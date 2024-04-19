Черноморец - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 апреля 2024

В рамках 25-го тура УПЛ нестабильный "Черноморец" примет забуксовавший в последних матчах "Кривбасс".

Одесситы нервно и неровно проводят сезон, постоянно пребывая в середине таблицы то ближе к вылету, то к зоне еврокубков.

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"Кривбасс", который осень формально даже претендовал на чемпионство, в весенней части сезона несколько сдал, но по-прежнему является главным, кроме двух наших грандов, фаворитом в борьбе за зону еврокубков.

И пробуем разобраться, кто и с чем подходит к очному матчу.

"Черноморец" (Одесса) – "Кривбасс" (Кривой Рог)

VBET Лига. 25-й тур

20 апреля, Одесса, стадион "Черноморец", 15:30.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Черноморец", последние новости:

В прошлом туре "Черноморец" провел очень слабый матч против "Зари". Луганчане выиграли 1:0, однако при этом разбазарили просто уйму голевых моментов, откровенно пощадив соперника.

Другое дело, что "моряки" действительно выдали слабую игру, да и в целом, весенний отрезок у команды хуже некуда – всего 4 очка в восьми матчах.

Конечно, команда не вылетит, но в целом ситуация не может радовать болельщиков.

С другой стороны, кидать камни в Романа Григорчука рука не поднимается. Тренер исходит из тех ресурсов, какие у него есть и пытается слепить игру из глины и палок и искренне любит и верит в свою команду. Вот только на одних эмоциях далеко в футболе не уедешь.

"Мы с руководством будущее не обсуждали. Но когда команда на 10-м месте в таблице, когда команда не играет в еврокубках... Одессе это не нужно. В Одессе должна быть хорошая команда, которая играет в еврокубках и показывает хороший футбол. Одесса этого заслуживает. Если ты не можешь подарить болельщикам такой футбол, то нужно думать, что делать... Но и нужны возможности, чтобы показывать такой футбол. Нужно подумать и оценить, а после этого принимать решение. Задачи? Говорить о том, что нам нужно взять еще 5-6 очков и не волноваться о переходных матчах... Смешно даже об этом говорить. Выиграй у "Зари" – можно было о чем-то думать, то, что мы планировали. Матчей становится все меньше", – сказал Григорчук после поражения от "Зари".

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Гучек, Салюк, Брагару, Васильев, Путря, Авагимян, Кузык, Штогрин, Бадибанга, Иеде

"Кривбасс", последние новости:

"Кривбасс", который заканчивал осеннюю часть сезона на первом месте в таблице, весной несколько сдал. О чемпионских амбициях криворожцев говорить не просто рано, а очень рано.

В двух последних матчах команды дважды сыграла вничью, причем такой результат совершенно по делу. В клубе это понимают, но стараются держать марку. Что что, а зона еврокубков от криворожцев никуда не уйдет. Для это нужно просто брать очки в "своих" матчах. И "Черноморец" - именно такой соперник. Кризисный, но при этом нестабильный, который может после ряда провальных матчей выдать просто феерическую игру.

Интересно после матча с "Рухом" Юрий Вернидуб ответил на вопрос о своих претензиях к арбитрам:

"А почему вы всегда мне такие вопросы задаете? Ну, были претензии. Я что, что-то нагрубил кому-то? Вы меня не ищите на этом. Я их не трогал и трогать не буду. Хватит уже делать из меня какого-то демона. Только я это делал? А Виталий Пономарев не делал этого? Вы не заметили? Почему вы у меня спрашиваете? Это игра. Человек смотрит футбол в азарте. Ну и что, что из этого произошло? Я что, его обматерил, оскорбил? Если человек нарушает правила, и человек не свистит рядом - что мне нужно? То же самое, что делал и второй тренер", - заявил коуч криворожцев.

Из кадровых потерь криорожцев перед матчем с "Черноморцем" - дисквалификация Бескоровайного и травма Илича. Также непонятно, в каком состоянии находятся Принс и Клищук. Хотя в целом, это не те потери, которые должны стать проблемой в свете игры с "Черноморцем".

Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханькив, Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго, Бизимана, Вакулко, Кузык, Микитишин, Соса, Кожушко

Турнирная таблица

"Кривбасс" в весенней части сезона несколько сдал и откатился с 1-го места в таблице на 3-е. Честно говоря, никто кроме самых отчаянных болельщиков не видел в криворожцах претендента на чемпионство, однако еврокубковая зона никуда от команды не уйдет. Просто нужно брать "свои" очки в матчах с удобоваримыми соперниками. Является ли таким "Черноморец" - увидим в субботу.

"Черноморец" весной очень нестабилен. Команда может обыграть "Полесье" 4:1, затем с таким же счетом проиграть "Шахтеру", а в матче с "Александрией", ведя в счете 3:0 и играя в большинстве, умудриться пропустить два гола и закончить 3:2.

Тем не менее, вылет "морякам" не грозит, еврокубки – тоже. Так что можно играть для себя и для болельщиков, доигрывать сезон, а там как пойдет.

Последние матчи

В шести последних матчах у "Черноморца" 2 победы при 4 поражениях при разнице мячей 8:10.

"Черноморец" - "Ворскла" 0:1

"Черноморец" - "Верес" 0:1

"Полесье" - "Черноморец" 1:4

"Шахтер" - "Черноморец" 4:1

"Черноморец" - "Александрия" 3:2

"Заря" - "Черноморец" 1:0

"Кривбасс" в последних шести матчах добыл 3 победы, 2 раза сыграл вничью при 1 поражении. Разница мячей – 8:7.

"Шахтер" - "Кривбасс" 5:2

"Кривбасс" - "Оболонь" 1:0

"Кривбасс" - "Колос" 1:0

"Верес" - "Кривбасс" 0:2

"Кривбасс" - "Ворскла" 1:1

"Рух" - "Кривбасс" 1:1

В матче 10-го тура в Одессе криворожцы в Кривом Роге обыграли одесситов 1:0.

"Черноморец" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Черноморец" - "Кривбасс" от UA-Футбол

Сложный матч для прогнозирования. Букмекеры видят "рабочим" фаворитом именно "Кривбасс" с коэффициентом 1.95. И это вполне адекватная роспись, если "моряки" не поймают свою игру.

Если хочется риска – ставим на 1Х, если играть аккуратно – даем на Х2.

Прогноз UA-Футбол: Х2 за 1.27.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.