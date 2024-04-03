Полесье - Ворскла. Анонс и прогноз полуфинала Кубка Украины на 4.04.2024

Завтра, в четвертый день апреля украинские болельщики узнают имя второго финалиста национального Кубка.

В Житомире "волки" под руководством Сергея Шищенко будут принимать полтавскую команду Сергея Долганского. Поединок между "Полесьем" и "Ворсклой" рассудит бригада арбитров во главе с Максимом Козыряцким.

Оба коллектива находятся в откровенном кризисе и разгромно проиграли свои последние матчи в рамках УПЛ. На данный момент в турнирной таблице команды отделяет лишь 4 очка.

Триумфатор этой встречи в финальном поединке Кубка Украины сойдется против победителя пары "Шахтер" - "Черноморец". Финал состоится в мае.

Полуфинал Кубка Украины сезона 2023/24

4.04.2024. Житомир, Центральный стадион

Арбитр: Козыряцкий Максим

"Полесье" 18:00 "Ворскла"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Полесье": последние новости

Житомирская команда пребывает в крутом пике. Кто бы мог подумать, что один из лидеров первого круга так ужасно начнет (нет, катастрофически !) весеннюю часть УПЛ. За 5 туров после выхода из зимней спячки "Полесье" набрал лишь 1 (один!) зачетный балл. Это произошло в первом после паузы матче - против львовского "Руха". Тогда, "волки" еще под руководством Юрия Калитвинцева расписали гостевую ничью с командой Виталия Пономарева (1:1).

В той же встрече тяжелую травму получил ключевой атакующий игрок житомирского клуба Бени Макуана. В итоге конголезский вингер выбыл до конца текущей кампании. Это стало невероятным ударом для "Полесье". Исчезла яркость, характер и динамика...

После того последовали домашние поражения от более слабых по подбору исполнителей команд: от черкасского ЛНЗ Олега Дулуба (0:1) и "Александрии" Руслана Ротаня (1:2).

Не помогла даже отставка Калитвинцева. Сменивший его на посту главного тренера Шищенко Сергей тоже не сумел вдохнуть новую жизнь в житомирскую команду и изменить ситуацию. На этот раз уже последовали два выездных фиаско. Сначала "Полесье" минимально уступило киевской "Оболони" (0:1). А в последнем туре чемпионата Украины житомиряне вообще допустили разгромное поражение от одесского "Черноморца" Романа Григорчука -1:4...

На данном этапе сезона чрезвычайно сложно назвать причины и факторы, согласно или благодаря которым "Полесье" сможет выбраться из этой ямы. Прежде всего, из ментальной ямы. Класс исполнителей у житомирского клуба, однозначно есть, однако после повреждения Макуана почему-то никто из других лидеров не взял на себя инициативу.

Ориентировочный состав "Полесье": Бойко, Кравченко, Кушниренко, Кравец, Михайличенко, Козак, Танковский, Крушинский, Петряк, Ндукве, Луифер.

"Ворскла": последние новости

В отличие от "волков", полтавский коллектив не разочаровывает и не удивляет. Ни со знаком "плюс", ни со знаком "минус". "Ворскла" идет по своему достаточно стандартному графику и находится в середине таблицы украинского чемпионата.

Единственное, что после ухода с поста наставника команды Виктора Скрипника "зеленые" начали значительно чаще терпеть поражения. В первых 5-ти турах весенней части УПЛ "Ворскла" проиграла сразу 3 матча.

На выезде минимально уступили луганской "Заре" Юрия Коваля (0:1) и разгромно без шансов пострадали от киевского "Динамо" Александра Шовковского, пропустив сразу 5 мячей! А на своем поле полтавчане не сумели отобрать очки у "Александрии" Руслана Ротаня (0:1).

Хотя и при этом "Ворскла" сумела добыть положительные результаты в матчах с ровенским "Вересом" Олега Шандрука (2:1) и с одесскими "моряками" Романа Григорчука (0:1).

"Ворскла" - достаточно крепкий орешек по меркам украинского футбола, хотя и довольно часто допускает нелогичные и нестабильные поединки. Как по игре, так и по результату. Впрочем, на то он и середняк.

Учитывая ужасные игровые кондиции "Полесья" и статус кубкового матча, именно полтавская команда вполне может заполучить путевку в финальный поединок турнира. Тем более опыт такой есть. Четыре года назад "Ворскла" добиралась до финала, где только в серии пенальти уступила титул более статусному "Динамо".

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Фелипе, Павлюк, Бацула, Корниенко, Нестеренко, Толи, Сиссоко, Кане, Степанюк.

"Полесье" - "Ворскла". Последние матчи

Полесье:

Ворскла:

"Полесье" - "Ворскла". Стадия четвертьфинала

На предыдущей стадии Кубка Украины житомирские "волки" встречались с "горожанами" из Александрии и в очень напряженном поединке вырвали победу в серии пенальти. Что касается полтавского коллектива, то "Ворскла" в Киеве результативно переиграла "Оболонь".

"Полесье" - "Ворскла". Личные встречи

Несмотря на то, что "волки" только в этом сезоне дебютировали в украинском элитном дивизионе, эти команды имеют достаточно богатую историю очных противостояний в других турнирах. Небольшое преимущество по победам имеет именно житомирский коллектив: 8 побед у "Полесья" против 6-ти у "Ворсклы". В общем, общая статистика сторон вполне равна.

Статистика очных поединков:

Победы: 8 - 6

Забитые мячи: 29 - 27

В среднем голов за матч: 1.45 - 1.35

Самая большая победа: 3:0 - 2:5

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"Полесье" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты

"Полесье" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Если бы этот матч проходил осенью, сразу после стадии четвертьфиналов, то большинство конечно поставило бы на житомирскую команду. Хотя букмекеры и сейчас считают именно "Полесье" однозначным фаворитом этой встречи, однако мы так не считаем.

Учитывая катастрофическую игровую форму и результаты "волков" в весенней части, на данном отрезке сезона эти команды абсолютно равны по классу. А если учитывать настроение в раздевалке и ментальное состояние житомирян, поставим именно на проход "Ворсклы". Ставка в размере 4,65 выглядит вкусно.