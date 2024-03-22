ЛНЗ - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.03.2024

В субботу в очном поединке сойдутся чистокровный середняк и абсолютный аутсайдер. Завтра подопечные Олега Дулуба и Желько Любеновича проведут перенесенный матч 17-го тура УПЛ. Встреча пройдет на домашнем стадионе ЛНЗ - "Черкассы-Арене".

Перенесенный матч 17-го тура УПЛ сезона 2023/24

23.03.2024. Черкассы, "Черкассы-Арена"

Арбитр: Кубряк Дмитрий

ЛНЗ 15:30 "Минай"

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ЛНЗ: последние новости

Подопечные Олега Дулуба начали весеннюю часть украинского первенства с домашнего разгромного поражения от "Кривбасса" (0:3). Однако, конечно нужно делать скидку на уровень соперника. При том, что дальше ЛНЗ непременно в каждом туре набирал очки.

Сначала, черкасский коллектив на выезде сенсационно одолел житомирский "Полесье", благодаря голу Олейника в компенсированное время. А после того ЛНЗ расписал две ничьи: в гостях с харьковским "Металлистом 1925" и на своем поле с "Днепром-1". Оба поединка закончились со счетом 1:1.

После неудачного старта чемпионата новичок УПЛ по своим меркам набрал хороший, но главное стабильный в плане результатов ход. С сентября черкасцы проиграли лишь три встречи, и все три были поражения зафиксированы в матчах против непосредственных лидеров: донецкого "Шахтера", киевского "Динамо" и вышеупомянутого криворожского "Кривбасса".

Команда Дулуба знает свои слабые и сильные стороны. ЛНЗ белорусского наставника умеет адаптироваться под соперника и в каждом поединке играет до конца. Как это было в игре с житомирскими "волками", в то время еще под руководством Юрия Калитвинцева.

Учитывая уровень и текущую игровую форму коллективов, черкасская команда должна забирать три очка в поединке с "Минаем".

Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравский, Салиху, Каплиенко, Рыбалка, Бар, Яшари, Шестаков, Хобленко, Г. Пасич.

"Минай": последние новости

Команда Желько Любеновича успешно для себя начала вторую часть чемпионата Украины. После зимней паузы закарпатцы сенсационно на выезде сыграли вничью с "Днепром-1" - 1:1. А в следующем туре "Минай в конце концов одержал свою первую победу в этом сезоне, дома обыграв харьковский "Металлист 1925" со счетом 2:0.

Однако дальше последовали два поражения: от луганской "Зари" и донецкого "Шахтера". 0:2 - в каждом из матчей. Особенно, в этом смысле показательным стал спарринг с "горняками". Наверное, это был один из самых неравных поединков текущего сезона по классу команд, точнее по его разнице.

Не результат, а сама игра подопечных Любеновича против команды Пушича наталкивает на мысль, что хоть и явно прослеживается положительная динамика в форме "Миная", однако борьба за выживание будет чрезвычайно сложной...

"Лисам" не занимать желания и характера, однако очень не хватает класса. Моментами настолько, что только одним стремлением и борьбой невозможно компенсировать слабые стороны закарпатской команды и ее исполнителей.

Ориентировочный состав "Миная": Кемкин, Скиба, Прокопчук, Чуев, Корнийчук, Витенчук, Петько, Дмитрук, Вакула, Гуничев, Ременяк.

ЛНЗ - "Минай". Последние матчи

ЛНЗ:

12.03. ЛНЗ - Днепр-1 1:1 (УПЛ)

8.03. Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 (УПЛ)

1.03. Полесье - ЛНЗ 0:1 (УПЛ)

23.02. ЛНЗ - Кривбасс 0:3 (УПЛ)

17.02. ЛНЗ - Динамо Батуми 1:0 (товарищеская игра)

Минай:

12.03. Шахтер - Минай 2:0 (УПЛ)

7.03. Заря - Минай 2:0 (УПЛ)

2.03. Минай - Металлист 1925 2:0 (УПЛ)

25.02. Днепр-1 - Минай 1:1 (УПЛ)

14.02. Минай - Карпаты 0:2 (товарищеская игра)

ЛНЗ - "Минай". Личные встречи

Черкасский и закарпатский коллективы имеют чрезвычайно скромную историю очных противостояний, по сути ее фактически нет. ЛНЗ и "Минай" на футбольном поле пересекались лишь однажды - в начале текущей кампании УПЛ. Тогда уверенную победу одержала черкасская команда - со счетом 3:0.

Статистика очных поединков:

Победы: 1 - 0

Забитые мячи: 3 - 0

В среднем голов за матч: 3 - 0

Самая большая победа: 3:0

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ЛНЗ - "Минай". Ставка и коэффициенты

ЛНЗ - "Минай". Турнирное положение команд

В настоящее время команды Олега Дулуба и Желько Любеновича выполняют разные задачи. ЛНЗ поделил турнирную таблицу пополам, имея в своем активе 25 зачетных баллов. В свою очередь "Минай" является абсолютным аутсайдером первенства и ведет борьбу за выживание. У закарпатского коллектива всего 10 очков.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 19 13 4 2 39 - 17 43 2 Кривбасс 21 13 4 4 38 - 22 43 3 СК Днепр-1 21 11 6 4 29 - 19 39 4 Динамо 18 12 2 4 41 - 21 38 5 Рух 21 9 9 3 32 - 21 36 6 Полес ье 21 9 6 6 26 - 17 33 7 Ворскла 21 8 5 8 21 - 28 29 8 ЛНЗ 20 6 7 7 20 - 23 25 9 Колос 20 5 9 6 15 - 15 24 10 Черноморец 20 7 2 11 26 - 28 23 11 ФК Александрия 20 6 5 9 15 - 24 23 12 Заря 18 4 7 7 18 - 21 19 13 Оболонь 20 4 6 10 12 - 25 18 14 Верес 20 3 7 10 18 - 31 16 15 Металлист 1925 21 4 4 13 21 - 39 16 16 ФК Минай 19 1 7 11 9 - 29 10

ЛНЗ - "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Подопечные Олега Дулуба выглядят явным фаворитом этой встречи. Уверены, что "Минай" даст бой черкасской команде, однако не сумеет отобрать очки. Симпатично выглядит ставка на то, что обе стороны отметятся голами.