук, но они ушли из команды зимой.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль - Капинус, Курило, Имереков, Фарина - Моура, Габелок, Русин, Юрченко - Гармаш, Овусу

"Минай" - "Металлист 1925". Статистика личных встреч

Мы вспоминали неудачи "Ворсклы" Скрипника в матчах с "Минаем", но были такие неудачи и у "Металлиста 1925". В 2022-м году харьковчане на формально своем поле проиграли 0:1. А в сезоне 2019/20 в рамках Первой лиги и вообще проиграли "Минаю" дважды - 2:3 и 0:1.

"Минай" - "Металлист 1925". Последние матчи команд

"Минай" - единственная команда среди действующих участников УПЛ, которая зимой не выезжала на зарубежные сборы. В рамках подготовки, проходившей на Закарпатье, минайцы провели семь контрольных матчей. Результат - не главное. Очень важен для команды тот факт, что удалось не проиграть неделю назад в Днепре.

"Металлист 1925" сыграл шесть спаррингов - с переменным успехом. В первом весеннем туре харьковчане выдали огненный матч с "Динамо". Гол Гармаша вообще вызвал информационную бурю. Но главный вывод из той игры - уязвимость защиты команды Виктор Скрипника.

"Минай" - "Металлист 1925". Турнирное положение команд

"Минай" - последний, и над этой проблемой закарпатцам нужно работать без остановки. "Металлисту 1925" было бы за счастье финишировать в топ-10, но по факту сейчас команда находится в зоне переходных матчей.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 18 11 4 3 34-17 +17 37 0 2 СК Днепр-1 18 10 5 3 27-17 +10 35 0 3 Полесье 18 9 6 3 25-13 +12 33 0 4 Шахтер 16 9 5 2 26-13 +13 32 0 5 Динамо 15 10 1 4 37-20 +17 31 0 6 Рух 18 6 9 3 26-20 +6 27 0 7 Колос 17 5 9 3 13-10 +3 24 0 8 Ворскла 18 6 5 7 18-26 -8 23 0 9 Черноморец 17 7 2 8 26-25 +1 23 0 10 ЛНЗ 17 5 5 7 17-21 -4 20 0 11 ФК Александрия 17 4 5 8 12-20 -8 17 0 12 Заря 15 3 6 6 16-19 -3 15 0 13 Металлист 1925 18 4 3 11 19-32 -13 15 0 14 Оболонь 17 3 6 8 11-23 -12 15 0 15 Верес 17 2 6 9 15-28 -13 12 0 16 ФК Минай 16 0 7 9 7-25 -18 7 0

"Минай" - "Металлист 1925". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Металлист 1925". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Виктор Скрипник - грамотный тренер, но его команды тяжело раскачиваются, долго набирают ритм. А здесь придется сыграть с закрытым, плотным в защите соперником. Да, харьковчане имеют достаточно класса, чтобы забить если не благодаря командным действиям, то на индивидуальном мастерстве, но "Минай" может этому противопоставить безумное желание хорошо проявить себя перед болельщиками (разрешение посещать трибуны у зрителей есть). поэтому прогнозируем битву с небольшим количеством забитых мячей. Рискнем порекомендовать ставку на первый гол в матче: его на бешеной мотивации вполне могут забить хозяева.