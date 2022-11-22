 Франция - Австралия: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Франция – Австралия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Чемпионат мира
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Франция - Австралия: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Франция – Австралия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта

Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

О Франции очень много разговоров накануне старта мирового первенства. Ранее упоминали Канте, Погба, Меньяна, Нкунку, Кимпембе. Теперь – Бензема и Варана. Однако у Дидье Дешама хватает игроков мирового уровня. Самая большая звезда – это, конечно, Килиан Мбаппе. Его мастерство бесспорно и просто невероятно. Но сейчас форвард вызывает опасения как дестабилизирующий фактор. Сначала в клубе он получил огромную власть, что впоследствии привело к определенным нюансам. Мбаппе в сборной уже был дестабилизирующим фактором на Евро-2020, тогда, правда, также мутили воду Погба и Рабьё.

Франция – Австралия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса - изображение 1

На первый взгляд найти интригу в группе с действующими чемпионами мира не удается. Хотя можно упомянуть о проклятии сборных, приезжающих защищать мировой титул. После Мундиаля 2006 года ни один действующий чемпион не выходил из группы. Кстати, каждый раз это были европейские команды: Италия, Испания и Германия. Все они тоже попадали отнюдь не в группы смерти, и все умудрялись с треском провалиться. Сейчас в своем квартете очевидными фаворитами выглядят Франция и Дания. А их соперники Австралия и Тунис имеют посредственный подбор футболистов.

Сборная Австралии всего однажды прошла в плей-офф чемпионата мира. Произошло это после семи пропущенных Мундиалов подряд в 2006 году, когда во главе "кенгурятников" был мудрый нидерландец Гус Хиддинк. Этот результат является пиком достижений Австралии за всю ее историю. Тогда, кстати, она представляла регион Океании, а ныне Азию. В 2006-м команда в 1/8 уступила минимально будущему победителю соревнований Италии, которая свой единственный гол в противостоянии со сборной Зеленого континента забила с сомнительного пенальти. Тогда за Австралию играли Шварцер, Видука, Кьюэлл, Кехилл. Сейчас игроков такого масштаба и в помине нет. Однако большая часть австралийцев на этот раз раньше собралась перед турниром, чем европейские команды с их насыщенным календарем. В нынешних экстремальных условиях это может сыграть свою роль. Также важным фактором для австралийцев является фигура второго тренера - нидерландца Рене Меленстена. Самостоятельная карьера у него не пошла, а вот сильным помощником его считают небезосновательно, в частности, специалистом по физподготовке.

Ставка и прогноз

Австралия с форой +2. Более рискованный вариант – обе команды забьют.

Париматч
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6.00
15.00
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В статье: Роберто Моралес Прогнозы
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