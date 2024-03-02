Александрия — Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03 марта 2024

В рамках19-го тура УПЛ "Александрия" будет принимать "Зарю". Возможно, это не самая яркая вывеска тура, однако матч ожидается довольно интересный.

Обе команды в прошлом туре смогли добиться хороших результатов: "Заря" на выезде минимально обыграла "Ворсклу", а "Александрия" сдержала "Шахтер", расписав нулевую ничью. Но есть одно но… "Горожане" по ошибке выпустили на поле Ивана Калюжного, который не был дозаявлен на весеннюю часть УПЛ. Дикая организаторская ошибка, из-за которой команде Ротаня "светит" техническое поражение.

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Но, обо всем по порядку, разбираемся, с чем команды подходят к отчетному матчу.

ФК "Александрия" - "Заря" (Луганск)

VBET Лига. 19-й тур

3 марта, Александрия, стадион "Ника", 15:30.

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Видеотрансляция: UPL-TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Александрия", последние новости:

Естественно, главная и самая обсуждаемая новость от "Александрии" за последнюю неделю – дикая техническая ошибка "горожан" в матче прошлого тура против "Шахтера".

Команда Ротаня в том поединке выглядела вполне уверенно и закономерно наиграла на нулевую ничью.. Но уже после матча выяснилось, что в составе хозяев вышел незаявленный футболист. Иван Калюжный был арендован у ЛНЗ в начале сезона, однако зимой формально вернулся в черкасский клуб, после чего аренда была продлена. То есть, "Александрия" должна была перерегистрировать игрока, что сделано не было.

В итоге, незаявленный Калюжный отыграл матч с "Шахтером", все это всплыло, "Александрия" признала ошибку и отстранила спортивного директора, и теперь "горожанам", вероятно, будет засчитано техпоражение. Решение по делу КДК рассмотрит в понедельник, 4 марта.

Как все это произошло и кто в этом виноват , в александрийском клубе разберутся и без нас. Однако это должно быть действительно обидно – отыграв неплохой матч против "Шахтера", вот так вот получить техпоражение… И еще не известно, как все это отразится на моральном фоне команды.

В целом же, если судить по матчу с "Шахтером", Александрия зимнее окно провела достаточно уверенно. Сборы, несколько новичков (Кампос даже успел уже дебютировать в матче с "горняками"), неплохая игра в первом официальном матче. Единственный минус – команда все так же мало забивает, и с этим нужно что-то делать.

Тем не менее, именно "горожане" выглядят фаворитом перед матчем с "Зарей".

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копына, Логинов, Кампос, Мартынюк, Михайленко, Беляев, Джеванни, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков

"Заря", последние новости:

"Заря" в первом весеннем туре обыграла "Ворсклу". Игра получилась не самой зрелищной, но луганчане забили свой единственный гол после углового, после чего вымучили минимальную победу. Интересно, что свой первый гол в своем первом матче УПЛ забил хорватский новичок Башич. Отличный дебют и показатель отличной работы на трансферном рынке.

Впрочем, перегибать палку не будем, посмотрим, как "Заря" будет выглядеть дальше. Все-таки "Александрия" сейчас выглядит мощнее, чем "Ворскла", вот и посмотрим, что покажут луганчане против Ротань-стайла.

Еще из интересного – на недели дал интервью президент "Зари" Евгений Геллер. Рассказывал много и интересно: про телепул, опальных игроков команды, Батагова и Русина, да и в целом было интересно почитать про нынешнее положение в клубе, которое, по данным СМИ, далеко от идеального.

Возвращаясь к матчу с "Александрией", думается, Юрий Коваль не будет тасовать состав и выставит тех игроков, которые добыли победу с "Ворсклой". Тем боле что проблем с травмами и дисквалификациями у них нет.

"После сборов были сложности с определением оптимального состава команды. Потому что, повторюсь, практически 80% команды переболело. Не знали до конца многофункциональное состояние. Решили оттолкнуться от, так сказать, проверенного состава. Для нас эта игра имела Понимали, что, учитывая все, сложно было играть в комбинационный футбол. Хотели играть исключительно на результат. Сработали подготовленные нами стандартные положения. После удаления в составе соперников, должны были играть в футбол, а получилось наоборот. Начали сохранять счет. Это нормально, это говорит о том, что все наши ребята хотят получить очки. Победа для нас, это возможность дышать немного легче и спокойнее готовиться к следующим матчам", - говорил после матча с "Ворсклой" главный тренер "Зари" Юрий Коваль.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Бутко, Джордан, Батагов, Жуниор, Башич, Чурко, Антюх, Яцик, Герреро, Кирюханцев

Турнирная таблица

Команды соседствую в турнирной таблице. У "Александрии" 17 очков и 11-е место, у "Зари" - 15 баллов и 12-я позиция.

Луганчане после победы над "Ворсклой" подтянулись из подвала таблицы. Впрочем, говорить о том, что "Заря" выбралась из зоны борьбы за выживание еще рано. Плотность в таблице большая, а один матч – это один матч. После победы в нем команда может как подняться, так и снова окунуться в пучину после поражения.

"Александрия" отыграла хороший поединок против "Шахтера", но взяла всего одно очко, и то его скоро отберет КДК. Обидно. Тем не менее, "горожане" по игре выглядели выше того места, которое сейчас занимают.

Что ж, посмотрим: формально нас ждет матч двух равных команд, после которого уже и должно быть понятно, кто на что учился в зимнее межсезонье.

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Кривбасс 18 11 4 3 34 - 17 37 2 СК Днепр-1 18 10 5 3 27 - 17 35 3 Динамо 16 11 1 4 38 - 20 34 4 Полесье 19 9 6 4 25 - 14 33 5 Шахтер 16 9 5 2 26 - 13 32 6 Рух 18 6 9 3 26 - 20 27 7 Ворскла 19 7 5 7 20 - 27 26 8 Колос 17 5 9 3 13 - 10 24 9 Черноморец 18 7 2 9 26 - 26 23 10 ЛНЗ 18 6 5 7 18 - 21 23 11 ФК Александрия 17 4 5 8 12 - 20 17 12 Заря 15 3 6 6 16 - 19 15 13 Металлист 1925 19 4 3 12 19 - 34 15 14 Оболонь 17 3 6 8 11 - 23 15 15 Верес 18 2 6 10 16 - 30 12 16 ФК Минай 17 1 7 9 9 - 25 10

Последние матчи

В шести последних официальных матчах "Александрия" одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и 2 матча проиграла при разнице мячей 5:3.

"Полесье" - "Александрия" 0:0

"Днепр-1" - "Александрия" 1:0

"Александрия" - "Верес" 1:0

"Кривбасс" - "Александрия" 2:1

"Металлист 1925" - "Александрия" 0:3

"Александрия" - "Шахтер" 0:0

"Заря" в последних шести официальных матчах добыла 2 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Разница мячей – 10:9.

"Маккаби" - "Заря" 3:2

"Гент" - "Заря" 4:1

"Заря" - "Рух" 0:0

"Кривбасс" - "Заря" 2:2

"Заря" - "Брейдаблик" 4:0

"Заря" - "Ворскла" 1:0

В матче 4-го тура в Киеве команды сыграли вничью 0:0.

Всего между собой команды сыграли 35 матчей: 12 побед "Александрии", 10 ничьих, 13 побед "Зари". Разница мячей 33:36.

Проигрышная домашняя серия "Александрии" в матчах против "Зари" продолжается в УПЛ 3 игры.

Беспроигрышная гостевая серия "Зари" в УПЛ длится 4 игры: победа и 3 ничьих.

"Александрия" на своем поле в УПЛ не пропускает в течение 225 минут.

"Александрия" в предыдущих 13-ти домашних матчах больше одного гола за матч не забивала.

"Александрия" – "Заря": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" – "Заря" от UA-Футбол

Букмекеры оценивают шансы на победу команд как равные. Почти равные, с небольшим преимуществом "Зари". При этом коэффициенты довольно высоки, что говорит о том, что маятник может качнуться в пользу любой из сторон.

Ставить на исход в поединке довольно рискованно, поэтому мы зайдем с тоталов. Команды не так уж и много забивают, поэтому нижний тотал при неплохом коэффициенте кажется отличным вариантом.

Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2.5 за 1.59.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.