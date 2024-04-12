Александрия - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.04.2024

В понедельник "Динамо" неожиданно потеряло очки в домашнем матче против ЛНЗ. Не распрощаются ли подопечные Шовковского за одну неделю с шансами на возвращение титула УПЛ в Киев?

24-й тур УПЛ сезона 2023/24

13 апреля. Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Александрия" - "Динамо" 15:30

Видеотрансляция: УПЛ-ТВ

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"Александрия": последние новости

В целом "Александрия" очень прилично проводит весеннюю часть сезона. По сути, первое поражение в УПЛ после возвращения с зимнего перерыва подопечные Ротани потерпели только в прошлом туре (если не считать технический проигрыш "Шахтёру").

К тому же, стоит отдать команде должное: несмотря на раннее удаление Кампуша и счёт 0:3 в пользу соперника после первого тайма, "жёлто-чёрные" чуть не умудрились оформить камбэк, оказывая давление на ворота соперника до самого конца встречи. Сожаление относительно итогового результата высказывал и сам Ротань.

Если оценивать турнирное поражение "Александрии", то следует отметить, что сохранение прописки в высшем дивизионе она ещё себе не гарантировала. На данный момент команда находится на 11-й строчке и опережает разыгравшийся 13-й "Верес" всего на пять очков. Так что в следующих восьми турах коллективу Ротань почти наверняка придётся поднапрячься, дабы избежать стыковых матчей за право остаться в УПЛ. Впрочем, эта задача вполне достижимая, глядя на календарь "жёлто-чёрных" после игры с "Динамо". Будущую встречу у "Александрии" пропустит лишь дисквалицированный Кампуш.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Савченко, Логинов, Скорко, Беляев, Михайленко, Калюжный, Шулянский, Кулаков, Калитвинцев.

"Динамо": последние новости

После неприятной осечки с "Вересом", "Динамо" набрало просто потрясающий ход. Менее чем за месяц киевляне нанесли два поражения "Заре" (5:0 по сумме двух матчей), а также разгромили на выезде полтавскую "Ворсклу" со счётом 5:1.

В связи с такими результатами мало кто сомневался в том, что и с кризисным ЛНЗ коллектив Шовковского не ощутит проблем. Но не тут-то было. Несмотря на всё оказанное давление на ворота черкасцев во втором тайме, забить победный гол "Динамо" так и не сумело. Не ищите логики в футболе, как сказал классик.

Матч с "Александрией" выглядит для "бело-синих" отличной возможностью для реабилитации перед собственными болельщиками. Впрочем, и отступать им уже некуда. "Шахтёр" перестал терять очки ещё в ноябре, и вряд ли раздаст много подарков своим конкурентам до конца чемпионата.

После возвращения в строй Буяльского лазарет "Динамо" стал пуст. Двумя днями ранее сообщалось об отсутствии на общекомандной тренировке Андрея Ярмоленко, но как впоследствии прокомментировал ситуацию пресс-атташе клуба Андрей Шахов, футболист проходил плановое восстановление по индивидуальной программе.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан - Тимчик, Попов, Дячук, Вивчаренко - Бражко, Андриевский - Волошин, Шапаренко, Кабаев - Ванат

"Александрия" - "Динамо". Последние матчи

"Александрия":

07.04 "Черноморец" - "Александрия" 3:2 (УПЛ)

31.03 "Минай" - "Александрия" 2:2 (УПЛ)

15.03 "Александрия" - "Ворскла" 1:0 (УПЛ)

09.03 "Полесье" - "Александрия" 1:2 (УПЛ)

03.03 "Александрия" - "Заря" 0:0 (УПЛ)

"Динамо":

08.03 "Динамо" - "ЛНЗ" 1:1 (УПЛ)

04.04. "Заря" – "Динамо" 0:3 (УПЛ)

31.03. "Ворскла" – "Динамо" 1:5 (УПЛ)

12.03. "Динамо" - "Заря" 2:0 (УПЛ)

07.03. "Верес" - "Динамо" 1:1 (УПЛ)

"Александрия" - "Динамо". Личные встречи

Тотальное преимущество "бело-синих" по этому показателю: 25 побед на счету "Динамо", 2 - у "Александрии". Ещё 5 встреч завершились вничью. Стоит отметить, что в последний раз "Александрия" отбирала очки у киевлян в последнем туре сезона 2019-20.

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 21 15 4 2 45-18 +27 49 0 2 Кривбасс 23 14 5 4 41-23 +18 47 0 3 Динамо 21 14 3 4 50-23 +27 45 0 4 СК Днепр-1 23 12 7 4 33-21 +12 43 0 5 Рух 23 10 9 3 34-24 +10 39 0 6 Полесье 23 9 6 7 30-23 +7 36 0 7 Ворскла 23 9 2 11 23-34 -11 30 0 8 Черноморец 22 8 5 9 33-31 +2 29 0 9 ЛНЗ 23 5 10 7 22-27 -5 26 0 10 Колос 22 6 7 9 16-18 -2 25 0 11 ФК Александрия 22 6 6 10 19-29 -10 24 0 12 Заря 21 5 8 8 22-27 -5 23 0 13 Верес 22 4 7 11 21-33 -12 19 0 14 Оболонь 22 4 6 12 12-31 -19 18 0 15 Металлист 1925 23 4 5 14 23-42 -19 17 0 16 ФК Минай 22 2 8 12 15-35 -20 14 0

"Александрия" - "Динамо". Ставки и коэффициенты

"Александрия" - "Динамо". Прогноз от UA-Футбол