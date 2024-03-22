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ЛНЗ - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.03.2024
ЛНЗ - Минай: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В субботу в очном поединке сойдутся чистокровный середняк и абсолютный аутсайдер. Завтра подопечные Олега Дулуба и Желько Любеновича проведут перенесенный матч 17-го тура УПЛ. Встреча пройдет на домашнем стадионе ЛНЗ - "Черкассы-Арене".
Перенесенный матч 17-го тура УПЛ сезона 2023/24
23.03.2024. Черкассы, "Черкассы-Арена"
Арбитр: Кубряк Дмитрий
ЛНЗ 15:30 "Минай"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
ЛНЗ: последние новости
Подопечные Олега Дулуба начали весеннюю часть украинского первенства с домашнего разгромного поражения от "Кривбасса" (0:3). Однако, конечно нужно делать скидку на уровень соперника. При том, что дальше ЛНЗ непременно в каждом туре набирал очки.
Сначала, черкасский коллектив на выезде сенсационно одолел житомирский "Полесье", благодаря голу Олейника в компенсированное время. А после того ЛНЗ расписал две ничьи: в гостях с харьковским "Металлистом 1925" и на своем поле с "Днепром-1". Оба поединка закончились со счетом 1:1.
После неудачного старта чемпионата новичок УПЛ по своим меркам набрал хороший, но главное стабильный в плане результатов ход. С сентября черкасцы проиграли лишь три встречи, и все три были поражения зафиксированы в матчах против непосредственных лидеров: донецкого "Шахтера", киевского "Динамо" и вышеупомянутого криворожского "Кривбасса".
Команда Дулуба знает свои слабые и сильные стороны. ЛНЗ белорусского наставника умеет адаптироваться под соперника и в каждом поединке играет до конца. Как это было в игре с житомирскими "волками", в то время еще под руководством Юрия Калитвинцева.
Учитывая уровень и текущую игровую форму коллективов, черкасская команда должна забирать три очка в поединке с "Минаем".
Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравский, Салиху, Каплиенко, Рыбалка, Бар, Яшари, Шестаков, Хобленко, Г. Пасич.
"Минай": последние новости
Команда Желько Любеновича успешно для себя начала вторую часть чемпионата Украины. После зимней паузы закарпатцы сенсационно на выезде сыграли вничью с "Днепром-1" - 1:1. А в следующем туре "Минай в конце концов одержал свою первую победу в этом сезоне, дома обыграв харьковский "Металлист 1925" со счетом 2:0.
Однако дальше последовали два поражения: от луганской "Зари" и донецкого "Шахтера". 0:2 - в каждом из матчей. Особенно, в этом смысле показательным стал спарринг с "горняками". Наверное, это был один из самых неравных поединков текущего сезона по классу команд, точнее по его разнице.
Не результат, а сама игра подопечных Любеновича против команды Пушича наталкивает на мысль, что хоть и явно прослеживается положительная динамика в форме "Миная", однако борьба за выживание будет чрезвычайно сложной...
"Лисам" не занимать желания и характера, однако очень не хватает класса. Моментами настолько, что только одним стремлением и борьбой невозможно компенсировать слабые стороны закарпатской команды и ее исполнителей.
Ориентировочный состав "Миная": Кемкин, Скиба, Прокопчук, Чуев, Корнийчук, Витенчук, Петько, Дмитрук, Вакула, Гуничев, Ременяк.
ЛНЗ - "Минай". Последние матчи
ЛНЗ:
- 12.03. ЛНЗ - Днепр-1 1:1 (УПЛ)
- 8.03. Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 (УПЛ)
- 1.03. Полесье - ЛНЗ 0:1 (УПЛ)
- 23.02. ЛНЗ - Кривбасс 0:3 (УПЛ)
- 17.02. ЛНЗ - Динамо Батуми 1:0 (товарищеская игра)
Минай:
- 12.03. Шахтер - Минай 2:0 (УПЛ)
- 7.03. Заря - Минай 2:0 (УПЛ)
- 2.03. Минай - Металлист 1925 2:0 (УПЛ)
- 25.02. Днепр-1 - Минай 1:1 (УПЛ)
- 14.02. Минай - Карпаты 0:2 (товарищеская игра)
ЛНЗ - "Минай". Личные встречи
Черкасский и закарпатский коллективы имеют чрезвычайно скромную историю очных противостояний, по сути ее фактически нет. ЛНЗ и "Минай" на футбольном поле пересекались лишь однажды - в начале текущей кампании УПЛ. Тогда уверенную победу одержала черкасская команда - со счетом 3:0.
Статистика очных поединков:
- Победы: 1 - 0
- Забитые мячи:3 - 0
- В среднем голов за матч:3 - 0
- Самая большая победа:3:0
ЛНЗ - "Минай". Ставка и коэффициенты
ЛНЗ - "Минай". Турнирное положение команд
В настоящее время команды Олега Дулуба и Желько Любеновича выполняют разные задачи. ЛНЗ поделил турнирную таблицу пополам, имея в своем активе 25 зачетных баллов. В свою очередь "Минай" является абсолютным аутсайдером первенства и ведет борьбу за выживание. У закарпатского коллектива всего 10 очков.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|19
|13
|4
|2
|39 - 17
|43
|2
|Кривбасс
|21
|13
|4
|4
|38 - 22
|43
|3
|СК Днепр-1
|21
|11
|6
|4
|29 - 19
|39
|4
|Динамо
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5
|Рух
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6
|Полесье
|21
|9
|6
|6
|26 - 17
|33
|7
|Ворскла
|21
|8
|5
|8
|21 - 28
|29
|8
|ЛНЗ
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9
|Колос
|20
|5
|9
|6
|15 - 15
|24
|10
|Черноморец
|20
|7
|2
|11
|26 - 28
|23
|11
|ФК Александрия
|20
|6
|5
|9
|15 - 24
|23
|12
|Заря
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13
|Оболонь
|20
|4
|6
|10
|12 - 25
|18
|14
|Верес
|20
|3
|7
|10
|18 - 31
|16
|15
|Металлист 1925
|21
|4
|4
|13
|21 - 39
|16
|16
|ФК Минай
|19
|1
|7
|11
|9 - 29
|10
ЛНЗ - "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:1. Подопечные Олега Дулуба выглядят явным фаворитом этой встречи. Уверены, что "Минай" даст бой черкасской команде, однако не сумеет отобрать очки. Симпатично выглядит ставка на то, что обе стороны отметятся голами.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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