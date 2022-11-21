Сенегал – Нидерланды. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Для обоих сборных поединок очень важен, они ведь находятся в группе с хозяевами турнира. Так что борьба за проход в следующую фазу соревнований будет жесткой – Катар действительно непростой соперник, а вероятность судейской поддержки хозяев всегда существует.

Сборная Сенегала считается достаточно приличной как для африканских команд. Алиу Сиссе – уникальный случай тренера-африканца, длительное время (с 2015-го года) возглавляющего команду. То есть, эта сборная более чем полностью слеплена именно им, и он контролирует все процессы. Напомню, что в марте Сенегал не пустил на Мундиаль Египет. Сначала было выездное поражение 0:1, а затем такая же домашняя победа 1:0 и окончательный триумф в серии послематчевых пенальти. Команда укомплектована атлетически развитыми футболистами, она очень хорошо чувствует себя в борьбе за высокие мячи, для нее свойственна силовая работа.

Интересный факт:

​​​Сенегал в третий раз будет играть в финальной части Чемпионата мира. На дебютном Мундиале – в 2002-м – Львы Теранги дошли до четвертьфинала, не выпустив из группы на тот момент действующих чемпионов мира французов

Нидерланды находятся в хорошем тонусе, подходят к выступлениям в Катаре в положительном настроении. Команда стала первой в своей группе Лиги Наций, обыграв Польшу, Уэльс и дважды грозную Бельгию. Луи Ван Гаал – очень интересный и харизматичный тренер. Именно фактор тренера дает особый импульс этой команде. Нидерландцы считаются фаворитами группы и будут действовать с позиции силы, хотя и являются достаточно осторожной командой.

Ставка и прогноз

Победа Нидерландов с преимуществом в один гол.

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