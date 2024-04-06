Колос — Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07 апреля 2024

В 23-м туре УПЛ нас ждет противостояние пока что двух из трех (есть еще "Полесье") главных неудачников весенней части чемпионата – "Колос" в Ковалевке примет "Металлист 1925".

"Колос" взял в пяти весенних матчах только три очка, у харьковчан весенняя история и того хуже – 1 очко в пяти весенних поединках. Впрочем, история и подход к достижению команд таких результатов несколько разный.

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Визуально – очный матч, это отличный шанс для обоих соперников наконец-то прервать неудачные серии. И те и те понимают, что обыграть кризисного соперника можно именно здесь и сейчас. Но кто этим шансом воспользуется, и не выльется ли все в очередную ничью…

Что ж, будем разбираться, как и с чем команды подходят к очному поединку.

"Колос" (Ковалевка) - "Металлист 1925" (Харьков)

VBET Лига. 23-й тур

07 апреля, Киевская область, стадион "Колос", 15:30.

Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород)

Видеотрансляция: УПЛ-ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Колос", последние новости:

"Колос" весеннюю часть сезона начал из рук вон плохо - в пяти весенних матчах команда взяла только три очки.

С одной стороны, у ковалевцев был довольно тяжелый календарь (4 соперника из топ-5 таблицы), однако с другой – это уже тренд команды.

Дело даже не в игре, а в отношении. В осенней части команда взяла свое – уже не вылетит, да и в зону еврокубков не попадет, так что весенняя часть сезона для "Колоса" - не более чем статистика.

Не так давно в СМИ была информация что руководство "Колоса" такие результаты и отношение не устраивает, намекая на замены в тренерском штабе, однако в клубе быстро все опровергли и расписались в доверии к Вишняку. Как видим, "Колос" остается таким себе семейным загородным клубом для своих, где внешне всех все устраивает, а если проблемы и есть, их не выносят наружу. Хорошо это или плохо – не нам судить. Тем более задачи на сезон, если они конечно есть, команда выполняет.

Ну а матч с кризисным "Металлистом 1925" - отличный шанс разбавить неудачную серию. Главное тут – настроить игроков, о чем и говорил после игры с "Днепром-1" Ярослав Вишняк.

"Если бы я знал, с чем связано, что мы снова быстро пропустили, то я бы эту ситуацию исправил. Но на это повлиять очень сложно. И залезть в голову игрокам непросто. Почему так произошло вторую домашнюю игру подряд я не знаю - поговорим с ребятами, возможно они изнутри это видят как-то по-своему", - сказал коуч.

Стоить отметить, что 1 апреля "Колос" сыграл спарринг с второлиговским клубом ЮКСА и уступил 0:3. И это не первоапрельская шутка.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Лучкевич, Богданов, Демченко, Милько, Ориховский, Топалов, Паулаускас

"Металлист 1925", последние новости:

У "Металлиста 1925" все плохо. Плохо было и без Скрипника, лучше пока что не стало и с ним.

Честно говоря, нам тоже уже порядком надоело от матча к матчу писать о кризисе у харьковчан и гадать, когда же наступит тот матч, в котором команда при новом тренере возьмет первую победу. Но что поделать, такая у нас работа, так что напишем об этом еще раз.

В пяти весенних матчах при Скрипнике харкьовчане взяли только одну ничью (1:1, ЛНЗ) при четырех поражениях и продолжают стоять на вылет.

Конечно, тяжело представить, что при новом инвесторе, таком составе и тренере М1925 вылетит, но есть общие представления и предположения, а есть суровая реальность турнирной таблицы, где команда идет на 15-м месте.

Ну и матч с "Колосом" - очередная возможность взять первую весеннюю победу. Повторюсь, что мы это пишем каждый весенний матч, а давление на тренера и команду только усиливается.

Тем не менее, "Колос" - вполне удобоваримый соперник, который весной еще также не побеждал, но при этом не очень мотивированный. Так что болельщики харьковчан могут надеяться, что к каждому новому матчу команда все-таки сыграется, а пресловутый "ромб" Скрипника наконец-то выстрелит. Когда-то это должно случиться. Возможно, именно в матче с "Колосом".

"Ситуация у нас сложная, мы понимаем, что находимся на грани вылета и мы все в одной лодке и все вместе должны выгребать. Мы не выигрываем уже 10 матчей и нужно что-то менять. Мы много общаемся с парнями, и я надеюсь, что результат скоро придет. "Ромбом" тяжело играть, когда ты можешь вылететь, это рискованная схема, очень рискованная. Мы пробуем, где-то изменяем", - говорил после поражения от "Зари" капитан харьковчан Артем Габелок.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Проценко, Фарина, Червак, Имереков, Капинус, Юрченко, Габелок, Моура, Гармаш, Юсов, Бычек

Турнирная таблица

Набрав "свое" в осенней части, и несмотря на негативную весеннюю серию, "Колос" продолжает плавать в середине таблице. 10 место, 24 очка. Соперники позволяют не беспокоиться в спокойном будущем команды. Вылетать и без ковалевцев есть кому, на еврокубки команда не претендует. Одним словом – стабильность.

Кризисный ""Металлист 1925" с приходом Скрипника еще никак не может взять первую победу и пока что стоит на вылет. 16 очков и 15-е место в таблице. Конечно, тяжело представить, что харьковчане вылетят, но время идет, набранных очков у команды не прибавляется, и чем ближе концовка чемпионата, тем больше нервов это добавляет клубу и болельщикам.

Последние матчи

"Колос" в последних шести матчах добыл 1 победу при 5 поражениях. Разница мячей – 4:8.

"Черноморец" - "Колос" 1:0

"Верес" - "Колос" 0:2

"Колос" - "Рух" 0:1

"Шахтер" - "Колос" 3:2

"Кривбасс" - "Колос" 1:0

"Колос" - "Днепр-1" 0:2

В шести последних официальных матчах у "Металлиста 1925" только 1 ничья при 5 поражениях при разнице мячей 5:15.

"Металлист 1925" - "Александрия" 0:3

"Металлист 1925" - "Динамо" 2:4

"Минай" - "Металлист 1925" 2:0

"Металлист 1925" - ЛНЗ 1:1

"Металлист 1925" - "Рух" 1:4

"Заря" - "Металлист 1925" 2:1

В матче 8-го тура в Киеве команды сыграли вничью 0:0.

"Колос" - "Металлист 1925": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Колос" - "Металлист 1925" от UA-Футбол

Интересно, что букмекеры видят "рабочим" фаворитом противостояния именно "Колос" с коэффициентом 1.88. Но мы бы не были в этом так уверены. Харьковчанам эта игра намного нужнее, и с определенной долей риска можно предположить, что гости не проиграют.

Также команды не очень много забивают, что говорит в пользу нижнего Тотала.

Немного рискованно, но все же с очень "вкусным" коэффициентом. Прогноз UA-Футбол: Х2 за 2.0

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.