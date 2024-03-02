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Александрия — Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03 марта 2024
Матч с равными шансами
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В рамках19-го тура УПЛ "Александрия" будет принимать "Зарю". Возможно, это не самая яркая вывеска тура, однако матч ожидается довольно интересный.
Обе команды в прошлом туре смогли добиться хороших результатов: "Заря" на выезде минимально обыграла "Ворсклу", а "Александрия" сдержала "Шахтер", расписав нулевую ничью. Но есть одно но… "Горожане" по ошибке выпустили на поле Ивана Калюжного, который не был дозаявлен на весеннюю часть УПЛ. Дикая организаторская ошибка, из-за которой команде Ротаня "светит" техническое поражение.
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Но, обо всем по порядку, разбираемся, с чем команды подходят к отчетному матчу.
ФК "Александрия" - "Заря" (Луганск)
VBET Лига. 19-й тур
3 марта, Александрия, стадион "Ника", 15:30.
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Видеотрансляция: UPL-TV
"Александрия", последние новости:
Естественно, главная и самая обсуждаемая новость от "Александрии" за последнюю неделю – дикая техническая ошибка "горожан" в матче прошлого тура против "Шахтера".
Команда Ротаня в том поединке выглядела вполне уверенно и закономерно наиграла на нулевую ничью.. Но уже после матча выяснилось, что в составе хозяев вышел незаявленный футболист. Иван Калюжный был арендован у ЛНЗ в начале сезона, однако зимой формально вернулся в черкасский клуб, после чего аренда была продлена. То есть, "Александрия" должна была перерегистрировать игрока, что сделано не было.
В итоге, незаявленный Калюжный отыграл матч с "Шахтером", все это всплыло, "Александрия" признала ошибку и отстранила спортивного директора, и теперь "горожанам", вероятно, будет засчитано техпоражение. Решение по делу КДК рассмотрит в понедельник, 4 марта.
Как все это произошло и кто в этом виноват , в александрийском клубе разберутся и без нас. Однако это должно быть действительно обидно – отыграв неплохой матч против "Шахтера", вот так вот получить техпоражение… И еще не известно, как все это отразится на моральном фоне команды.
В целом же, если судить по матчу с "Шахтером", Александрия зимнее окно провела достаточно уверенно. Сборы, несколько новичков (Кампос даже успел уже дебютировать в матче с "горняками"), неплохая игра в первом официальном матче. Единственный минус – команда все так же мало забивает, и с этим нужно что-то делать.
Тем не менее, именно "горожане" выглядят фаворитом перед матчем с "Зарей".
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копына, Логинов, Кампос, Мартынюк, Михайленко, Беляев, Джеванни, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков
"Заря", последние новости:
"Заря" в первом весеннем туре обыграла "Ворсклу". Игра получилась не самой зрелищной, но луганчане забили свой единственный гол после углового, после чего вымучили минимальную победу. Интересно, что свой первый гол в своем первом матче УПЛ забил хорватский новичок Башич. Отличный дебют и показатель отличной работы на трансферном рынке.
Впрочем, перегибать палку не будем, посмотрим, как "Заря" будет выглядеть дальше. Все-таки "Александрия" сейчас выглядит мощнее, чем "Ворскла", вот и посмотрим, что покажут луганчане против Ротань-стайла.
Еще из интересного – на недели дал интервью президент "Зари" Евгений Геллер. Рассказывал много и интересно: про телепул, опальных игроков команды, Батагова и Русина, да и в целом было интересно почитать про нынешнее положение в клубе, которое, по данным СМИ, далеко от идеального.
Возвращаясь к матчу с "Александрией", думается, Юрий Коваль не будет тасовать состав и выставит тех игроков, которые добыли победу с "Ворсклой". Тем боле что проблем с травмами и дисквалификациями у них нет.
"После сборов были сложности с определением оптимального состава команды. Потому что, повторюсь, практически 80% команды переболело. Не знали до конца многофункциональное состояние. Решили оттолкнуться от, так сказать, проверенного состава. Для нас эта игра имела
Понимали, что, учитывая все, сложно было играть в комбинационный футбол. Хотели играть исключительно на результат. Сработали подготовленные нами стандартные положения. После удаления в составе соперников, должны были играть в футбол, а получилось наоборот. Начали сохранять счет. Это нормально, это говорит о том, что все наши ребята хотят получить очки.
Победа для нас, это возможность дышать немного легче и спокойнее готовиться к следующим матчам", - говорил после матча с "Ворсклой" главный тренер "Зари" Юрий Коваль.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Бутко, Джордан, Батагов, Жуниор, Башич, Чурко, Антюх, Яцик, Герреро, Кирюханцев
Турнирная таблица
Команды соседствую в турнирной таблице. У "Александрии" 17 очков и 11-е место, у "Зари" - 15 баллов и 12-я позиция.
Луганчане после победы над "Ворсклой" подтянулись из подвала таблицы. Впрочем, говорить о том, что "Заря" выбралась из зоны борьбы за выживание еще рано. Плотность в таблице большая, а один матч – это один матч. После победы в нем команда может как подняться, так и снова окунуться в пучину после поражения.
"Александрия" отыграла хороший поединок против "Шахтера", но взяла всего одно очко, и то его скоро отберет КДК. Обидно. Тем не менее, "горожане" по игре выглядели выше того места, которое сейчас занимают.
Что ж, посмотрим: формально нас ждет матч двух равных команд, после которого уже и должно быть понятно, кто на что учился в зимнее межсезонье.
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Кривбасс
|18
|11
|4
|3
|34 - 17
|37
|2
|СК Днепр-1
|18
|10
|5
|3
|27 - 17
|35
|3
|Динамо
|16
|11
|1
|4
|38 - 20
|34
|4
|Полесье
|19
|9
|6
|4
|25 - 14
|33
|5
|Шахтер
|16
|9
|5
|2
|26 - 13
|32
|6
|Рух
|18
|6
|9
|3
|26 - 20
|27
|7
|Ворскла
|19
|7
|5
|7
|20 - 27
|26
|8
|Колос
|17
|5
|9
|3
|13 - 10
|24
|9
|Черноморец
|18
|7
|2
|9
|26 - 26
|23
|10
|ЛНЗ
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|11
|ФК Александрия
|17
|4
|5
|8
|12 - 20
|17
|12
|Заря
|15
|3
|6
|6
|16 - 19
|15
|13
|Металлист 1925
|19
|4
|3
|12
|19 - 34
|15
|14
|Оболонь
|17
|3
|6
|8
|11 - 23
|15
|15
|Верес
|18
|2
|6
|10
|16 - 30
|12
|16
|ФК Минай
|17
|1
|7
|9
|9 - 25
|10
Последние матчи
В шести последних официальных матчах "Александрия" одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и 2 матча проиграла при разнице мячей 5:3.
- "Полесье" - "Александрия" 0:0
- "Днепр-1" - "Александрия" 1:0
- "Александрия" - "Верес" 1:0
- "Кривбасс" - "Александрия" 2:1
- "Металлист 1925" - "Александрия" 0:3
- "Александрия" - "Шахтер" 0:0
"Заря" в последних шести официальных матчах добыла 2 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Разница мячей – 10:9.
- "Маккаби" - "Заря" 3:2
- "Гент" - "Заря" 4:1
- "Заря" - "Рух" 0:0
- "Кривбасс" - "Заря" 2:2
- "Заря" - "Брейдаблик" 4:0
- "Заря" - "Ворскла" 1:0
В матче 4-го тура в Киеве команды сыграли вничью 0:0.
Всего между собой команды сыграли 35 матчей: 12 побед "Александрии", 10 ничьих, 13 побед "Зари". Разница мячей 33:36.
Проигрышная домашняя серия "Александрии" в матчах против "Зари" продолжается в УПЛ 3 игры.
Беспроигрышная гостевая серия "Зари" в УПЛ длится 4 игры: победа и 3 ничьих.
"Александрия" на своем поле в УПЛ не пропускает в течение 225 минут.
"Александрия" в предыдущих 13-ти домашних матчах больше одного гола за матч не забивала.
"Александрия" – "Заря": ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Александрия" – "Заря" от UA-Футбол
Букмекеры оценивают шансы на победу команд как равные. Почти равные, с небольшим преимуществом "Зари". При этом коэффициенты довольно высоки, что говорит о том, что маятник может качнуться в пользу любой из сторон.
Ставить на исход в поединке довольно рискованно, поэтому мы зайдем с тоталов. Команды не так уж и много забивают, поэтому нижний тотал при неплохом коэффициенте кажется отличным вариантом.
Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2.5 за 1.59.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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