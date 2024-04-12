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Александрия - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.04.2024
Александрия - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 13.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Динамо"
В понедельник "Динамо" неожиданно потеряло очки в домашнем матче против ЛНЗ. Не распрощаются ли подопечные Шовковского за одну неделю с шансами на возвращение титула УПЛ в Киев?
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Содержание
24-й тур УПЛ сезона 2023/24
13 апреля. Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
"Александрия" - "Динамо" 15:30
Видеотрансляция: УПЛ-ТВ
"Александрия": последние новости
В целом "Александрия" очень прилично проводит весеннюю часть сезона. По сути, первое поражение в УПЛ после возвращения с зимнего перерыва подопечные Ротани потерпели только в прошлом туре (если не считать технический проигрыш "Шахтёру").
К тому же, стоит отдать команде должное: несмотря на раннее удаление Кампуша и счёт 0:3 в пользу соперника после первого тайма, "жёлто-чёрные" чуть не умудрились оформить камбэк, оказывая давление на ворота соперника до самого конца встречи. Сожаление относительно итогового результата высказывал и сам Ротань.
Если оценивать турнирное поражение "Александрии", то следует отметить, что сохранение прописки в высшем дивизионе она ещё себе не гарантировала. На данный момент команда находится на 11-й строчке и опережает разыгравшийся 13-й "Верес" всего на пять очков. Так что в следующих восьми турах коллективу Ротань почти наверняка придётся поднапрячься, дабы избежать стыковых матчей за право остаться в УПЛ. Впрочем, эта задача вполне достижимая, глядя на календарь "жёлто-чёрных" после игры с "Динамо". Будущую встречу у "Александрии" пропустит лишь дисквалицированный Кампуш.
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Савченко, Логинов, Скорко, Беляев, Михайленко, Калюжный, Шулянский, Кулаков, Калитвинцев.
"Динамо": последние новости
После неприятной осечки с "Вересом", "Динамо" набрало просто потрясающий ход. Менее чем за месяц киевляне нанесли два поражения "Заре" (5:0 по сумме двух матчей), а также разгромили на выезде полтавскую "Ворсклу" со счётом 5:1.
В связи с такими результатами мало кто сомневался в том, что и с кризисным ЛНЗ коллектив Шовковского не ощутит проблем. Но не тут-то было. Несмотря на всё оказанное давление на ворота черкасцев во втором тайме, забить победный гол "Динамо" так и не сумело. Не ищите логики в футболе, как сказал классик.
Матч с "Александрией" выглядит для "бело-синих" отличной возможностью для реабилитации перед собственными болельщиками. Впрочем, и отступать им уже некуда. "Шахтёр" перестал терять очки ещё в ноябре, и вряд ли раздаст много подарков своим конкурентам до конца чемпионата.
После возвращения в строй Буяльского лазарет "Динамо" стал пуст. Двумя днями ранее сообщалось об отсутствии на общекомандной тренировке Андрея Ярмоленко, но как впоследствии прокомментировал ситуацию пресс-атташе клуба Андрей Шахов, футболист проходил плановое восстановление по индивидуальной программе.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан - Тимчик, Попов, Дячук, Вивчаренко - Бражко, Андриевский - Волошин, Шапаренко, Кабаев - Ванат
"Александрия" - "Динамо". Последние матчи
"Александрия":
- 07.04 "Черноморец" - "Александрия" 3:2 (УПЛ)
- 31.03 "Минай" - "Александрия" 2:2 (УПЛ)
- 15.03 "Александрия" - "Ворскла" 1:0 (УПЛ)
- 09.03 "Полесье" - "Александрия" 1:2 (УПЛ)
- 03.03 "Александрия" - "Заря" 0:0 (УПЛ)
"Динамо":
- 08.03 "Динамо" - "ЛНЗ" 1:1 (УПЛ)
- 04.04. "Заря" – "Динамо" 0:3 (УПЛ)
- 31.03. "Ворскла" – "Динамо" 1:5 (УПЛ)
- 12.03. "Динамо" - "Заря" 2:0 (УПЛ)
- 07.03. "Верес" - "Динамо" 1:1 (УПЛ)
"Александрия" - "Динамо". Личные встречи
Тотальное преимущество "бело-синих" по этому показателю: 25 побед на счету "Динамо", 2 - у "Александрии". Ещё 5 встреч завершились вничью. Стоит отметить, что в последний раз "Александрия" отбирала очки у киевлян в последнем туре сезона 2019-20.
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|21
|15
|4
|2
|45-18
|+27
|49
|0
|2
|Кривбасс
|23
|14
|5
|4
|41-23
|+18
|47
|0
|3
|Динамо
|21
|14
|3
|4
|50-23
|+27
|45
|0
|4
|СК Днепр-1
|23
|12
|7
|4
|33-21
|+12
|43
|0
|5
|Рух
|23
|10
|9
|3
|34-24
|+10
|39
|0
|6
|Полесье
|23
|9
|6
|7
|30-23
|+7
|36
|0
|7
|Ворскла
|23
|9
|2
|11
|23-34
|-11
|30
|0
|8
|Черноморец
|22
|8
|5
|9
|33-31
|+2
|29
|0
|9
|ЛНЗ
|23
|5
|10
|7
|22-27
|-5
|26
|0
|10
|Колос
|22
|6
|7
|9
|16-18
|-2
|25
|0
|11
|ФК Александрия
|22
|6
|6
|10
|19-29
|-10
|24
|0
|12
|Заря
|21
|5
|8
|8
|22-27
|-5
|23
|0
|13
|Верес
|22
|4
|7
|11
|21-33
|-12
|19
|0
|14
|Оболонь
|22
|4
|6
|12
|12-31
|-19
|18
|0
|15
|Металлист 1925
|23
|4
|5
|14
|23-42
|-19
|17
|0
|16
|ФК Минай
|22
|2
|8
|12
|15-35
|-20
|14
|0
"Александрия" - "Динамо". Ставки и коэффициенты
"Александрия" - "Динамо". Прогноз от UA-Футбол
"Александрия" забивает уже четыре матча подряд. "Динамо", так вообще, имеет голевую гостевую серию длиной в 34 поединка. В первом круге команды выдали сверхрезультативный поединок, забив на двоих шесть мячей (4:2 в пользу киевлян). Можем предложить два прогноза: победа "Динамо" за 1.48 и ТБ 2,5 за 1.87 - вряд ли подведут.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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